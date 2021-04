Ινδία κορονοϊός: Τους κλείδωσαν οι γείτονες γιατί ήταν θετικοί στην Covid

Viral έχει γίνει αυτό το απίστευτο βίντεο που δείχνει ένα ζευγάρι στην Ινδία να είναι κλειδωμένο στο σπίτι του από τους γείτονες λόγω… covid.

Oι εικόνες που τους δείχνουν παγιδευμένους πίσω από τα κάγκελα της πόρτας του σπιτιού τους συγκλονίζουν την ώρα που η χώρα μάχεται με μια τριπλή μετάλλαξη.

Η Ινδία για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν αναφερθεί ποτέ σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μέσα σε ένα 24ωρο, με 349.691 νέες μολύνσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας. Παράλληλα στη χώρα καταγράφηκε και ρεκόρ θανάτων, αφού τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν στην covid-19, 2.767 άνθρωποι.

Shocking video shows couple with Covid 'locked inside their home by neighbours' as cases soar in India pic.twitter.com/2Mhrhx0njy

— The Sun (@TheSun) April 25, 2021