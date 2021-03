Βιταμίνη C κορονοϊός: Με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει

Η βιταμίνη C ή αλλιώς το ασκορβικό οξύ είναι ένα ζωτικό μόριο για την υγεία του σώματος. Το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να τη συνθέσει σε αντίθεση με τα άλλα θηλαστικά. Τα περισσότερα θηλαστικά συνθέτουν το ασκορβικό οξύ μέσα στο σώμα τους. Ο άνθρωπος είναι από τα λίγα θηλαστικά που δεν το συνθέτουν και είναι επομένως ζωτικό να το λαμβάνει από τη διατροφή του. Εκατομμύρια χρόνια πριν το ασκορβικό οξύ αφθονούσε στη φύση. Τα θηλαστικά υπό κανονικές συνθήκες, παράγουν 5 γραμμάρια βιταμίνης C την ημέρα, αναφέρει το naturaldoctor.gr. Σε συνθήκες στρες όμως, όπως ο πόνος, ο φόβος, η αρρώστια η παραγωγή της μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 100 φορές. Στο σημερινό περιβάλλον η ανάγκη για «βιταμίνη» C έχει αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας της αυξημένης οξείδωσης. Βιομηχανικά χημικά, βαρέα μέταλλα, συντηρητικά στις τροφές, ατμοσφαιρική ρύπανση δημιουργούν συνθήκες αυξημένου οξειδωτικού στρες και σε συνδυασμό με την αδυναμία σύνθεσης από το ανθρώπινο σώμα η ανάγκη για βιταμίνη C είναι σχεδόν επιβεβλημένη.

Η βιταμίνη C έχει τρεις σημαντικές λειτουργίες για την υγεία:

ενεργεί ως ισχυρό αντιοξειδωτικό στο ανοσοποιητικό σύστημα

προστατεύει το DNA από βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες

συμμετέχει ως συμπαράγοντας σε βασικές διεργασίες των κυττάρων

Γρίπη και βιταμίνη C

Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η γρίπη είναι υπεύθυνη για το θάνατο πενήντα εώς εβδομήντα χιλιάδων ατόμων κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό, αρκετά θρεπτικά στοιχεία έχουν ερευνηθεί για την ενδεχόμενη συνεισφορά τους στην θεραπεία της γρίπης. Η θετική επίδραση της βιταμίνης C στην πρόληψη και ανακούφιση συμπτωμάτων από τη γρίπη έχει αναφερθεί εκτενώς σε διάφορες επιστημονικές δημοσιεύεσεις. Σε μια από αυτές στην οποία συμμετείχαν 463 μαθητές τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Στο 85% των περιπτώσεων τα συμπτώματα της γρίπης και του κρυώματος μετριάθηκαν ύστερα από τη χορήγηση 1000 mg βιταμίνης C ανά μία ώρα για 6 ώρες και έπειτα μικρότερη δοσολογία 1000 mg 3 φορές την ημέρα. Μια νέα μελέτη που έχει ήδη ανακοινωθεί, σχεδιάζεται για να δείξει κατά πόσο η βιταμίνη C μπορεί να ωφελήσει στην περίπτωση μόλυνσης από το νέο κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 432/2012 η βιταμίνη C αποτελεί θρεπτικό στοιχείο που συμβάλλει:

• στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, του νευρικού

συστήματος και των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν

στην παραγωγή ενέργειας

• στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες

• στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης

• στην αύξηση της απορρόφησης του σιδήρου

• στο φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου

Τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή για τον κορονοϊό;

Ό,τι σημαίνει για όλους τους ιούς και τις ιώσεις, δηλαδή πολύ νερό, γεύματα πλούσια σε λαχανικά και φρούτα εποχής, άπαχη πρωτεϊνη και προβιοτικά. Τα τελευταία εκτός από ένα αντίστοιχο συμπλήρωμα διατροφής, τα βρίσκουμε στο γιαούρτι και άλλα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση. Η ομάδα του TFM εντάσσει στην ισορροπημένη διατροφή και τις βιταμίνες. Πρώτες στη μάχη κατά του κορονοϊού ρίχνονται η βιταμίνη D και η βιταμίνη C. H C μάλιστα είναι γνωστή για την ενίσχυση που παρέχει στον οργανισμό μας, αλλά κανείς δε μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι σε θέση να προλάβει αποτελεσματικά τον Covid- 19. Ωστόσο οι ειδικοί συστήνουν, με την αντίστοιχη καθοδήγηση για δοσολογία από τον παθολόγο, αυξημένες δόσεις βιταμίνης C.

Εκείνη η βιταμίνη που φαίνεται πως έχει αυξημένη θωράκιση έναντι του ιού, είναι η βιταμίνη D. Μπορεί οι ημέρες ηλιοθεραπείας να τελείωσαν μαζί με το καλοκαίρι, αλλά η βιταμίνη D εξακολουθεί να αποτελεί βασική ανάγκη του σώματός μας. Αποδεδειγμένα η βιταμίνη D και η καθημερινή πρόσληψή της από τη διατροφή μας, μειώνει τις πιθανότητες προσβολής από αναπνευστική ίωση κατά 50%, δηλαδή πάρα πολύ! Αν σκεφτούμε λοιπόν πως ο κορονοϊός προσβάλλει κυρίως το αναπνευστικό, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ένας οργανισμός με επάρκεια βιταμίνης D έχει αυξημένες πιθανότητες να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά έναν ιό σε σχέση με κάποιον που παρουσιάζει έλλειψη. Άλλα συστατικά που συμβάλλουν στη θωράκιση του οργανισμού μας από τον κορονοϊό, είναι ο ψευδάργυργος και το κάλιο (ειδικά αν παρουσιάζουμε έλλειψη αυτού).

Δείτε ακόμη: