Πλοίο Σουέζ: 16 ελληνικά πλοία στη Διώρυγα

Δεκαέξι ελληνικά πλοία βρίσκονται σε αναμονή στη Διώρυγα του Σουέζ, ανάμεσα σε περισσότερα από 300 που αναμένουν από την μία ή την άλλη πλευρά του σημείου όπου έχει προσαράξει το φορτηγό πλοίο Ever Given από την Τρίτη, προκειμένου να διέλθουν της διώρυγας. Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών προσέφερε από την πρώτη στιγμή βοήθεια στη φίλη χώρα Αίγυπτο, σε συνεργασία με την Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, όπως δήλωσε ο υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης αναφερόμενος στην προσπάθεια αποκόλλησης του προσαραγμένου πλοίου Ever Given στη Διώρυγα του Σουέζ.

«Θέλαμε να τονίσουμε με αυτό τον τρόπο ότι είμαστε διαθέσιμοι και έτοιμοι να προσφέρουμε βοήθεια και σε επίπεδο ρυμούλκησης αλλά και βυθοκόρησης», σημείωσε ο κ. Πλακιωτάκης κάνοντας λόγο για «τεράστιο πρόβλημα» στη Διώρυγα του Σουέζ.

«Πάνω από 10% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη και με μέσα και προσωπικό να προσφέρει τη βοήθειά της, ενώ δυστυχώς έχουμε 16 ελληνικά πλοία που περιμένουν να διέλθουν της διώρυγας. Πιστεύουμε σύντομα να καταστεί δυνατή η ασφαλή διέλευση από τη διώρυγα» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πλοίο Σουέζ: Αναμένονται περισσότερα ρυμουλκά στο σημείο

Οι επίσημες αρχές της διώρυγας του Σουέζ υποστήριξαν το απόγευμα πως σημειώθηκε κάποια πρόοδος στην προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου, ωστόσο περισσότερα ρυμουλκά πλοία χρειάζονται να συνδράμουν στο σημείο. Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως δύο επιπλέον ρυμουλκά κατέφθασαν στην Ερυθρά Θάλασσα της Αιγύπτου για να βοηθήσουν στην αποκόλληση του φορτηγού πλοίου «Ever Given», που με την προσάραξή του στο 151ο χιλιόμετρο της παλαιάς Διώρυγας του Σουέζ έχει μπλοκάρει τη διέλευση για έκτη συνεχή ημέρα.

Πρόκειται για το ολλανδικής σημαίας «Alp Guard» και το ιταλικό «Carlo Magno», που θα συμβάλουν στο έργο αποκόλλησης που ήδη επιχειρούν 14 άλλα ρυμουλκά, χωρίς όπως μέχρι τώρα να έχει υπάρξει αποτέλεσμα.

Πλοίο Σουέζ: Οι ελπίδες στην αποψινή πλημμυρίδα

Εκτός των ρυμουλκών, χρησιμοποιούνται βυθοκόροι για να απομακρυνθεί η άμμος στην οποία έχει κολλήσει το σκάφος. Η πλημμυρίδα που προβλέπεται για σήμερα το βράδυ θα μπορούσε να βοηθήσει τις τεχνικές υπηρεσίες του SCA και τους ειδικούς που έχουν οριστεί από την εταιρία διαχείρισης του πλοίου. Όσο για τα αίτια του περιστατικού, χθες έγινε για πρώτη φορά λόγος για πιθανό «ανθρώπινο λάθος». Σύμφωνα με τις επίσημες εξηγήσεις, οι καιρικές συνθήκες που αναφέρθηκαν αρχικά δεν είναι η μοναδική αιτία για την προσάραξη του πλοίου.

Πλοίο Σουέζ: Το Plan C για την αποσυμφόρηση της διώρυγας του Σουέζ

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από το BBC αναφέρουν πως έχει ήδη εξυφανθεί ένα τρίτο σχέδιο σε περίπτωση που η προσπάθεια αποβεί και αυτή τη φορά άκαρπη. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου έδωσε εντολή να ελαφρύνει το φορτίο του φορτηγού πλοίου Ever Given προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση αποκόλλησής του από τη διώρυγα του Σουέζ. Όπως αναφέρει και η εφημερίδα «Αλ Αχράμ» και τονίζουν οι ειδικοί, η εκφόρτωση του πλοίου είναι η τρίτη αλλά δυσκολότερη επιλογή, με άλλα λόγια το πιο κακό σενάριο για την αποκόλλησή του, διότι θα απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο.

Περισσότερα από 300 είναι τα πλοία που έχουν αποκλειστεί από τη μία ή την άλλη πλευρά της διώρυγας του Σουέζ, ενώ ορισμένα έχουν ήδη χαράξει νέα πορεία πραγματοποιώντας τον γύρο της Αφρικής προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους.

Βίντεο: Καρέ καρέ η προσάραξη του Ever Given

Αξιοποιώντας την τεχνολογία δορυφορικού εντοπισμού θέσης πλοίων ένα βίντεο του Vessel Finder προσομειώνει την πορεία του Ever Given χρησιμοποιώντας το στίγμα από τον πομπό του τεράστιου φορτηγού πλοίου μέσα στη διώρυγα του Σουέζ μέχρι τη στιγμή που ο καπετάνιος χάνει τον έλεγχο λόγω ισχυρών ανέμων εν μέσω αμμοθύελλας Αυτή είναι η στιγμή που το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given έπεσε πάνω στο τοίχωμα της Διώρυγας του Σουέζ.