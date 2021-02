Στέφανος Τσιτσιπάς – Ράσελ Κρόου: Η στήριξή του δεν αποδείχθηκε γούρικη

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράσελ Κρόου έδειξε ανοιχτά την υποστήριξή του στον Στέφανο Τσιτσιπά κατά τη διάρκεια του σημερινού δύσκολου αγώνα στο Australian Open. Ο διάσημος ηθοποιός κατά τη διάρκεια της μάχης του Έλληνα τενίστα με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ έγραψε τρία μηνύματα στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Στο πρώτο, ο Ράσελ Κρόου έγραψε «εγώ είμαι με τον Τσιτσιπά», στο δεύτερο «καθάρισαν το γήπεδο με μπλε και λευκή πετσέτα. Πολιτιστικά ευαίσθητο; Ή προαίσθημα;» και στο τρίτο έβαλε μόνο μια ελληνική σημαία. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τελικά «λύγισε» απέναντι στον αντίπαλό του, χάνοντας με 3-0.

They cleaned the court with a blue and white towel …

Culturally insensitive ?

Or a premonition ? 🇬🇷#Tsitsipas

— Russell Crowe (@russellcrowe) February 19, 2021