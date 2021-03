Ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού ΕΕ: Τα βασικά του στοιχεία, πώς θα λειτουργεί

Υιοθετείται τελικώς από την Κομισιόν η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την έγκριση του «πράσινου» ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα είναι απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά του COVID-19, έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ή ανάρρωσε από την COVID-19. Θα είναι δωρεάν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Θα περιλαμβάνει έναν κωδικό QR για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού.

«Με το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, ακολουθούμε έναν κοινό ευρωπαϊκό δρόμο για ασφαλές και συνεχές άνοιγμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Το κλειδί για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας είναι η πιστοποίηση – όχι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τα πιστοποιητικά δεν θα οδηγήσουν σε διακρίσεις» τόνισε ο Αντιπρόεδρος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής , Μαργαρίτης Σχοινάς. Επισήμανε ότι «για τους πολίτες μας, πρόκειται για μια γρήγορη και ασφαλή επιστροφή στην ομαλότητα, γιατί για τις επιχειρήσεις μας το να μη χάσουν τη θερινή περίοδο είναι μια ζήτημα επιβίωσης».

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη για να διασφαλίσει ότι όλα τα πιστοποιητικά μπορούν να επαληθευτούν σε ολόκληρη την ΕΕ και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην τεχνική εφαρμογή των πιστοποιητικών. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα να αποφασίσουν ποιοι περιορισμοί στη δημόσια υγεία μπορούν να αρθούν από τους ταξιδιώτες, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουν την άρση με τον ίδιο τρόπο σε ταξιδιώτες που διαθέτουν ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.

Η Βέρα Γιούροβα ανέφερε ότι «το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό προσφέρει μια πανευρωπαϊκή λύση για να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ επωφελούνται από ένα εναρμονισμένο ψηφιακό εργαλείο για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα για την υποστήριξη της ανάκαμψης. Οι βασικοί μας στόχοι είναι να προσφέρουμε ένα εύχρηστο, χωρίς διακρίσεις και ασφαλές εργαλείο που σέβεται πλήρως την προστασία των δεδομένων. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για διεθνή σύγκλιση με άλλους εταίρους».

🎥 Also on the portal: https://t.co/11KFMcsjCH pic.twitter.com/m49Cd5yW9q

👉The European Union 🇪🇺 is introducing a #DigitalGreenCertificate to remove obstacles to free movement within the EU 🧳🚊✈️

-Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα καλύπτει τρεις τύπους πιστοποιητικών – πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά τεστ (τεστ NAAT / RT-PCR ή rapid test αντιγόνου) και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από τον COVID-19.

-Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή ή σε χαρτί. Και οι δύο θα έχουν έναν κωδικό QR που περιέχει τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες καθώς και μια ψηφιακή υπογραφή για να βεβαιώνει ότι το πιστοποιητικό είναι αυθεντικό.

-Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη και θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη λογισμικού που οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επαληθεύσουν όλες τις υπογραφές πιστοποιητικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Κανένα προσωπικό στοιχείο των κατόχων πιστοποιητικών δεν περνά από την πύλη ή διατηρείται από το κράτος μέλος επαλήθευσης.

-Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα δωρεάν και στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά.

-Όλοι οι πολίτες – εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι – πρέπει να επωφελούνται από ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Για να αποφευχθούν οι διακρίσεις εις βάρος ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία όχι μόνο ενός διαλειτουργικού πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά και πιστοποιητικών τεστ COVID-19 και πιστοποιητικών για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19.

-Το ίδιο δικαίωμα για τους ταξιδιώτες με το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό – όπου τα κράτη μέλη αποδέχονται την απόδειξη εμβολιασμού για να αρθούν οι περιορισμοί, όπως τεστ ή καραντίνα, θα πρέπει να αποδεχθούν, υπό τους ίδιους όρους, πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται βάσει του Συστήματος του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού. Αυτή η υποχρέωση θα περιορίζεται σε εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, αλλά τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αποδεχθούν και άλλα εμβόλια.

-Κοινοποίηση άλλων μέτρων – εάν ένα κράτος μέλος εξακολουθεί να απαιτεί από κατόχους ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού να τεθεί σε καραντίνα ή να υποβληθεί σε τεστ, πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή και όλα τα άλλα κράτη μέλη και να εξηγήσει τους λόγους αυτών των μέτρων.

-Τα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, σχετικές πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο / τεστ / ανάκτηση και ένα μοναδικό αναγνωριστικό του πιστοποιητικού. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να ελεγχθούν μόνο για επιβεβαίωση και επαλήθευση της αυθεντικότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών.

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα είναι ανοιχτό για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία καθώς και την Ελβετία. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται σε πολίτες της ΕΕ και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Θα πρέπει επίσης να χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ και σε επισκέπτες που έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη.

Το σύστημα Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό είναι ένα προσωρινό μέτρο. Θα ανασταλεί όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δηλώσει το τέλος της διεθνούς κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία από την COVID-19.

Για να είναι έτοιμη πριν από το καλοκαίρι, η πρόταση αυτή πρέπει να εγκριθεί γρήγορα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν το πλαίσιο εμπιστοσύνης και τα τεχνικά πρότυπα, που έχουν συμφωνηθεί στο δίκτυο eHealth, για να διασφαλίσουν την έγκαιρη εφαρμογή του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού, τη διαλειτουργικότητά τους και την πλήρη συμμόρφωση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί η τεχνική εργασία και η πρόταση τους επόμενους μήνες.

Today we strengthen the @EU_commission's response to #COVID19 with:

• Digital Green Certificates for free and safe movement in the EU

• A common path to a gradual, safe and lasting re-openinghttps://t.co/opAMGkeSNf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2021