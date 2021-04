Self tests συσκευασία: Γνώριζαν οι φαρμακοποιοί για τα 25 τεμάχια – Τι είπε για την εστίαση

Στον ισχυρισμό ότι οι φαρμακοποιοί ήξεραν ότι θα παραλάβουν συσκευασίες των 25 τεμαχίων για τα self tests προχώρησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. «Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο άλλη συσκευασία από αυτή των 25 τεμαχίων. Υπάρχουν στη Γερμανία ατομικά που πωλούνται με αρκετά χρήματα. Τα δωρεάν self test είναι σε εικοσιπεντάδες σε όλο τον πλανήτη. Ήταν σε πλήρη γνώση των φαρμακοποιών», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ , καθώς όλα αυτά ήταν αναρτημένα στον διαγωνισμό που έτρεξε. «Η διαδικασία της αγοράς, της προκήρυξης του διαγωνισμού, της διανομής των self tests και της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στα δικά μου μάτια φαντάζει ένα θαύμα για το ελληνικό δημόσιο. Όταν ανακοινώσαμε ότι θα το κάναμε, δεν πίστευα ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει. Κι όμως όλα κύλησαν ρολόι και το κάναμε», επισήμανε.

Το υπουργείο Ανάπτυξης κάθε φορά που συνεδριάζει η Επιτροπή καταθέτει αίτημα για άνοιγμα καταστημάτων

Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα της αγοράς, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι οι δύο πρώτες ημέρες επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου ήταν προσεκτικές, η αγορά κινήθηκε, όχι όμως με τον χαμό του Ιανουαρίου. Τα μέτρα έχουν τηρηθεί κι έχουμε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. Ερωτηθείς σχετικά με τις κόκκινες περιοχές που η Επιτροπή αποφάσισε την αναστολή του ανοίγματος των καταστημάτων, σχολίασε ότι «οι έμποροι στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη και την Αχαΐα βρέθηκαν σε μια πολύ μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη και στο μέτρο που αυτό είναι ευθύνη δική μου, ως αρμόδιος υπουργός, τους ζητώ συγγνώμη». Μάλιστα τόνισε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης κάθε φορά που συνεδριάζει η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων καταθέτει αίτημα για το άνοιγμα των καταστημάτων. «Το τι ανοίγει, με τι ρυθμό και πού ανοίγει είναι σε συνάρτηση με τη συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή», σημείωσε.

Δείτε βίντεο: Χύμα σε 25άδες έφτασαν τα σελφ τεστ στους φαρμακοποιούς

Aνοιχτό το ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσουν τα εμπορικά κέντρα στις 12 Απριλίου

Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Ανάπτυξης, ξεκαθάρισε ότι όλο τον Απρίλιο τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με τα ισχύοντα μέτρα, δηλαδή με το SMS στο 13032 και τα ραντεβού είτε με τη μέθοδο του click away είτε με το click in shop. «Είμαστε στις τελευταίες 3-4 εβδομάδες της πανδημίας, ξέραμε από την αρχή ότι η κορύφωση της πανδημίας στην Ευρώπη θα ήταν το διάστημα 15 Μαρτίου-15 Απριλίου. Τον Απρίλιο τα μαγαζιά θα λειτουργούν, όπως λειτουργούν σήμερα». Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Απριλίου είναι πιθανό να επαναλειτουργήσουν και τα εμπορικά κέντρα. «Το αίτημά μας από την προηγούμενη εβδομάδα ήταν να ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα, διότι τα περισσότερα έχουν αγοράσει μηχανήματα ιονισμού αέρα και αν η Επιτροπή το επιτρέψει, τη Δευτέρα μπορεί να ανοίξουν», δήλωσε.

«Δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη για το Πάσχα»

Σχετικά με το αν το Πάσχα θα επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «με την κατάσταση της πανδημίας ως έχει, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει τρεις εβδομάδες μετά. Το βέβαιο είναι ότι αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το επιτρέψουμε». Πάντως σε περίπτωση που επιτραπούν οι μετακινήσεις, θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς δεδομένου ότι η χώρα έχει ζώνες ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου, τα μέτρα δεν ισχύουν οριζόντια. Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας υπογραμμίζοντας ότι «αν τηρηθούν τα μέτρα, μετά τη 15η Απριλίου, και με την πρόοδο των εμβολιασμών, είναι πιθανό να δούμε ραγδαία αποκλιμάκωση της πανδημίας μέχρι το τέλος Απριλίου.

Μέσα στον Μάιο το άνοιγμα της εστίασης

Τέλος, ο υπουργός τοποθέτησε χρονικά το άνοιγμα της εστίασης μέσα στον Μάιο, τονίζοντας ότι μέχρι τις 10 Μαΐου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα για να μπουν οι επιχειρηματίες της εστίασης να κάνουν την αίτηση και να πάρουν τα χρήματά τους άμεσα. «Άρα, εμείς δουλεύουμε ώστε στις αρχές Μαΐου να είμαστε έτοιμοι για την επανεκκίνηση. Θα ήταν πάρα πολύ καλό και για την τουριστική μας βιομηχανία, όταν θα ανοίξει ο τουρισμός να ανοίξουν και τα εστιατόρια», κατέληξε.