Νάντια Μπουλέ έγκυος: Η φωτογραφία με την φουσκωμένη κοιλιά

Τις πιο ευχάριστες στιγμές στη ζωή της περνά η Νάντια Μπουλέ η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί. Την ευχάριστη είδηση της εγκυμοσύνης της ανακοίνωσε η ίδια η Νάντια Μπουλέ με μία ανάρτηση στο Instagram.

Στη φωτογραφία ποζάρει, δείχνοντας την φουσκωμένη της κοιλιά και περιγράφει τα πρώτα αισθήματα της εγκυμοσύνης. «Και μετά, συνέβη αυτό και όλα έχουν πάρει άλλη διάσταση. Ακόμα είμαι ξαφνιασμένη από τα συναισθήματα και τις σκέψεις που συνοδεύουν αυτή τη νέα πραγματικότητα, αλλά παίρνω βαθιά ανάσα και βουτάω. Στους ούριους ανέμους αυτού του ταξιδιού» έγραψε χαρακτηριστικά η Νάντια Μπουλέ.

Η Νάντια Μπουλέ τα τελευταία χρόνια είναι σε σχέση με τον θεατρικό παραγωγό Γιώργο Ισαάκ. Οι δυο τους έχουν αποφασίσει να διατηρούν ένα πιο χαμηλό προφίλ και να μην απασχολούν τα φώτα της δημοσιότητας.

Νάντια Μπουλέ: Η επιτυχία στην τηλεόραση

Ξεκίνησε την πορεία της στο χώρο του θεάματος, σε ηλικία 11 ετών, μέσα από την εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά, «Bravissimo». Σε ηλικία 18 ετών, ξεκίνησε η συνεργασία της με το κανάλι MAD TV, η οποία διήρκησε τέσσερα χρόνια. Εκεί παρουσίασε τις εκπομπές «Live @ 8» και «Room 8». Από το 2006 και για δύο σεζόν ήταν συμπαρουσιάστρια του Νίκου Παπαδάκη στην εκπομπή «Lifestyle» στο ALTER ενώ τη σεζόν 2008-2009 συμμετείχε στην εκπομπή του MEGA, «Όμορφος κόσμος το πρωί» ως μια από τους συμπαρουσιαστές του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ενδιάμεσα, έκανε δύο guest εμφανίσεις στις σειρές «Λατρεμένοι μου γείτονες» (2008) και «Όλα στον αέρα» (2009).

Το 2010, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1, το οποίο διήρκησε τέσσερα χρόνια. Τη σεζόν 2010-2011 παρουσίασε το ριάλιτι μαγειρικής «Top Chef» ενώ κριτές ήταν οι Ηλίας Μαμαλάκης , Χριστόφορος Πέσκιας , Απόστολος Τραστέλης και Εβρέ Πονζάτο. Το 2011, συμμετείχε ως διαγωνιζόμενη στο ελληνικό «Dancing with the Stars» όπου έλαβε την πέμπτη θέση ενώ παρουσίασε και την εκπομπή «Elatte». Τη σεζόν 2011-2012 παρουσίασε το τηλεπαιχνίδι «Black Out» ενώ τη σεζόν 2013-2014 ήταν παρουσιάστρια του επίσης τηλεπαιχνιδιού «The biggest game show in the world».

Το 2015, συμμετείχε σε τρία επεισόδια της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, «Εθνική Ελλάδος» (σκην. Αντώνη Αγγελόπουλου) στο MEGA ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019 παρουσίασε το εορταστικό πρόγραμμα «Η Αθήνα υποδέχεται το 2020» στην ΕΡΤ. Τη σεζόν 2020-2021 έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά του Παναγιώτη Ιωσηφέλλη, «Αγγελική» (σκην. Στέφανου Μπλάτσου», η οποία προβάλλεται από τον ALPHA.