Survivor spoiler αποχώρηση 21/4: Η Άννα Μαρία “δείχνει” ποιος αποχωρεί

Survivor spoiler αποχώρηση 21/4: Μια αποχώρηση με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να ανακοινωθεί στο αποψινό επεισόδιο του Survivor 4 και το Twitter κάνει τις εκτιμήσεις του για τον παίκτη που μαζεύει τα πράγματά του από την παραλία του Αγίου Δομίνικου. Έπειτα από δύο συνεχείς ήττες σε αγωνίσματα ασυλίας, η αποχώρηση έγινε ζήτημα της κόκκινης ομάδας του Survivor 4, με υποψήφιους από την ψηφοφορία τους Τριαντάφυλλο και Αλέξη και με υπόδειξη του Σάκη, τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Ο Τριαντάφυλλος κάλεσε το βράδυ της Τρίτης τους υποστηρικτές του να μην τον ψηφίσουν, ώστε να αποχωρήσει για το «καλό της ομάδα» όπως είπε στο συμβούλιο του νησιού του Survivor 4. Από την άλλη, η αντίδραση του κοινού μετά από εβδομάδες φαγωμάρας ανάμεσα στον Αλέξη Παππά και τον Τζέιμς Καφετζή παραμένει απρόβλεπτη.

Σχόλιο για το αποτέλεσμα της αποψινής ψηφοφορίας έκανε και η πρώην παίκτρια του Survivor 4, Άννα Μαρία Βέλλη, η οποία ήρθε πολύ κοντά με τον Τζέιμς Καφετζή και τον Νίκο Μπάρτζη στο παιχνίδι. «Αν ισχύουν τα spoilers, αν ο Αλέξης γυρίζει σήμερα Ελλάδα… ο Νίκος μου είχε υποσχεθεί πως όταν έρθει αυτή η ώρα θα πανηγυρίσει. Βίτσα μου κρατά την υπόσχεση σου και πανηγύρισε και για μένα και για το πανελλήνιο» έγραψε παραθέτοντας μια φωτογραφία της τριάδας με… βασιλική ενδυμασία.

Αρκετοί χρήστες έδειχναν με tweet τους βέβαιοι πως το κοινό θα στείλει σπίτι του τον Αλέξη Παππά. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι τελικά το αποτέλεσμα. «Πανευτυχής δηλώνει ο Αλέξης Παππάς που επιστρέφει από το #survivorGR . Λαχταράει μάλιστα να απολαύσει τη θέα (βλέπ. Φωτό) από το καινούριο του σπίτι»

Στο επεισόδιο της Τρίτης, ο Τριαντάφυλλος έχοντας επίγνωση ότι δεν είναι από τους καλύτερους αθλητές, πήρε τον λόγο και έκανε έκκληση στο κοινό να μη συνεχίζει να τον στηρίζει στις ψηφοφορίες για το καλό της ομάδας του.

«Για όλους στενοχωριέμαι, αυτή την ομάδα την αγαπάω, αυτά τα παιδιά τα αγαπάω. Σαν μεγαλύτερος θα ήθελα να βγω μπροστά σήμερα. Για το καλό της ομάδας μου θα πρέπει να φύγω για να μπορέσει η ομάδα να φέρνει νίκες και στα έπαθλα να είναι χαρούμενη. Θέλω να ζητήσω από τον κόσμο να στηρίξει με όλο του το είναι τον Αλέξη Παππά και τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Και να μην στηρίξει εμένα. Θα ήθελα να παραμείνω αλλά επειδή αγαπάω την Κόκκινη ομάδα, θα πρέπει να φύγω εγώ. Δεν θέλω να γίνω η Ανθή Σαλαγκούδη της ομάδας. Δεν μπορώ να τα βοηθήσω τα παιδιά, είμαι ο πιο μεγάλος παίκτης εδώ, είμαι 43 χρονών. Είμαι ο πιο παλιός, θέλω να δυναμώσει η ομάδα και για να δυναμώσει πρέπει να φύγω» είπε χαρακτηριστικά ο Τριαντάφυλλος.

