Ο Alpha θα φέρει το “Battle of the Couples” σε συνεργασία με τη Sony Pictures Television.Το νέο ριάλιτι αγάπης του Alpha “The Battle of the Couples” ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με το “Bachelor”. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, παρουσιαστής θα είναι ο Παναγιώτης Βασιλάκος, ο πρώτος Έλληνας «Bachelor, ενώ coach των ζευγαριών θα είναι η Σάσα Σταμάτη. 12 ερωτευμένα ζευγάρια, που συγκατοικούν σε μία πολυτελή βίλα, θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε όλων των ειδών τις δοκιμασίες. Θα χρειαστεί να χαράξουν στρατηγική, να συνδυάσουν τη λογική με το συναίσθημα και ν’ αποδείξουν ότι είναι «δυνατοί» σε όλα τα επίπεδα. Κάποια ζευγάρια είναι χρόνια μαζί, άλλα ερωτεύτηκαν πρόσφατα, όμως όλοι τους έχουν κάτι κοινό: είναι πεπεισμένοι ότι είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον κι η αγάπη τους είναι άτρωτη!

Κάθε εβδομάδα, τα ζευγάρια θα ανταγωνίζονται σε δοκιμασίες κάθε είδους, προκειμένου να παραμείνουν στο παιχνίδι. Θα κάνουν εχθρούς, αλλά και συμμάχους και θα πρέπει να στηριχθούν και σ’ αυτούς για να προχωρήσουν. Τα θεμέλια της αγάπης κάθε ζευγαριού θα δοκιμαστούν και στο τέλος μόνο ένα ζευγάρι θα καταφέρει να πάρει έως 100.000 ευρώ! Θα επιβιώσουν οι σχέσεις τους όταν δημιουργηθούν οι πρώτες ρήξεις; Μπορεί, αλήθεια, η αγάπη να νικήσει τα πάντα;

Τα ζευγάρια που θα μπουν στη βίλα θα φορούν ένα χαρακτηριστικό βραχιόλι με το όνομά τους κι έναν κεραυνό, σύμβολο της δύναμης και της αγάπης τους. Όταν για κάποιο λόγο το βραχιόλι αφαιρεθεί από το ζευγάρι, το μέλλον του στο παιχνίδι είναι αβέβαιο καθώς κινδυνεύει να χάσει τα χρήματά του και να αποχωρήσει. Το βραχιόλι – σύμβολο της ένωσης κάθε ζευγαριού μπορεί να «κοπεί» στην Τελετή των βραχιολιών, μια τελετή καθοριστική για την πορεία τους στο παιχνίδι.

Battle of the couples: Ζευγάρι ράπερ στο παιχνίδι

Στο πλευρό του Παναγιώτη Βασιλάκου, θα είναι ως coach η Σάσα Σταμάτη που θα εμψυχώνει τα ζευγάρια που θα πάρουν μέρος. Και ενώ τις περασμένες ημέρες ακούστηκαν τα ονόματα των ζευγαριών που συζητούν για το ριάλιτι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μέσα από το Pop Up το διέψευσε κατηγορηματικά. Μάλιστα, στην εκπομπή εμφανίστηκε το πρώτο ζευγάρι που θα πάρει μέρος στο Battle of the Couples. Πρόκειται για την Ιουλία και τον Meech, ένα ζευγάρι ράπερ και τράπερ.

«Από εμένα ξεκίνησε η συμμετοχή μου στο παιχνίδι, αποφάσισα να το συζητήσω με τον Meech και να δηλώσουμε συμμετοχή εφόσον το δέχτηκε. Είμαστε μαζί έξι μήνες μαζί από απόσταση. Σκοπός μας είναι να γνωριστούμε καλύτερα μέσα από αυτό. Πιστεύω ότι το έχουμε» είπε η Ιουλία.