Θάνατος Αγγελικούση: Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

“Ο παγκόσμιος εφοπλισμός έχασε έναν από τους πρωταγωνιστές του και η ελληνική ναυτοσύνη θρηνεί τον κορυφαίο της καπετάνιο”, αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του για την απώλεια του Γιάννη Αγγελικούση. “Ο Γιάννης Αγγελικούσης τίμησε τη θαλασσινή παράδοση και την πατρίδα μας με κάθε τρόπο: Κατέκτησε τους ωκεανούς, υψώνοντας την γαλανόλευκη στα σκάφη του. Μετέφερε στην Ελλάδα την έδρα των δραστηριοτήτων του, ενισχύοντας σημαντικά τη ναυτική της εκπαίδευση. Και, όταν χρειάστηκε, όπως στη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας, βοήθησε στη μάχη για την υγεία με αθόρυβες δωρεές. Ναυτικός και Έλληνας μέχρι το τέλος.

Παραλαμβάνοντας την σκυτάλη της προκοπής από τον πατέρα του Αντώνη, ήρωα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ιδρυτή της οικογενειακής εμπορικής αρμάδας, ο Γιάννης Αγγελικούσης και η αδελφή του ‘Αννα κυριάρχησαν με τους στόλους τους στα κύματα του κόσμου. Το πηδάλιο του Γιάννη περνά, τώρα, στα δυνατά χέρια της μοναχοκόρης του Μαρίας. Και είναι σίγουρο ότι και η δική της πυξίδα θα δείχνει μόνο μπροστά. Αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη μου είναι στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους”, αναφέρει στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

Ιωάννης Αγγελικούσης: Η ανακοίνωση της Angelicoussis Shipping για τον θάνατό του

«Η απώλειά του θα είναι δυσβάσταχτη» αναφέρει η Angelicoussis Shipping για τον θάνατο του Ιωάννη Αγγελικούση, προέδρου του Αngelicoussis Group of Companies, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η κόρη του Ιωάννη Αγγελικούση, Μαρία, τον διαδέχεται ως Chief Executive Officer του Angelicousis Group of Companies.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ 1948-2021

«Με αισθήματα βαθύτατης θλίψης, η Μαρία Αγγελικούση, κόρη του Ιωάννη Αγγελικούση, Προέδρου του Αngelicoussis Group of Companies, αναγγέλλει τον θάνατο του πατέρα της, νωρίτερα σήμερα, 10 Απριλίου, ο οποίος απεβίωσε ήρεμα στον ύπνο του, περιστοιχιζόμενος από τα μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Η απώλειά του θα είναι δυσβάσταχτη.

ADVERTISING

Ο Ιωάννης Αγγελικούσης υπέστη καρδιακό επεισόδιο στις 20 Μαρτίου και παρά την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα που του παρείχε το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Η οικογένειά του επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους ιατρούς και τους νοσηλευτές για την υποστήριξη και τη φροντίδα που του παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Το σύνολο των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της οικογένειας Αγγελικούση σε όλον τον κόσμο ενημερώθηκαν νωρίτερα σήμερα για τα θλιβερά νέα.

Η οικογένεια παρακαλεί να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σ’ αυτή τη στιγμή του μεγάλου πένθους.

Η κόρη του Ιωάννη Αγγελικούση, Μαρία, τον διαδέχεται ως Chief Executive Officer του Angelicousis Group of Companies».

Δήλωση Θεόδωρου Βενιάμη, προέδρου της ΕΕΕ

«Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, έναν αγαπητό φίλο, έναν ευπατρίδη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, για την απώλεια του Ιωάννη Αγγελικούση. Ο Γιάννης Αγγελικούσης, τονίζει, «υπήρξε άξιος συνεχιστής των παραδόσεων της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, και μεγαλούργησε σε ένα έντονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, κρατώντας πάντοτε ψηλά την σημαία της πατρίδας και αγκαλιάζοντας τους Έλληνες ναυτικούς και την ελληνική ναυτοσύνη. Διακρίθηκε διεθνώς για τις επιτυχημένες επιχειρηματικές του επιλογές και επιτεύγματα». «Ο Γιάννης θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη μας φωτεινός φάρος μιας ναυτιλίας που στηρίζεται στον άνθρωπο και δημιουργεί για τον άνθρωπο!», συμπληρώνει.

«Εκφράζω στην οικογένειά του, στην αγαπημένη του μοναχοκόρη Μαρία, στους οικείους του και στους συνεργάτες και εργαζόμενους στην εταιρεία του, τα βαθύτατα και ειλικρινή συλλυπητήριά μου καθώς και όλων των συναδέλφων του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, που τίμησε με τη συμμετοχή του για περισσότερο από δύο δεκαετίες, αλλά και ολόκληρης της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, που θρηνεί σήμερα την απώλεια ενός από τους πιο λαμπρούς εκπροσώπους της.

Γιάννη, καλό ταξίδι!», καταλήγει στην ανακοίνωσή το ο κ. Βενιάμης.

Πλακιωτάκης για θάνατο Αγγελικούση: Η ναυτιλία πενθεί έναν σπουδαίο Έλληνα

Τα θερμά συλλυπητήριά του για τον θάνατο του εφοπλιστή Ιωάννη Αγγελικούση, εξέφρασε στην οικογένεια και τους συνεργάτες του, ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης. “Η ναυτιλία πενθεί έναν σπουδαίο Έλληνα. Ο Ιωάννης Αγγελικούσης υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα στην παγκόσμια ναυτιλία, με έργο και δράση που τον έφεραν για δεκαετίες στις πρώτες θέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο”, τονίζει στη δήλωσή του ο κ. Πλακιωτάκης. Προσθέτει επίσης ότι ο Ιωάννης Αγγελικούσης υπήρξε “ταυτοχρόνως στυλοβάτης της ελληνικής σημαίας, με το 90% των πλοίων του να ταξιδεύουν με τη Γαλανόλευκη”.

“Οι επιχειρηματικές του ικανότητες, η προσήλωση στην οικογένεια του, η αγάπη του για την Ελλάδα και τους ναυτικούς, αποτελούν ιστορική παρακαταθήκη και παράδειγμα για όλους μας. Θα τον θυμόμαστε πάντα με βαθύ σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερε στη ναυτιλία και την Ελλάδα” υπογραμμίζει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Γιάννης Αγγελικούσης: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία

Την Δευτέρα σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες περιορισμούς λόγω Covid-19, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιάννη Αγγελικούση, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση. Η οικογένεια παρακαλεί θερμά να μην παρευρεθεί κανείς στη νεκρώσιμη ακολουθία ή στην ταφή, ούτε και εξ αποστάσεως, στην προσπάθεια να μην τεθεί η υγεία κανενός σε κίνδυνο. Σύντομα θα αναρτηθεί ειδική σελίδα στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για να δεχθεί συλλυπητήρια μηνύματα που θα μεταφερθούν στην οικογένεια. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές, στη μνήμη του Γιάννη Αγγελικούση, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, νοσοκομείο με το οποίο διατηρούσε ιδιαίτερους δεσμούς και υποστήριζε ο εκλιπών. Λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Ο Γιάννης Αγγελικούσης άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο 10 Απριλίου το πρωί ενώ νοσηλευόταν από τις 20 Μαρτίου σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας μετά από καρδιακή προσβολή.

Γιάννης Αγγελικούσης, ποιος ήταν

Ο Γιάννης Αγγελικούσης, επικεφαλής του “Angelicoussis Shipping Group”, γεννήθηκε το 1948, στoν Πειραιά. Γιος του Αντώνη Αγγελικούση και της Μαρίας Παπαλιού, με καταγωγή από την Χίο. Με την εταιρεία άρχισε να ασχολείται από το 1973 ενώ το 2001 απέκτησε το σύνολο των μετοχών της οικογενειακής εταιρείας. Σημειώνεται ότι η αδελφή του Άννα Αγγελικούση, αποτελεί και αυτή μια από τις ισχυρές γυναίκες της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας και αποχώρησε από τον οικογενειακό όμιλο το 2000 και ίδρυσε τον δικό της εφοπλιστικό όμιλο (Pantheon Tankers, Alpha Bulkers, Alpha Gas.),

Ο όμιλος Αγγελικούση ξεκίνησε με το πρώτο ποντοπόρο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου το 1948 ενώ τοποθέτησε την πρώτη παραγγελία για νεότευκτο πλοίο το 1965 και το παρέλαβε το 1968 Από τότε και μέχρι το 1985 τοποθέτησε παραγγελίες για 28 νεότευκτα bulk carriers στα γιαπωνέζικα ναυπηγεία Ishikawajima – Harima Heavy Industries Co. Ltd. To 1993 o Γιάννης Αγγελικούσης ο οποίος συμμετείχε στις δραστηριότητες του Ομίλου από το 1973 τοποθέτησε μια παραγγελία για πέντε capesize bulk carriers στα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries Co., Ltd και επρόκειτο για τα μεγαλύτερα πλοία που είχε παραγγείλει ποτέ Έλληνας εφοπλιστής μέχρι τότε.

Από το 1996 ο όμιλος εισέρχεται και στα δεξαμενόπλοια με το πρώτο VLCC πλοίο να ναυπηγείται για λογαριασμό του Ομίλου το 2000. Το 2003 αρχίζει η είσοδος στο νέο κλάδο των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers).

To 2008 για πρώτη φορά αναλαμβάνει ρόλο στον όμιλο η Μαρία Αγγελικούση κόρη του Γιάννη Αγγελικούση

Σήμερα ο όμιλος σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, ελέγχει ένα στόλο από 139 πλοία (bulk carriers, δεξαμενόπλοια, LNG Carriers) και επιπλέον 15 υπό ναυπήγηση. Απασχολεί 7.480 αργαζόμενους εκ των οποίων το 93% είναι πληρώματα και το υπόλοιπο 7% απασχολείται sτα γραφεία. Ο όμιλος “Angelicoussis Shipping Group” συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εταιρίες “Maran Dry Management Inc., “Maran Gas Maritime” και “Maran Tankers Management”.Περιλαμβάνει επίσης τις θυγατρικές MARAN SHIP SUPPLIES PTE LTD, FRIENDLY MARITIME SERVICES INC, MARAN ASIA PTE LTD. και MARAN (UK) LIMITED.

O Ιωάννης Αγγελικούσης εμφανίζεται κάθε χρόνο στη λίστα του Lloyd’s με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Το 2010 ήταν στην 6η θέση, το 2011 στην 9η, το 2012 στην 4η θέση, το 2013 στην 5η θέση[18], το 2014 στην 4η[19], το 2015 στην 5η[20], το 2016 στην 7η το 2017 στην 8η, το 2018 στην 6η[23] και το 2019 στην 7η, όπως και το 2020. Ο Γιάννης Αγγελικούσης διετέλεσε για χρόνια μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee). Τον Φεβρουάριο του 2013 συστάθηκε το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης, το οποίο έχει να επιδείξει ένα εκτεταμένο κοινωφελές έργο.