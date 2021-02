Φόρουμ Φιλίας Αθήνα: Συνάντηση Δένδια με την ωραία υπουργό από τα Εμιράτα

Σε εξέλιξη είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το φόρουμ «Φιλία», η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών από την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο, το Μπαχρέιν, την Σαουδική Αραβία και την Ελλάδα. Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης η Γαλλία, η Ιορδανία και το Ιράκ. Στις εργασίες αναμένεται να παρέμβει ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Υβ Λε Ντριάν. Το φόρουμ «Φιλία» διοργανώνεται στο πλαίσιο της προώθησης και εμπέδωσης των πολυμερών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ χωρών εταίρων στην ευρύτερη περιοχή που εκτείνεται από τη Μεσόγειο έως τον Κόλπο. Αναμένεται να εξεταστούν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών αντιμετώπισης της πανδημίας από COVID-19, καθώς και οι κοινές προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Την έναρξη της συνάντησης θα χαιρετίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ μετά το πέρας των εργασιών της ολομέλειας του υπουργικού φόρουμ θα ακολουθήσουν δηλώσεις. Πριν την έναρξη του φόρουμ «Φιλία» ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με την υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Reem Al Hashimi, η οποία εκπροσωπεί το Άμπου Ντάμπι στη συνάντηση, δεδομένου ότι ο Εμιρατινός υπουργός Εξωτερικών είχε προσωπικό κώλυμα και δεν μετέχει στις εργασίες της επταμερούς.

Με την Υπουργό Επικρατείας των ΗΑΕ, ενόψει του #PhiliaForum. 🇬🇷&🇦🇪 έχουμε κοινό όραμα ειρήνης και ευημερίας στην περιοχη – I met with #UAE Min.of State Reem Al Hashimi @GreeceMFA ahead of #PhiliaForum. 🇬🇷& 🇦🇪 share common vision for peace & prosperity in the region. pic.twitter.com/4zhXBq9v1O

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 11, 2021