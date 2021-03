Άνοιγμα τουρισμού Ελλάδα 2021: Ετοιμαστείτε!

Με θέα το απέραντο γαλάζιο, τον ελληνικό ήλιο να “λούζει” την ξαπλώστρα και τις… πατουσίτσες να καίνε πάνω στη χρυσή αμμουδιά, θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι ευτυχισμένος. Κι αν αυτή η εικόνα δεν μας ταξιδεύει στην ξακουστή για τις ομορφιές της Ελλάδα, τότε πού; Σίγουρα, με αυτό είναι σύμφωνοι πολλοί επίδοξοι ταξιδιώτες, που για την ώρα πετούν βελάκια στο σημείο του χάρτη που γράφει “Ελλάδα”.

Τα τηλέφωνα στα ταξιδιωτικά γραφεία χτυπούν ασταμάτητα, με την Ελλάδα να αποτελεί το μεγάλο story για τους Βρετανούς – και όχι μόνο – αυτό το καλοκαίρι. Στην Αγγλία μάλιστα, οι αναζητήσεις για την χώρα μας αυξήθηκαν στο 96%!

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του Reuters, η «μάχη» για τη διάθεση διαβατηρίων εμβολιασμού έχει προκαλέσει έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των ταξιδιωτικών εταιρειών στη χώρα, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που θα έχει καταφέρει όπως φαίνεται να εμβολιάσει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της έως την κορύφωση της τουριστικής σεζόν αυτό το καλοκαίρι και ίσως να αποτελέσει και το πρώτο «τεστ» των διαβατηρίων.

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες της χώρας προωθούν τις κρατήσεις για «ήλιο και θάλασσα».

Την ώρα που ο κόσμος δίνει μάχη με την πανδημία, οι ταξιδιώτες κάνουν όνειρα για ένα καλοκαίρι γεμάτο Ελλάδα, φρέσκο ψαράκι, παγωμένο ούζο αλλά κυρίως, αυτή την… ανεμελιά που χαρακτηρίζει τον Έλληνα.

Η μαγεία που συναντά όποιος επισκεφτεί την Ελλάδα, δεν θα άφηνε ασυγκίνητο το National Geographic Traveller.

Το πρωτοσέλιδο του τεύχους του Απριλίου της βρετανικής έκδοσης του κοσμεί μια θάλασσα στις αποχρώσεις του μπλε σε ένα κόλπο περιτριγυρισμένο από βράχια, στιγμιότυπο που συγκινεί ακόμη κι εμάς που ελπίζουμε φέτος να το θαυμάσουμε από κοντά.

Η βρετανική έκδοση του National Geographic Traveller, λοιπόν, έχει ελληνικό άρωμα, «έναν προορισμό που βρίσκεται στο μυαλό πολλών ταξιδιωτών», όπως γράφει χαρακτηριστικά. «Από τις λίμνες και την αμπελουργική περιοχή της Μακεδονίας μέχρι τα οχυρωμένα κάστρα και τις γραφικές χερσονήσους της Πελοποννήσου, εξερευνούμε τις ιστορίες, τα αξιοθέατα και τις εμπειρίες της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Αυτή αποτελεί την πολιτιστική πυξίδα της χώρας, γύρω από την οποία περιστρέφονται τα 6.000 νησιά του έθνους: τόπος με εξαιρετικής ομορφιάς αρχαιολογικούς χώρους, πεζοπορίας, με πλούσια άγρια ζωή, ηλιόλουστες ακτές αλλά και τις ζωντανές πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης», σημειώνει, μεταξύ άλλων.

Για «μαζική αύξηση των κρατήσεων» σε ελληνικούς προορισμούς κάνει λόγο ο Τόμπι Κέλι, διευθύνων σύμβουλος του βρετανικού ταξιδιωτικού γραφείου Trailfinders, διευκρινίζοντας στο Reuters ότι «οι Βρετανοί προσανατολίζονται τώρα προς ό,τι είναι πιθανό να είναι ανοικτό» το καλοκαίρι. «Η Ελλάδα έχει κεντρική θέση, καθώς η κυβέρνησή της υποστηρίζει πλήρως τα πιστοποιητικά εμβολιασμού», προσθέτει.

Το πρακτορείο υπογραμμίζει πως η Αθήνα προσεγγίζει απευθείας τους Βρετανούς καταναλωτές. Αυτοί που θα έχουν εμβολιαστεί, δεν θα χρειαστεί να κάνουν τεστ, είτε με τις ευλογίες της ΕΕ είτε χωρίς αυτές, δήλωσε σε συνεντεύξεις του σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης.

Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης για διακοπές από τους Γερμανούς, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Νόρμπερτ Φίμπιγκ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι φέτος θα είναι εφικτό οι τουρίστες να επιστρέψουν στους αγαπημένους τους προορισμούς, όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η Ισπανία. Όπως δήλωσε ο κ. Φίμπιγκ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού ΙΤΒ του Βερολίνου, η οποία πραγματοποιείται φέτος διαδικτυακά, οι κρατήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές σιγά σιγά αυξάνονται και αυτή τη στιγμή φθάνουν στο 26% των κρατήσεων του 2020.

Ο Τζακ Έζον του Embark Beyond θεωρεί ότι η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία θα είναι κλειστές φέτος για τους Αμερικανούς τουρίστες. Για αυτό και ενθαρρύνει τους πελάτες του να κλείσουν διακοπές σε βίλες και resorts σε όλη την Ελλάδα και στην Τουρκία. Υποσχόμενη θεωρείται επίσης η Κύπρος, ενώ και η Πορτογαλία ενδεχομένως να κινηθεί αναλόγως.

«Η Emirates αρχίζει ξανά τις πτήσεις από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα την 1η Ιουνίου και θέλουμε οι πελάτες μας να είναι οι πρώτοι που θα πάρουν θέσεις, όταν συνειδητοποιήσουν ότι τίποτα άλλο δεν θα είναι ανοικτό. Εάν αυτό είναι το μοναδικό μέρος όπου θα μπορεί να πάει ο κόσμος, θα γίνει χαμός», τονίζει ο Έζον.

Όπως εξηγεί ο Πολ Ταμπρόφσκι της του online luxury ταξιδιωτικού γραφείου Skylark, η Ελλάδα έχει πολλά πλεονεκτήματα φέτος, καθώς έχει πολλά ξενοδοχεία με εξωτερικούς χώρους και επίσης χειρίστηκε καλά το άνοιγμα του τουρισμού πέρυσι. Ο ίδιος θεωρεί ότι το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς από τα μέσα Μαΐου θα πιέσει και άλλες χώρες να ακολουθήσουν.

Για να διαχειριστεί αυτή την αβεβαιότητα, ο Έζον συμβουλεύει τους πελάτες του να κάνουν παράλληλα σχέδια, με δικαιώματα επιστροφής χρημάτων: Να κλείσουν «τις σίγουρες διακοπές», δηλαδή σε ΗΠΑ, Ελλάδα ή Τουρκία και ένα δεύτερο πακέτο για Ιταλία ή Γαλλία και να αποφασίσουν τι θα κάνουν όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο με το άνοιγμα των συνόρων.

Όμως, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν, η ώρα να κλείσουν είναι τώρα. Οι κρατήσεις του 2020 που μεταφέρθηκαν στο 2021, σε συνδυασμό με τα νέα πακέτα, δείχνουν ότι η ζήτηση είναι ήδη τόσο ισχυρή, που σε κάποιες περιπτώσεις επηρεάζει ακόμα και την καλοκαιρινή σεζόν του 2022.

Κι αν κορονοϊός συνεχίζει το πλήγμα του στην παγκόσμια οικονομία, το εμβόλιο αποτελεί τη μεγαλύτερη ελπίδα για όλους τους τομείς, ανάμεσα στους οποίους και ο τουρισμός. Υπό αυτό το πρίσμα, το European Best Destinations, η ιστοσελίδα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, δημοσίευσε μια λίστα με συνολικά 15 κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για τους ταξιδιώτες που θα διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο στην εισαγωγή του «εάν ο εμβολιασμός σας έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2021, πιθανότατα θα ταξιδέψετε χωρίς περιορισμούς στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες». Συνεχίζοντας, μάλιστα, το δημοσίευμα εξηγεί ότι «Η Ελλάδα, με τον υπουργό Τουρισμού κύριο Θεοχάρη να αποτελεί υπέρμαχο του πιστοποιητικού, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες που αυτό το καλοκαίρι θα καλωσορίσει τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες με πιστοποιητικό, όπως και η Μαδέρα, οι Αζόρες, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ισλανδία, η Γεωργία κ.λπ.».

Ανάμεσα στους προορισμούς, λοιπόν, που το EBD, προτείνει στους αναγνώστες του συγκαταλέγονται και πέντε ελληνικοί προορισμοί, που κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά στη λίστα. Πρώτο συναντάται το Ρέθυμνο στην τέταρτη θέση, για το οποίο το δημοσίευμα αναφέρει ότι «Ο υπέροχος φάρος, το ενετικό λιμάνι με τα ψαροκάικα, το φρούριο αλλά και τα πεζοπορικά μονοπάτια, καθώς και υπέροχες παραλίες είναι κάποιοι από τους λόγους για να επιλέξει κανείς αυτό το καλοκαίρι την όμορφη πόλη της Κρήτης».

Ακολουθεί η Κεφαλονιά στην πέμπτη θέση, η οποία έχει ψηφιστεί, επίσης, και ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης γενικά για το 2021, και η Αθήνα στην ένατη, την οποία χαρακτηρίζει ως την απόλυτη επιλογή για ένα ταξίδι γεμάτο ιστορία και πολιτισμό.

Η Ρόδος φιγουράρει στην 11η θέση της λίστας για τους λάτρεις των κάστρων και της ιστορίας, επίσης, και η Κως στη 14η ως πρόταση για εκείνους που θέλουν οι διακοπές τους να χαρακτηρίζονται από ήλιο, θάλασσα και παραλίες.

Το νέο κάλεσμα προς τους ξένους τουρίστες που επιθυμούν να επισκεφτούν φέτος την Ελλάδα, η οποία ανοίγει τις τουριστικές πύλες της μέχρι τις 14 Μαΐου με αυστηρές προϋποθέσεις λόγω Covid, είναι «Το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα».

«Φέτος και για πάντα, “το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα”. Για να ξαναέλθει το χαμόγελο στα χείλη σας, με την ελπίδα ότι θα ξαναπάρετε πίσω τη ζωής, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα», ανάφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, από το βήμα της διεθνής τουριστικής έκθεσης ITB 2021, που διεξάγεται ψηφιακά.

Μάλιστα η Ελλάδα «φιλοδοξεί», εφόσον το επιτρέψουν τα υγειονομικά δεδομένα, να ανοίξει τις τουριστικές πύλες μέχρι τις 14 Μαϊου, όπως είπε ο Ελληνας υπουργός. Μέχρι τότε, εξήγησε ο κ. Θεοχάρης, θα εξεταστεί το πιλοτικό άνοιγμα, κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές Απριλίου, με χώρες της ΕΕ, αλλά και χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει με τον εμβολιασμό, όπως το Ισραήλ.

Απευθυνόμενος στους δυνητικούς επισκέπτες της χώρας ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι πανέτοιμη να τους υποδεχτεί με με ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο για το καλοκαίρι του 2021.

– Να έχουν εμβολιαστεί,

– να έχουν αντισώματα ή να έχουν αρνητικό τεστ Covid.

Στο μεταξύ επεσήμανε ότι όλοι οι τουρίστες θα υποβληθούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, όπως έγινε και το προηγούμενο έτος. Μια σημαντική εξάλλου διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι η χρήση των Rapid Test, που σημαίνει ότι η απομόνωση, εφόσον χρειαστεί, δεν θα έχει την ταλαιπωρία της μετακίνησης από το κατάλυμα 24 ώρες μετά, όπως γινόταν πέρυσι.

Εφέτος η διάγνωση θα είναι άμεση και αν υπάρξει κρούσμα θα μεταφέρεται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Στο σημείο αυτό τονίστηκε ότι όλα τα έξοδα είναι του ελληνικού κράτους χωρίς καμία επιβάρυνση των ξένων επισκεπτών.

Όπως ανέφερε, βάση για την φετινή περίοδο θα αποτελέσει το Πρωτόκολλο του 2020, με την προσθήκη της νέας γνώσης και εμπειρίας. Βασική διαφορά για την φετινή περίοδο, υπογράμμισε, αποτελούν τα «γρήγορα» τεστ και βεβαίως η ύπαρξη εμβολίων κατά του κορωνοϊού. Τόνισε μάλιστα, ότι μετά την ολοκλήρωση της ανοσοποίησης των πιο ευάλωτων, θα δοθεί προτεραιότητα στους εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου και εκτίμησε ότι η διαδικασία θα αρχίσει πιθανότατα τον Μάιο.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται τακτικά σε τεστ. Οι τουρίστες από την άλλη πλευρά θα υποβάλλονται σε δειγματοληπτικά τεστ και τα έξοδα ενδεχόμενης νοσηλείας για κορωνοϊό θα καλύπτονται και φέτος από το κράτος.

«Ευελπιστούμε να ανοίξουμε έως τις 14 Μαΐου. Έως τότε θα αίρουμε σταδιακά τους περιορισμούς, όπως θα το επιτρέπουν τα θέματα υγείας», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού, διευκρινίζοντας ότι οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Η Ελλάδα σχεδιάζει να δοκιμάσει τα πρωτόκολλά της από τις αρχές Απριλίου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει αρκετά τον εμβολιασμό του πληθυσμού, όπως πχ το Ισραήλ. «Είμαστε κάτι περισσότερο από αισιόδοξοι. Είμαστε έτοιμοι!», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου, ο υπουργός ανέφερε ότι σχεδιάζεται επιμήκυνση προς το φθινόπωρο και τον χειμώνα στους κλασικούς καλοκαιρινούς προορισμούς, αλλά και σε προορισμούς ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος και επισήμανε ότι ήδη αυξάνεται η ζήτηση όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, όπως πχ στην Βρετανία.

Σε ό,τι αφορά την υποδοχή επισκεπτών από χώρες εκτός ΕΕ, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι ο στόχος είναι να μπορεί να έρθει όποιος επιθυμεί, με την τήρηση βεβαίως των προϋποθέσεων. Εξήγησε δε, ότι θα διασφαλιστεί ότι θα έχουν πρόσβαση και όσοι εμβολιάζονται με εμβόλια που δεν έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, όπως αυτά της Κίνας ή της Ρωσίας.

Ο κ. Θεοχάρης εκτίμησε ακόμη ότι το καλοκαίρι θα επιτραπεί και η παρακολούθηση παραστάσεων και συναυλιών, υπό όρους, ενώ, σχετικά με εκδηλώσεις όπως οι γάμοι, εξέφρασε την ελπίδα ότι όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί θα αρθούν πολλοί από τους περιορισμούς που ισχύουν τώρα, τονίζοντας ωστόσο ότι κάποιοι περιορισμοί είναι βέβαιο ότι θα παραμείνουν και φέτος εν ισχύ.

Ερωτώμενος σχετικά, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγειονομικής κατάστασης, προκειμένου να λάβουν μέτρα εφόσον χρειαστεί και υπενθύμισε ότι πλέον υπάρχουν επιπλέον εργαλεία, όπως τα «γρήγορα» τεστ, αλλά και μεγαλύτερη εμπειρία σε ό,τι αφορά τους κινδύνους.

Κληθείς να διακινδυνεύσει μια εκτίμηση σε ό,τι αφορά τις φετινές τιμές των τουριστικών προϊόντων, ο Χάρης Θεοχάρης σημείωσε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν αυξήσεις, καθώς η προσφορά θα είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Αναφερόμενος όμως στην κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο στην Ελλάδα, εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς, όπως είπε, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης βοήθησαν τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν και, από την άλλη πλευρά, όσοι θέλησαν να αποεπενδύσουν, βρίσκουν μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών.

«All you want is Greece» λοιπόν και… καλό καλοκαίρι φέτος, γιατί το αξίζουμε…!