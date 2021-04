Έσπασε την καραντίνα: Νεκρός 28χρονος που τιμωρήθηκε με «βαθιά καθίσματα»

Τραγικό θάνατο από εξάντληση βρήκε ένας 28χρονος στις Φιλιππίνες, που τιμωρήθηκε με 300 «βαθιά καθίσματα», επειδή παρέβη τους περιορισμούς του lockdown. O Ντάρεν Μαναόγκ Πεναρεντόντο συνελήφθη να αγοράζει ένα μπουκάλι νερό μετά τις 18:00, που ισχύει η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στην πόλη Τζένεραλ Τρίας στη νήσο Λουζόν των Φιλιππίνων, που βρίσκεται υπό αυστηρό lockdown, όπως και η πρωτεύουσα Μανίλα.

Συγγενής του είπε ότι ο Πεναρεντόντο κι ένας άλλος άνδρας, που είχε επίσης παραβιάσει τα μέτρα, οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στην πλατεία μπροστά από το δημαρχείο της πόλης και αντί να τους επιβληθεί τσουχτερό πρόστιμο, όπως κάνουν π.χ. στην Ταϊβάν, τους ανάγκασαν να κάνουν αρχικά από 100 βαθιά καθίσματα, αλλά επειδή δεν συγχρονίζονταν τους υποχρέωσαν να επαναλάβουν το καψόνι με αποτέλεσμα να φθάσουν τις 300 επαναλήψεις.

Ο άτυχος άνδρας επέστρεψε στο σπίτι του το πρωί της επομένης τόσο κατάκοπος που μόλις μπορούσε να κινηθεί, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα. «Όλη εκείνη τη μέρα δυσκολευόταν να βαδίσει, απλώς μπουσουλούσε» έγραψε συγγενικό του πρόσωπο στο Facebook. Αργότερα άρχισε να παθαίνει κρίσεις κι η καρδιά του σταμάτησε. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά τελικά άφησε την τελευταία του πνοή γύρω στις 10 το βράδυ της Παρασκευής.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης αυτής των Φιλιππίνων, Μάρλο Νιλο Σολέρο, είπε ότι δεν προβλέπεται σωματική τιμωρία για τους παραβάτες των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, αλλά μόνον επιπλήξεις. Ο δήμαρχος της πόλης επιβεβαίωσε ότι το τραγικό περιστατικό ερευνάται. Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων έδωσε παράταση μιας εβδομάδας την Δευτέρα στο πανεθνικό lockdown λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού που έφερε στα όρια της κατάρρευσης πολλά νοσοκομεία στη Μανίλα και άλλες περιοχές. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στη χώρα πάνω από 795.000 κρούσματα και 13.425 θάνατοι, ο υψηλότερος απολογισμός στη νοτιοανατολική Ασία μετά την Ινδονησία.

Στην Ινδία, η αστυνομία, στην αρχή της πανδημίας, χτυπούσε με ραβδιά όσους περαστικούς, μικροπωλητές και οδηγούς χειραμαξών δεν φορούσαν μάσκα. Άλλοι παραβάτες των κανόνων έπρεπε να κάνουν βαθιά καθίσματα ή εκφοβίζονταν από τους ελεγκτές τήρησης των κανόνων που φορούσαν κράνη με το σχήμα του κορωνοϊού. Τουρίστες, οι οποίοι συνελήφθησαν να κάνουν βόλτα πέραν του επιβληθέντος ωραρίου, κλήθηκαν να γράψουν 500 φορές: «Δεν τήρησα την απαγόρευση της κυκλοφορίας και λυπάμαι πολύ».

Ούτε 300άρι, ούτε 500άρι, ούτε καν… τιμωρία, αν σκεφτεί κανείς τα οφέλη. Στο Μπαλί, οι ξένοι που θα εντοπίζονται να μη φοράνε μάσκα για τον κορονοϊό, τιμωρούνται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, χωρίς να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Στο νησί-θέρετρο της Ινδονησίας, το Μπαλί, οι παραβάτες θα υποχρεώνονται να κάνουν… push-ups. Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε πέρσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τουρίστες με μακό μπλουζάκια και σορτς να υποχρεώνονται να κάνουν τη συγκεκριμένη άσκηση, σε συνθήκες τροπικής ζέστης και με αξιωματούχους ασφαλείας με μάσκα να τους επιτηρούν.

