200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: Ο Πάιτ για τις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

To πρώτο βίντεο από την καμπάνια ΗΠΑ-Ελλάδα: Εορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας δημοσίευσε η Αμερικανική Πρεσβεία. Στο βίντεο αυτό ο Αμερικανός Πρέσβης Τζέφρι Πάιατ εξαίρει την διαχρονική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ήδη από τα πρώτα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και αφηγείται ιστορικές στιγμές στις σχέσεις μεταξύ δύο χωρών. «Όσο η 25η Μαρτίου πλησιάζει, είμαστε ενθουσιασμένοι που δημοσιεύουμε το πρώτο βίντεο από την καμπάνια ‘ΗΠΑ-Ελλάδα: Εορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας’», γράφει η Αμερικανική Πρεσβεία.

Στο βίντεο γίνεται αναφορά στο φιλελληνικό κίνημα στις ΗΠΑ κατά τα πρώτα χρόνια τις Επανάστασης, στην αλληλογραφία του Τόμας Τζέφερσον με τον Αδαμάντιο Κοραή, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και το κοινό πάθος των δύο λαών για Δημοκρατία το οποίο ενώνει και κάνει τις δύο χώρες ισχυρότερες.

As Mar. 25 nears we're excited to launch the 1st video of our US-Greece: Celebrating 200 years of Friendship campaign. @USAmbPyatt highlights our historic partnership, shared passion for democracy, the values that unite us & make our countries stronger. #USGreece2021 @Greece_2021 pic.twitter.com/zYFm5CJrXJ

