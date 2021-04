Ινδία κορονοϊός: Κάτι χειρότερο και από την… κόλαση

Η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη ημέρα κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν αναφερθεί ποτέ σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μέσα σε ένα 24ωρο, με 346.786 νέες μολύνσεις, με τα νοσοκομεία στην πολυπληθή χώρα να αναζητούν απεγνωσμένα οξυγόνο για τους ασθενείς με covid-19. Η Ινδία είναι αντιμέτωπη με ένα σφοδρότατο δεύτερο κύμα της πανδημίας, έναν νεκρό από covid-19 να καταγράφεται κάθε λιγότερο από τέσσερα λεπτά στο Νέο Δελχί, καθώς το σύστημα υγείας της ινδικής πρωτεύουσας καταρρέει υπό το βάρος των ασθενών. Η κυβέρνηση έχει καταφύγει σε στρατιωτικά αεροσκάφη και τρένα για να μεταφέρει οξυγόνο από τις μακρινές περιοχές της χώρας στο Νέο Δελχί. Τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν εικόνες από ένα φορτηγό που μετέφερε οξυγόνο να φτάνει στο νοσοκομείο Batra του Νέου Δελχί, αφού εξέδωσε σήμα κινδύνου καθώς διέθετε οξυγόνο μόλις για 90 ακόμη λεπτά για τους 260 ασθενείς του.

“Παρακαλώ, βοηθήστε μας να βρούμε οξυγόνο, θα υπάρξει τραγωδία”, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Νέου Δελχί Αρβίντ Κεζριγουάλ απευθυνόμενος στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι χθες Παρασκευή. Η κρίση είναι αισθητή και σε άλλες περιοχές της χώρας, με πολλά νοσοκομεία να ανακοινώνουν ότι δεν διαθέτουν άλλα αποθέματα οξυγόνου. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ασθενείς με covid-19 στις πόλεις Ζαϊπούρ και Αμριτσάρ πέθαναν λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Η Ινδία ξεπέρασε την Πέμπτη το ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων που είχε καταγραφεί στις ΗΠΑ (297.430 μολύνσεις) –που μέχρι πρότινος κατείχαν το παγκόσμιο ρεκόρ σε παγκόσμιο επίπεδο–, καθιστώντας τη χώρα επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία σε άλλες περιοχές του κόσμου δείχνει σημάδια ύφεσης. Η ινδική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι νίκησε το πρώτο κύμα της επιδημίας, όταν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό του. Παράλληλα 2.624 ασθενείς με covid-19 υπέκυψαν το προηγούμενο 24ωρο στην Ινδία, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε 24 ώρες μέχρι στιγμής. Αποτεφρωτήρια στο Νέο Δελχί έχουν προειδοποιήσει ότι έχουν γεμίσει και έχουν ζητήσει από τις οικογένειες των νεκρών να περιμένουν.

Η χώρα του 1,3 δισεκ. κατοίκων έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 16,6 εκατ. κρούσματα covid-19 και 189.544 θανάτους. Υγειονομικοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι η Ινδία χαλάρωσε τον χειμώνα, όταν ο αριθμός των νέων μολύνσεων ημερησίως έπεσε κάτω από τις 10.000 και η πανδημία φάνηκε να είναι υπό έλεγχο. Οι αρχές τότε ήραν τα περιοριστικά μέτρα και επέτρεψαν ξανά τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Άλλοι εκτιμούν ότι ένα πιο επικίνδυνο, παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού ίσως ευθύνεται για την έκρηξη των κρουσμάτων στη δεύτερη πιο πολυπληθή χώρα παγκοσμίως, όπου οι άνθρωποι ζουν κοντά ο ένας στον άλλο, συχνά έξι ανά δωμάτιο.

“Αν και η χαλαρότητα στη χρήση μάσκας και την τήρηση των αποστάσεων ενδέχεται να έπαιξε ρόλο, φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό αυτό το δεύτερο κύμα να πυροδοτείται από ένα πιο μολυσματικό στέλεχος”, έγραψε ο Βίκραμ Πατέλ καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ στην εφημερίδα Indian Express. Ο διευθυντής εκτάκτων καταστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Μάικ Ράιαν δήλωσε ότι η μείωση της μετάδοσης στην Ινδία “θα είναι ένα πολύ δύσκολο έργο”, όμως η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τη ανάμειξη των ατόμων, κάτι που είναι κρίσιμης σημασίας.

Many Mosque's across India have been concerted into Covid Centers, Including this one in Pune Maharashtra. #COVIDEmergency2021 pic.twitter.com/ZIpRHCMTpx

Never imagined that I would be a witness to these scenes in my hometown. Coronavirus disease (COVID-19) continues to wreak havoc in New Delhi, India’s national capital. Pictures taken on 23.04.21. @Reuters #CovidIndia pic.twitter.com/E2cFrMpUMR

— Danish Siddiqui (@dansiddiqui) April 24, 2021