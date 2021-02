The Voice cross battles: Η ισοπεδωτική νίκη του Μαρσελίνο

Από τη δεύτερη φάση των live cross battles του The Voice προέκυψαν οι επόμενοι επτά διαγωνιζόμενοι που θα βρεθούν στον ημιτελικό του σόου. Στην σκηνή ανέβηκε η Κατερίνα Κούτρα τραγουδώντας Hallucinate κι ο Μαρασελίνο Σερίφι, όπου χάρισε μία πολύ συναισθηματική και συγκινητική ερμηνεία του Για που το έβαλες καρδιά μου.

Κι οι δυο χάρισαν εξαιρετικές εμφανίσεις αλλά φάνηκε ότι Μαρσελίνο θα έπαιρνε το προβάδισμα, με τον Σάκη Ρουβά να δηλώνει εντυπωσιασμένος παρά το γεγονός ότι ο Μαρσελίνο ανήκε στην ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη. Η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων σε ποσοστά δεν διήρκεσε πολύ αφού ο Μαρσελίνο κατατρόπωσε την Κατερίνα με ποσοστό 76% έναντι 24%, μένοντας με το στόμα ανοιχτό. Ο Μαρσελίνο πλέον είναι ένας από τους διαγωνιζόμενους που μπορεί να ελπίζει στην διεκδίκηση του επάθλου.

The Voice: Ο μεγάλος ημιτελικός απόψε

Στην τελική ευθεία για τον τελικό του The Voice of Greece μπαίνουμε με τον ημιτελικό που θα παρακολουθήσουμε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Συνολικά δεκατέσσερις παίκτες κατάφεραν να προκριθούν στον μεγάλο ημιτελικό όμως μόνο οκτώ θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό και κανείς δεν θέλει να αποκλειστεί. Η εκθαμβωτική Δούκισσα Νομικού είναι εκείνη που θα υποδεχτεί τους διαγωνιζόμενους στη σκηνή του The Voice of Greece και θα βρίσκεται στο πλευρό τους την πιο κρίσιμη στιγμή. Οι τέσσερις coaches: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνο Μουζουράκη, Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά έχουν προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο τους δικούς τους τραγουδιστές διεκδικώντας την πρόκριση. Ωστόσο η τελική απόφαση είναι αποκλειστικά του τηλεοπτικού κοινού.

Από την ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στον ημιτελικό θα δούμε τους: Αθηνά Βέρμη και Μαρσελίνο Σερίφι. Ο Νίκος Νταλάκας, η Καλένα Κτίστη και η Λία Μίχου συμμετέχουν από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Η Έλενα Παπαρίζου θα παρακολουθήσει να διαγωνίζονται από την ομάδα της οι: Σταύρος Πηλιχός, Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλους, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Κωνσταντίνος Κρομμύδας και Αλεξάνδρα Σιετή. Από την ομάδα του Σάκη Ρουβά στον ημιτελικό συμμετέχουν οι: Javier Silva Escola, Μάριος Πασιαλής, Κατερίνα Μπαταλογιάννη και Ειρήνη Περικλέους. Στο Social Media Room του The Voice of Greece θα βρίσκεται η Λάουρα Νάργες.