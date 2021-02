Mad Clip – Θέμης Γεωργαντάς: Καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark»

Νέες εξομολογήσεις στο After Dark, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στις 00.30. Ο Mad Clip και η Λάουρα Νάργες έρχονται και είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά. Πρώτος καλεσμένος ο Mad Clip, ο οποίος μιλά για την trap σκηνή, ξεκαθαρίζει τι τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες αυτού του είδους και αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια στον χώρο της μουσικής.

Αναφέρεται στους haters και στα μηνύματα που δέχεται αυτή την περίοδο, περιγράφει τα παιδικά του χρόνια, τη σχέση του με τη σύντροφό του, Αρετή και απαντά και στο ενδεχόμενο να γίνει πατέρας. Όταν μπει στο εξομολογητήριο, θα καταφέρει να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Bonus εξομολογητήριο με την παρουσιάστρια των backstage του The Voice of Greece, Λάουρα Νάργες, που έρχεται αποφασισμένη να μπει στο Πάνθεον του After Dark.

Mad Clip: Γουστάρει μόνο την Βίσση, το ξέσπασμα για την Βανδή

Για τη Δέσποινα Βανδή μιλάει, μεταξύ άλλων, ο γνωστός τράπερ Mad Clip στη συνέντευξή του στον Θέμη Γεωργαντά στην εκπομπή “After Dark”, η οποία θα προβληθεί το βράδυ της Παρασκευής (05/2) στον ΣΚΑΙ. Ο διάσημος τράπερ ξεσπά κατά της Δέσποινας Βανδή, αναφέροντας πως η γνωστή τραγουδίστρια έχει μιλήσει υποτιμητικά για το είδος της μουσικής του, ενώ περιέγραψε και ένα περιστατικό στο “J2US”, όταν ο Τριαντάφυλλος και η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου τραγούδησαν το “Caliente”.

Ο ίδιος ανέφερε πως φαίνεται να σνομπάρει την τραπ σκηνή και ότι δεν την σέβεται, γι’ αυτό και προτιμά την Άννα Βίσση ανάμεσα στις δύο τραγουδίστριες. “Γουστάρω Βίσση, Βανδή όχι. Δεν μου έκανε κάτι η γυναίκα, αλλά βλέπω τον τρόπο που μιλάει για την τραπ σκηνή. Δεν την σέβεται, έτσι νιώθω. Όταν βλέπεις κάποιον να λέει “ναι, η νεολαία έχει τρελαθεί με την τραπ”, είναι σαν να λες ότι είναι για τα παιδάκια. Τη σνομπάρει, έτσι το παίρνω εγώ. Εγώ σέβομαι τη σκηνή γενικά, είτε είσαι λαϊκός είτε είσαι ο Παβαρότι”, δήλωσε ο Mad Clip.

Mad Clip: Ποιος είναι ο γνωστός ράπερ

Ο Παναγιώτης “Πίτερ” Αναστασόπουλος πιο γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο MadClip είναι Ελληνοαμερικανός ράπερ/τράπερ που ανήκει στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρίας Capital Music. Έγινε γνωστός με το τραγούδι Dealer σε συνεργασία με τον Yung Light το 2017. Από τότε έχουν ακολουθήσει πολλά γνωστά του τραγούδια, όπως το ”ΜΑΜΑ”, ”Kotera”, ”Sinthikes” και άλλα τα οποία έχουν ξεπεράσει τις 100εκ. προβολές. Έχει βγάλει 3 άλμπουμ , το ”Super trapper’, ”O merikanos LP” και το ”Super Trapper 2”.

Ο mad clip αν και γεννήθηκε στην Ελλάδα, επειδή οι γονείς του χώρισαν σε πολύ μικρή ηλικία αναγκαζόταν να πηγαινοέρχεται στην Αμερική . Σε ηλικία μόλις 27 ετών ο TAKI TSAN τον βοήθησε να βγάλει το πρώτο single ”trelos”. Από τότε ακολούθησε μία αρκετά πετυχημένη καριέρα στην δισκογραφική Capital Music.

Mad Clip: Οι γονείς και η… αλητεία

«Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η σημασία που δίνουν οι γονείς. Δεν μπορούμε να πετάμε ένα iPad στο παιδάκι για να μπορεί να κάνει ο πατέρας ή η μάνα ό,τι γουστάρει. Αν ένα παιδάκι όμως το ‘χει μέσα του, είτε εγώ πω κάτι στα τραγούδια μου είτε δει τον Τόνι Μοντάνα, το ‘χει μέσα του». Πρέπει οι γονείς να είναι κοντά τους. Πρέπει να παίρνουν παραδείγματα από τους γονείς και όχι από τον αγαπημένο τους τραγουδιστή ή ηθοποιό. Εγώ έχω βρει τη συνταγή μου να κάνω τη δική μου ζωή και αλητεία, εμπορική».