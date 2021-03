Μόνικα 21 τραγούδι: Το νέο “κομμάτι” για τα 200 χρόνια και οι αντιδράσεις στα social media

«Με ένα τραγούδι πώς να σε τιμήσω/ Με μία γιορτή δεν είναι αρκετό/ Την ίδια σημαία εγώ ανεμίζω/ Και ευγνώμων ελεύθερος ζω…» τραγουδά η Monika στο ολοκαίνουργιο κομμάτι που έγραψε εμπνευσμένη από τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και ανέβασε στο διαδίκτυο ανήμερα της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου. Το τραγούδι, με τίτλο «ELLAS 21», σε μουσική της ίδιας της τραγουδοποιού και στίχους Σταύρου Ξενίδη ακούστηκε πολύ τα τελευταία 24ωρα αλλά και σχολιάστηκε πολύ, σε αρκετές περιπτώσεις με αρνητικό τρόπο.

Η Monika εξήγησε με ανάρτησή της στα social media τί ήταν αυτό που την ώθησε στην δημιουργία του επετειακού αυτού τραγουδιού το οποίο μάλιστα συνόδευσε οπτικά με έναν πίνακα του σπουδαίου Γάλλου ζωγράφου Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου (La Grèce sur les ruines de Missolonghi)»: «Σήμερα ξύπνησα νωρίς το πρωί για να δω τη παρέλαση μαζί με τη κορούλα μου. Πληθώρα συναισθημάτων ξεδιπλώνονται μέσα μου. Συγκινούμαι. Υπερηφάνεια, ηρωισμός, αυτοθυσία που ρέει στο αίμα των Ελλήνων» έγραψε χαρακτηριστικά προσθέτοντας: «Γλυκιά μου Ελλάδα, να ξέρεις πως όχι μόνο σήμερα αλλά και κάθε μέρα νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη κάθε μάχη που τα παιδιά σου δίνουν και κερδίζουν…Είσαι μια ευλογημένη χώρα κι εμείς όλοι τυχεροί που βρεθήκαμε στην αγκαλιά σου. Χρόνια Πολλά!».

Το κομμάτι κινείται σε ιδιαίτερους μουσικούς δρόμους καθώς συνδυάζει το πομπώδες χορωδιακό ύφος με πιο σύγχρονες μουσικές φόρμες ενώ η ερμηνεία – απαγγελία της Monika, σε κάποιο σημείο, παραπέμπει σε χορό αρχαίας τραγωδίας.

-Επιτέλους, μια φρέσκια ψυχή με λυρισμό, που δε διστάζει να πάει κόντρα σε μια θλιβερή μόδα.. Θλίβομαι που το διαφορετικό είναι πια η αγάπη προς την πατρίδα. Μόνικα υπέροχη και δυστυχώς, για λίγους!

-Θεϊκό! Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα άκουγα Βέμπο και Αγγελάκα μαζί στο ίδιο track!

-Ο πραγματικός καλλιτέχνης γράφει και παίζει ότι αισθάνεται άσχετα από μόδες τάσεις. Εσύ μου φαίνεται αυτό κάνεις και μαγκιά σου

-Κορίτσι μου βλέπεις πως οι ‘φίλοι’ που έχεις κάνει, θέλουν να τραγουδάς αυτά που θέλουν να ακούσουν. Αν αυτοί που θέλεις να τιμήσεις άκουγαν τούς δικούς τους ”φίλους”, σήμερα άλλη γλώσσα θα μιλούσαμε σ’ αυτό τον τόπο. Μην ακούς κανένα, ούτε και μένα. Την καρδιά σου μόνο.

-Αυτό που μάς δυσκολεύει είναι απλώς ότι είναι Ελληνίδα…. Ότι μάς μοιάζει, δηλαδή… Αν ήταν Αμερικανή με πολύ πιο μέτριο τραγούδι, ούτε πού θα πέρναγε από το μυαλό η κριτική. Όταν επιτιθέμεθα σε ανθρώπους που μάς μοιάζουν, επιτιθέμεθα έμμεσα και ανομολόγητα στον εαυτό μας. Η Μόνικα έχει στο ενεργητικό της ένα από τα καλύτερα μουσικά άλμπουμ όλων των εποχών… Το Άβαταρ. Ας αφήσουμε, λοιπόν, όλα τα άλλα και ας σταθούμε σε αυτό.

-Μόνικα κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις πάντα, εκφράσου ελεύθερα και μη δίνεις καμία απολύτως σημασία στα κομπλεξικά ανθρωπάκια που μόνο να βγάζουν χολή μπορούν. Είσαι χαρισματική μουσικός, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός! Το έχεις δείξει μ’ όλες τις μουσικές σου ως τώρα. Εμείς που σε εκτιμήσαμε από το πρώτο σου άλμπουμ, ακούμε με πολύ ενδιαφέρον κάθε σου νέα δουλειά. Το Στάλα ήταν εξαιρετικό, κι αυτοί που ξίνισαν για την αλλαγή ύφους το έπαθαν επειδή οι ίδιοι είναι κολλημένοι. Κι αν εμπνέεσαι από την πατρίδα και την ιστορία της και θέλεις να το εκφράσεις να το κάνεις άφοβα. Είσαι αξιέπαινη γι’ αυτό! μη δίνεις την παραμικρή σημασία στα σιχαμερά, εμετικά σχόλια.

Βγηκαν ολοι οι κριτες μουσικης που ακουν καθε μερα τραπ και τριανταφυλλο να πουν την μαλακια τους… Το τραγουδι δεν ειναι αριστουργημα αλλα σε καμια περιπτωση δεν μπορεις να το πεις ασχημο ειναι απλα ιδιαιτερο και μπραβο της… Παραδεχτειτε το οτι κατα βαθος ειναι η θεματολογια που σας χαλαει γιατι εχετε μαθει να μισειτε τον εαυτο σας και οτι εμπεριεχει αυτο

-Μπράβο της που το έκανε. Όλοι οι εξυπνάκηδες στα σχόλια αγνοούν ποιό πρέπει να είναι το βασικό χαρακτηριστικό ενός καλλιτέχνη: να ρισκάρει. Το ότι η Μόνικα γράφει κάτι τόσο απρόβλεπτο και έξω από αυτά που την έχουμε συνηθίσει αποδεικνύει μόνο το πόσο δε φοβάται να ρισκάρει, και να κοιτάει μπροστά, κάνοντας αυτό που θέλει η ίδια και όχι αυτό που θέλει ο κόσμος. Ένα έργο τέχνης, ακόμα και το πιο μέτριο, είναι ανώτερο από οποιαδήποτε κριτική θα του ασκηθεί ποτέ. Εξάλλου, εμένα μ’ αρέσει!

-Πέρα και πάνω από κόμματα…η Ελλάδα είναι όχι απλά το κοινό μας κράτος αλλά η κοινή μας πατρίδα….δε θα υποδείξω εγώ στη Μονικα τι σημαίνει για αυτήν η πατρίδα και πώς εκφράζει την αγάπη της για αυτήν….είναι απόλυτα προσωπική υπόθεση η έκφραση μέσω της τέχνης….ωστόσο εμένα προσωπικά και οι καμπάνες με άγγιξαν και οι βαρύγδουπες λέξεις όπως δόξα και η λυρικότερα των φωνών που την π

εριέβαλαν…οι καμπάνες με παρέπεμψαν στο ολοκαύτωμα στο Αρκάδι….και η δόξα και οι αρειες στις παιδικές γιορτές που έζησα στο δημοτικό….γιατί η πατρίδα δεν έχει μόνο παρόν αλλά και παρελθόν…και καλώς ή κακώς χωρίς παρελθόν δεν θα είχε υπάρξει και μέλλον….Μόνικα σε ευχαριστώ για όλη την καλή διάθεση να μοιραστείς την αγάπη σου και την υπερηφάνεια σου για την Ελλάδα μας…σε εμένα τουλάχιστον ο σπόρος που έσπειρες βρήκε γόνιμο έδαφος……

Η Μόνικα Χριστοδούλου, γεννημένη το 1985, παίζει πιάνο, κιθάρα, σαξόφωνο, ακορντεόν και τύμπανα. Το πρώτο άλμπουμ της Avatar κυκλοφόρησε το 2008 και το δεύτερο Exit ακολούθησε το 2010. Και τα δύο άλμπουμ έγιναν πλατινένια. Έχει δώσει πολλές sold out συναυλίες σε σημαντικούς χώρους όπως το μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, το Θέατρο Βράχων, το Θέατρο Λυκαβηττού, καθώς και το ARK Festival της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για δύο συνεχόμενες χρονιές (2010 και 2011 – τη δεύτερη χρονιά ως headliner). Τα δύο άλμπουμ της γνώρισαν μεγάλη κριτική και εμπορική αποδοχή, με την πλειοψηφία των ελληνικών μέσων να την ανακηρύσσουν τη νέα ελπίδα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ανήκει στο δυναμικό της Panik Entertainment Group, στο label της Panik Oxygen.

Η Μόνικα γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 1985, με καταγωγή το Άστρος Αρκαδίας. Είναι κόρη του Νικολάου Χριστοδούλου, ορθοπεδικού, και της Ηλιοστάλαχτης Χριστοδούλου. Το βαφτιστικό της όνομα είναι Λεμονιά. Εξαιτίας της εργασίας του πατέρα της, σε ηλικία πέντε ετών η οικογένεια της μετακόμισε από την Αθήνα στην Κόρινθο, ύστερα στην Λαμία και τέλος στο Καρπενήσι, όπου γράφτηκε στο ωδείο της πόλης. Σπούδασε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1999 έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική συμμετέχοντας στην μπάντα του αδερφού της, Θανάση Χριστοδούλου, τους Serpentine, όπου έπαιζε κιθάρα και σαξόφωνο.

Οι Serpentine άνοιξαν συναυλίες του Devendra Banhart, του Michael Gira και των Raining Pleasure, μεταξύ άλλων. Διαλύθηκαν το 2004 και η Μόνικα ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της. Το 2006 η Μόνικα ολοκλήρωσε το πρώτο της προσωπικό demo, που ηχογραφήθηκε στο σπίτι της, και το μοίρασε σε φίλους και γνωστούς στην Αθήνα, ενώ παράλληλα το ανέβασε και στο MySpace. Χάρη σε αυτό, τo demo έγινε δημοφιλές στους αθηναϊκούς μουσικούς κύκλους, γεγονός που της χάρισε μια θέση ως opening act στη συναυλία των Calexico (με τους οποίους τραγούδησε το «Αν Θυμηθείς Τ’ Όνειρό Μου» ζωντανά στην Κρήτη) και γνώρισε την πρώτη επιτυχία της με το κομμάτι “Over The Hill”. Αυτό οδήγησε στην ανακάλυψή της από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Archangel Music, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο το 2007.

Ύστερα από πλήθος συναυλιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με δικιά της σύνθεση/ερμηνεία και στίχους στις 19 Μαΐου του 2008 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Avatar» με 13 κομμάτια, σε παραγωγή Νίκου Αγγλούπα (Ottomo). Στο δίσκο συμμετείχε ως τρομπετίστας ο Martin Wenk από τους Calexico. Κομμάτια από τον δίσκο της που σημείωσαν επιτυχία είναι τα «Over The Hill», «Babe», «Bloody Sth», «Avatar», «I’m Not Young In My Youth» κ.ά., ενώ ο δίσκος πούλησε 30.000 αντίτυπα στην Ελλάδα και έγινε πλατινένιος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MoniKa (@monika_music)

Το βίντεο κλιπ για το σινγκλ Over The Hill ήταν υποψήφιο για Καλύτερο Εναλλακτικό Βίντεο Κλιπ στα Mad Video Music Awards του 2010.

Τον Μάιο του 2010, κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο Exit, σε παραγωγή της ίδιας και του Ottomo. Ηχογραφήθηκε στην Αθήνα και το Βερολίνο και πρωτοπαρουσιάστηκε ζωντανά στο Θέατρο Λυκαβηττού τον Ιούνιο του 2010, ενώ έγινε και αυτό πλατινένιο.

Τον Ιούλιο του 2011 έδωσε μια ακουστική συναυλία στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Λίγους μήνες αργότερα, ολοκλήρωσε την πρώτη της σύνθεση για θεατρική παράσταση, για το έργο «Μαμά – Η Ζωή Είναι Αγρίως Απίθανη» της Άντζελας Μπρούσκου, που έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2011 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.

Τον Ιανουάριο του 2013 συν-δημιούργησε τη μουσική παράσταση Primal, βασισμένη στα δύο προσωπικά της άλμπουμ, που ανέβηκε για 5 βραδιές στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Ταυτόχρονα κυκλοφόρησε και το ΕΡ Primal με τα 5 τραγούδια της παράστασης και το χριστουγεννιάτικο Dreaming Of This Year ως bonus track.

Συνέθεσε τη μουσική για μια θεατρική παράσταση της “Αντιγόνης” που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2013 στο Μουσείο Μπενάκη.

Τον Ιούλιο του 2014, με αφορμή την επιστροφή της από την Νέα Υόρκη και την παρουσίαση του τρίτου προσωπικού της άλμπουμ με τίτλο “Secret in the Dark” , που ηχογραφήθηκε εξ’ ολοκλήρου εκεί, σε συνεργασία με τον Andrew Wyatt, έδωσε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού μία μεγάλη συναυλία, με σκοπό την προώθηση του, αλλά και την αναδρομή στη μέχρι τώρα μουσική της δημιουργία. Ακολούθησε η κυκλοφορία του άλμπουμ, καθώς και το συναυλιακό ντεμπούτο της Μόνικας στην Νέα Υόρκη στις 12 Δεκεμβρίου του 2014 στο κλαμπ του Μανχάταν The Box.

Στις 27 και 28 Φεβρουαρίου του 2015 έδωσε δύο συναυλίες στο Fuzz Live Music Club.[6] Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη σύνθεση της μουσικής για τη θεατρική παράσταση «Αδερφοί Καραμάζοφ» στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Το 2019, το τραγούδι της “Bloody Sth” γίνεται το τραγούδι τίτλων της ελληνικής σειράς Έρωτας Μετά.

Στο Λος Αντζελες γνώρισε τον άντρα της Σταύρο Ξενίδη ο οποίος έχει αμερικανική υπηκοότητα, ζούσε χρόνια εκεί και του αρέσει η Αμερική. Μαζί του την αγάπησε και η ίδια, τη συνήθισε. Παντρεύτηκαν στο Λος Αντζελες, ενώ το 2018 υποδέχθηκαν την μικρή Μελίνα που άλλαξε τη ζωή τους.