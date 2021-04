Τραμπ – Στίβεν Κινγκ: Το κόλπο του συγγραφέα όταν έχει μια κακή μέρα

Η χθεσινή ημέρα ήταν κακή για τον Στίβεν Κινγκ, κατά δική του «δήλωση» στα social media, χωρίς να εξηγήσει γιατί. Έχει όμως ένα «κόλπο» για να φτιάξει το κέφι του όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. «Όταν έχω μια κακή ημέρα- και αυτή ήταν μία τέτοια- απλά υπενθυμίζω στον εαυτό μου ένα πράγμα: ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πρόεδρος! Και μετά φτιάχνει η διάθεσή μου», έγραψε στο Twitter ο συγγραφέας.

Ο Στίβεν Κινγκ έχει εκφραστεί πολλές φορές δημόσια κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ενώ έκανε ξεκάθαρα τα συναισθήματά του για την ήττα του Τραμπ στις εκλογές με μια λιτή ανάρτηση τον περασμένο Νοέμβριο.

«Αμερική σε Τραμπ: Απολύεσαι», είχε γράψει τότε στο Twitter ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας τη διάσημη φράση του 75χρονου από το ριάλιτι «The Apprentice», «You’re fired». Μια ατάκα την οποία είχαν θυμηθεί χιλιάδες χρήστες των social media τη βραδιά των εκλογών για να «πανηγυρίσουν» για το αποτέλεσμα.

When I'm having a bad day–and this was one–I simply remind myself of one thing: DONALD TRUMP ISN'T PRESIDENT!

Then I cheer up.

— Stephen King (@StephenKing) April 12, 2021