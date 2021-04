Ερντογάν πολυθρόνα: Άφησε την φον ντερ Λάιεν… όρθια – Αγενής και ο Μισέλ

Παγωμάρα, αμηχανία και σκληρή κριτική προκάλεσε ένα περιστατικό κατά τη χθεσινή συνάντηση στην Άγκυρα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Σαρλ Μισέλ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όταν η τελευταία βρέθηκε να στέκεται όρθια ενώ οι δύο άνδρες πήραν θέσεις σε προεδρικές πολυθρόνες. Βίντεο της συνάντησης στο προεδρικό παλάτι στην Άγκυρα δείχνει τον πρόεδρο της Τουρκίας και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να θρονιάζονται σε χρυσοποίκιλτες πολυθρόνες, ενώ η Φον ντερ Λάιεν δείχνει αμήχανη, ως προς το που θα πρέπει να καθίσει. Η πρόεδρος της Κομισιόν στέκεται όρθια κοιτάζοντας του δύο άνδρες, κάνει μια χειρονομία με το δεξί της χέρι και φαίνεται να λέει «εμ»… Τελικά της πρότειναν να καθίσει σ’ έναν μπεζ καναπέ κάπου τέσσερα μέτρα μακριά, απέναντι από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλιούτ Τσαβούσογλου, που έχει χαμηλότερη θέση σύμφωνα με το τυπικό διπλωματικό πρωτόκολλο από την πρόεδρο της Κομσιόν.

«Εμ είναι ο νέος όρος για το “να πώς δεν πρέπει να είναι η σχέση ΕΕ-Τουρκίας. ΔώστεΤηςΈναΚάθισμα#ΕΕ#Τουρκία#γυναικείαδικαιώματα», σχολίασε ο Γερμανός ευρωβουλευτής Σεργκέι Λαγκοντίνσκι. Μια άλλη συνάδελφός του, η Ολλανδή Sophie in t Veld, επεσήμανε ότι στις συναντήσεις μεταξύ του Ερντογάν και του προηγούμενου διδύμου των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν, που ήταν αμφότεροι άνδρες, οι τρεις ηγέτες κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλο σε ίδια καθίσματα. «Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν εσκεμμένο», σχολίασε στο Twitter απαντώντας σε εκείνους που υποστήριξαν ότι το συμβάν αφορούσε στην τήρηση αποστάσεων ασφαλείας κι όχι στο διπλωματικό πρωτόκολλο.

«Γιατί σιώπησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου;», συμπλήρωσε διερωτώμενη γιατί ο Σαρλ Μισέλ δεν πρόσφερε τη δική του θέση στην Φον Ντερ Λάιεν. Αλλά και ο τουρκικής καταγωγής Γερμανός βουλευτής των Πρασίνων Τζεμ Εζντεμίρ εξαπέλυσε πυρά κατά του Τούρκου προέδρου για το περιστατικό: «Τέτοια σημάδια αποκαλύπτουν την πραγματική φύση αυταρχικών καταπιεστών και «μάτσο», όπως οι Πούτιν, Ερντογάν & Σία».

Η συνάντηση στην Άγκυρα είχε ήδη μπει στο στόχαστρο κριτικής, αφού πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες μετά την απόφαση του Ερντογάν να αποχωρήσει η Τουρκία από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των γυναικών από τη βία. Η Φον ντερ Λάιεν και ο Μισέλ αντιμετωπίζονται συνήθως ως ισάξιοι σε τέτοιες συναντήσεις, αφού η πρώτη ηγείται του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ και ο δεύτερος εκπροσωπεί τους ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ένωσης.

Πριν το επεισόδιο, οι τρεις ηγέτες πόζαραν δίπλα-δίπλα ο ένας στον άλλο για φωτογραφίες, η Φον ντερ Λάιεν αριστερά του Ερντογάν κι ο Μισέλ στα δεξιά του. Το επίσημο βίντεο της ΕΕ γυρίστηκε πίσω από την Φον ντερ Λάιεν καταγράφοντας τη σκηνή που εκτυλίχθηκε από τη δική της οπτική γωνία. Μετά τη συνάντηση η Φον ντερ Λάιεν δεν αναφέρθηκε στο συμβάν, αλλά εξέφρασε την ανησυχία της για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στην Τουρκία.

And no, it wasn’t a coincidence it was deliberate.👇 Why was @eucopresident silent? https://t.co/LvObcyGpmL pic.twitter.com/dLUxuUr5B9

"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S

