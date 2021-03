Survivor spoiler 7/3 έπαθλο: Η μπλε ομάδα βράζει από… νεύρα και τα πράγματα στην παραλία του Survivor είναι πολύ δύσκολα. Στο επεισόδιο της Κυριακής, το θέμα της «στρατηγικής Τζέιμς» συνεχίζει να απασχολεί τους παίκτες της μπλε ομάδας του Survivor. Η διαμάχη του Τζέιμς Καφετζή με τον Πάνο Καλλίδη συνεχίζεται, με τον πρώτο να υπερασπίζεται την απόφασή του, λέγοντας στην κάμερα: «Είχαν πάρει όλα τα παιδιά το μέρος του Πάνου, δικαιώθηκα με την στρατηγική μου, ότι και αν λένε οι υπόλοιποι». Από την πλευρά του ο Πάνος Καλλίδης, λέει: «Η στρατηγική του Τζέιμς δούλεψε, όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι για εμένα. Ούτε αλλάζει κάτι».

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη αγώνισμα του Survivor θα παρουσιάζει ο Ατζούν Ιλιτζαλί, στη θέση του Γιώργου Λιανού που βρέθηκε στην Ελλάδα για την γέννηση του τέταρτου παιδιού του.

Survivor spoiler 7/3 έπαθλο: Ποιοι κερδίζουν

Οι νικητές στο αγώνισμα επάθλου του Survivor 4 θα ανέβουν σε ένα γιοτ 25 μέτρων, όπου θα απολαύσουν ένα πλούσιο γεύμα. Το ζήτημα είναι όμως ποιος θα κερδίσει αυτό το έπαθλο; Μπλε και Κόκκινοι τα δίνουν όλα για τη νίκη ωστόσο μόνο μια ομάδα θα πανηγυρίσει. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Άγιο Δομίνικο, η Μπλε ομάδα θα είναι αυτή που θα απολαύσει το μεγάλο έπαθλο!

Survivor: Τα καρφιά του Chris Σταμούλη – Έρχεται το τέλος του James

Ο Chris Σταμούλης αποχώρησε από το Survivor. Ο 31χρονος δικηγόρος μίλησε πριν μερικές ημέρες στο Love it και αναφέρθηκε στην εμπειρία του στο ριάλιτι επιβίωσης. «Δεν περίμενα πως θα αποχωρήσω. Ήταν η πρώτη ψηφοφορία που με έπιασε μια ταχυκαρδία. Δεν ήμουν ο χειρότερος παίκτης. Υπήρχαν πολλοί χειρότεροι παίκτες από εμένα. Αυτό που με έβαλε ουσιαστικά εκτός της ομάδας ήταν η πρώτη ψηφοφορία που με έβγαλαν υποψήφιο», είπε μεταξύ άλλων.

«Δεν ένιωθα τόσο Μπλε ομάδα. Όταν δεν είχε έπαθλο φαγητού δεν είχα κανένα κίνητρο να παίξω. Ο James θα κάνει το οτιδήποτε για να πετύχει τον σκοπό του. Πιστεύω πως ήρθε η αρχή του τέλους για τον James», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Survivor: Αποχώρησε από το ριάλιτι και πάει… Netflix

Ο Περικλής Κονδυλάτος αποχώρησε από το Survivor και σήμερα βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Love It. Ο σχεδιαστής κοσμημάτων μίλησε στην Ιωάννα Μαλέσκου για την εμπειρία του στο ριάλιτι επιβίωσης ενώ αποκάλυψε και το νέο του επαγγελματικό βήμα μετά το Survivor. Όπως αποκάλυψε εκείνος και ο συνεργάτης του και καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας Βασίλης Ζούλιας, πρόκειται να συνεργαστoύν με την Patricia Field στον δεύτερο κύκλο της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily in Paris».

«Είναι μια πρόταση που έχει γίνει στον Βασίλη και σε μένα από την Patricia Field, τη διάσημη στυλίστρια του Sex and the city, να συμμετέχουμε στο Emily in Paris. Σαν σχεδιαστές όχι σαν ηθοποιοί. Δεν μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί με την Patricia είμαστε φίλοι εδώ και 12 χρόνια. Έχει βάλει τα πράγματά μου και σε άλλα σήριαλ. Είμαι πολύ ευγνώμων. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχής γι’ αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περικλής.

Survivor: Αγνώριστη η Σοφία Μαργαρίτη στο Instagram

Ένα βαρύ χτύπημα στο πόδι ανάγκασε την Σοφία Μαργαρίτη να αποχωρήσει οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης! Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στο τελευταίο Συμβούλιο την οικειοθελή αποχώρηση από το παιχνίδι, καθώς το πρόβλημα με το δάχτυλο του ποδιού της δεν θα της επέτρεπε να αγωνιστεί για αρκετές ημέρες στα αγωνίσματα του ριάλιτι. Φανερά απογοητευμένη η παίκτρια της Κόκκινης ομάδας αποχαιρέτησε δυστυχώς με άσχημο τρόπο το όνειρο του Survivor. Επιστρέφει στα πάτρια εδάφη σε λίγες ημέρες και όπως σχολίασε και ο Γιώργος Λιανός, το ευχάριστο θα είναι πως θα βρεθεί σύντομα κοντά στους δικούς της ανθρώπους και κυρίως κοντά στα παιδιά της που τόσο της έχουν λείψει.

Η Σοφία έκανε την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το μεσημέρι της Κυριακής (7-03). Πόσταρε μια φωτογραφία με τον Chris Σταμούλη και σημείωσε με χιούμορ: «Δεν τελειώνει η ταλαιπωρία μου. Μου φορτώσανε τον Σταμουλη».

Survivor – Μαριαλένα: Ο Γιώργος Λιβάνης κάνει αποκαλύψεις– «Respect στον Σάκη»

Ο Νίκος Μουτσινάς είχε την ευκαιρία να φιλοξενήσει στο πλατό της εκπομπής του, «Καλό μεσημεράκι», τον τραγουδιστή, Γιώργο Λιβάνη όπου μίλησε για την σχέση που διατηρεί με την παίκτρια του Survivor, Mαριαλένα Ρουμελιώτη. Ο γνωστός τραγουδιστής, που συμμετείχε κα στο σόου του Νίκου Κοκλώνη «J2US», μίλησε στον Μουτσινά για τη σχέση του με την παίκτρια του «Survivor 4» Μαριαλένα Ρουμελιώτη, αλλά και για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί μετά και την είσοδο του πρώην συντρόγου της, Σάκη Κατσούλη.

Ο ίδιος ο Ατζούν Ιλίτζαλι στο επεισόδιο της Τετάρτης ρώτησε την Μαριαλένα για τον Σάκη και εκείνη απάντησε ότι στην Ελλάδα έχει σχέση.

Ο Γιώργος Λιβάνης σχολίασε λέγοντας: «Με τη Μαριαλένα είναι μια σχέση πάρα πολύ μικρή, δηλαδή είναι μια γνωριμία, μου είπε ότι θα συμμετέχει στο παιχνίδι κι εγώ δεν μπορούσα να αρνηθώ σε έναν άνθρωπο που αυτό είναι το όνειρό του», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιβάνης.

Survivor: Ο κολλητός του Σάκη Κατσούλη που θα τους πάντρευε με τη Μαριαλένα

Το «Survivor 4»

«Το παρακολουθώ γιατί είμαι φαν του παιχνιδιού, μου αρέσουν τα αθλήματα. Όχι, δεν είχα δηλώσει συμμετοχή στο Survivor. Σαν χαρακτήρας εγώ ζηλεύω τα αθλήματα, αλλά δεν θα ήθελα να φτάσω σε ένα σημείο, λόγω του φαγητού, να βγάλω στον… τάκο έναν άνθρωπο. Οπότε, σε εμένα δεν θα ταίριαζε. Είναι ένα παιχνίδι, αλλά δεν είναι στη δική μου ιδιοσυγκρασία».

«Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό το κράμα που έχει γίνει με τη Μαριαλένα, τον Σάκη, στον οποίο δίνω respect γι’ αυτό που έκανε χθες, που την υποστήριξε. Δεν μπορείς να κρίνεις, όμως, έναν άνθρωπο όταν περνάει τόσο δύσκολα. Όλοι είμαστε σε μια γειτονιά, εγώ, ο Σάκης, η Μαριαλένα. Τον γνωρίζω τον Σάκη, έχω ψωνίσει κι από το μαγαζί του», είπε ο Γιώργος Λιβάνης.

Η Μαριαλένα και ο Σάκης υπήρξαν ζευγάρι για δύο χρόνια, έκαναν μαζί την αίτηση για να μπουν στο «Survivor 4», ενώ στη συνέχεια χώρισαν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα στο «Πρωινό», η νεαρή παίκτρια δεν θέλει καμία επαφή με τον πρώην σύντροφό της. «Ο δεσμός τους ήταν σοβαρός, αλλά έχει τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα. Τα πράγματα, όσον αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη Μπλε ομάδα δεν πάνε καθόλου καλά. Υπάρχουν εντάσεις και διενέξεις. Η Μαριαλένα έχει από τυπικές έως ανύπαρκτες σχέσεις με τον πρώην σύντροφό της, τον Σάκη Κατσούλη…

Τώρα το τι θα γίνει, δεν ξέρουμε…