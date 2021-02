Μετά την πρώτη έκπληξη ότι η Σάσα Σταμάτη θα αναλάβει ρόλο coach στο νέο ριάλιτι του Alpha, με τίτλο Battle of the couples, η δεύτερη δεν άργησε να έρθει κι έχει να κάνει με την παρουσίαση του ριάλιτι ζευγαριών. Ο Παναγιώτης Βασιλάκος θα είναι ο παρουσιαστής του Battle of the couples αφού η επιλογή του ως πρώτου Έλληνα Bachelor στο πρώτο μισό της σεζόν στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Τα δώδεκα ζευγάρια του Battle of the couples θα αναμετρηθούν σε δοκιμασίες που απαιτούν δύναμη, αντοχή και θα κρίνουν κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η σχέση τους. Κάθε εβδομάδα θα υπάρχει μία αποχώρηση που θα προκύπτει από την ψηφοφορία εντός της πολυτελούς βίλας και στο τέλος δύο ζευγάρια θα διεκδικούν την παραμονή τους.

Τα ζευγάρια δεν θα είναι celebrities αλλά πρόσωπα με ισχυρό διαδικτυακό εκτόπισμα με την Σάσα Σταμάτη να αλληλεπιδρά μαζί τους. Φυσικά θα υπάρχει και μια τελετή, στην προκειμένη περίπτωση των βραχιολιών, όπου εκεί θα κριθούν η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση, η επικοινωνία, η συνεργασία κι η αντοχή των ζευγαριών.

Battle of the Couples: Το πρώτο ζευγάρι

Με εντατικούς ρυθμούς γίνονται οι διεργασίες για την πρεμιέρα του Battle of the Couples και οι φημολογίες γύρω από τα ζευγάρια που θα συμμετέχουν στο ριάλιτι είναι πολλές. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούστηκαν ήταν του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα, του Αιμιλιάνο και της Μαριαγάπης από το GNTM και του Δημήτρη Μπέλλου και της Μαρίας Μπέη.

Εν τέλει κανέναν από τους παραπάνω δεν θα δούμε στο παιχνίδι, όπως μάθαμε μέσα από την εκπομπή Pop Up, και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Γνωρίσαμε, όμως, το πρώτο επιβεβαιωμένο ζευγάρι του Battle of the Couples! Πρόκειται για την Ιουλία και τον Meech, μία τράπερ και έναν ράπερ, που έρχονται δυναμικά με μοναδικό στόχο να κατακτήσουν την κορυφή. Έχουν σχέση εδώ και 6 μήνες από απόσταση αλλά δεν πτοούνται καθώς ευελπιστούν να έρθουν ακόμη πιο κοντά μέσα από το παιχνίδι και τις δοκιμασίες που θα αντιμετωπίσουν.

Battle of the couples: Το δεύτερο ζευγάρι που μπαίνει

Μετά την ανακοίνωση ότι ο Meech και η Ιουλία θα μπουν στην έπαυλη του «Battle of the Couples» ή αλλιώς «Η Μάχη των Zευγαριών», άλλο ένα ζευγάρι έρχεται να προστεθεί στο νέο ριάλιτι του Alpha. Ο Άγγελος Κατσιλιανός και η Μαριάννα Λουκά έκαναν «Pop Up» στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και μας συστήθηκαν.

Οι δυο τους, δεν είναι ένα συνηθισμένο ζευγάρι. Είναι ενάμιση χρόνο μαζί και τους ενώνει, το χιούμορ και οι αστείες αναρτήσεις τους στα social media. Ο Άγγελος ασχολείται με τα social media και μετρά 165.000 followers, ενώ η Μαριάννα σπουδάζει παιδαγωγικά.

Μαζί δημιουργούν χιουμοριστικά βίντεο που ανεβάζουν στο Instagram. «Το πιο ακραίο που μου έχει κάνει ο Άγγελος είναι να μου κόψει τα μαλλιά» είπε ζωντανά η Μαριάννα στην εκπομπή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.