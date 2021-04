Survivor 4 βάρη: Χαμός στο Twitter με το αγώνισμα – «Αυτά είναι βασανιστήρια!»

Ο Γιώργος Λιανός το είχε πει, πως το φετινό Survivor θα είναι το πιο δύσκολο, σκληρό και απαιτητικό από όλα τα προηγούμενα. Η αλήθεια είναι πως όσο προχωράμε προς την τελική ευθεία οι παίκτες που έχουν απομείνει εκτός από την πείνα που είναι ο μόνιμος αντίπαλός τους υποβάλλονται και σε σκληρές δοκιμασίες. Αυτή τη φορά οι παίκτες κλήθηκαν με φόντο το έπαθλο του φαγητού να βγάλουν εις πέρας μια ιδιαίτερη και επικίνδυνη δοκιμασία. Θα έπρεπε να σηκώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κιλά στους ώμους τους, κάτι που απαιτεί τεχνική και προπόνηση για να μην τραυματιστούν. Η δοκιμασία αυτή προκάλεσε την αντίδραση των χρηστών του twitter καθώς όπως παρατήρησαν τέτοιες δοκιμασίες είναι επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών. Μάλιστα υπήρξαν ακόμα και χαρακτηρισμοί όπως «βασανιστήρια» για το αγώνισμα και η παραγωγή επικρίθηκε σφοδρά.

Μάλιστα ο Κόρομι απέσπασε διθυραμβικά σχόλια για τη δύναμή του. Η Μαριαλένα παραλίγο να τραυματίσει τον αυχένα της και να λυγίζει στα 80 κιλά. Μάλιστα πισωπάτησε αφήνοντας το βάρος και χρειάστηκε να τη δει γιατρός. Το ίδιο έπαθε και η Ελένη Χαμπέρη που επίσης ζαλίστηκε. Πολύ σκληρός αποδείχτηκε ο Κώστας Παπαδόπουλος έναντι του Σάκη σηκώνοντας 130 κιλά και παίρνοντας τη νίκη. Ο Νίκος Μπάρτζης όμως έκανε ρεκόρ σηκώνοντας 140 κιλά και εξουθενώνοντας τον Αλέξη Παππά. Στις καλύτερες στιγμές πάντως του επεισοδίου ήταν ο εναγκαλισμός Κόρο με Ηλία μετά την αναμέτρησή τους.

I can do this all day bro! #survivorGR pic.twitter.com/bOoDPyf2iY

— Terry (@terrytime22) April 18, 2021