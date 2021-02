Λάουρα Νάργες – Θέμης Γεωργαντάς: Καλεσμένη στην εκπομπή «After Dark»

Νέες εξομολογήσεις στο After Dark, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στις 00.30. Ο Mad Clip και η Λάουρα Νάργες έρχονται και είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά.

Πρώτος καλεσμένος ο Mad Clip, ο οποίος μιλά για την trap σκηνή, ξεκαθαρίζει τι τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες αυτού του είδους και αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια στον χώρο της μουσικής. Αναφέρεται στους haters και στα μηνύματα που δέχεται αυτή την περίοδο, περιγράφει τα παιδικά του χρόνια, τη σχέση του με τη σύντροφό του, Αρετή και απαντά και στο ενδεχόμενο να γίνει πατέρας.

Όταν μπει στο εξομολογητήριο, θα καταφέρει να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη; Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Bonus εξομολογητήριο με την παρουσιάστρια των backstage του The Voice of Greece, Λάουρα Νάργες, που έρχεται αποφασισμένη να μπει στο Πάνθεον του After Dark.

Λάουρα Νάργες: Η συγκλονιστική εξομολόγησή της

H Λάουρα Νάργες παραχώρησε την πιο αποκαλυπτική συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή Happy Day και μίλησε για όλους και για όλα! Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε στη συνέντευξη για την δυσκολότερη περίοδο της ζωής της που την στιγμάτισε και την οποία δεν θα ξεχάσει ποτέ! Η Λάουρα Νάργες ξεκίνησε την συνέντευξη, λέγοντας: «Ήμουν 16 χρόνια ξανθιά. Μας είχαν πείσει ότι για να κάνεις καριέρα στην τηλεόραση πρέπει να είσαι ξανθιά και 40 κιλά. Δεν χωράω στο κουτάκι τηλεόραση και γι’ αυτό τα άλλαξα όλα. Είχα κάνει δοκιμαστικό και για το My Style Rocks, αλλά επέλεξαν την Κατερίνα Στικούδη. Δεν το κυνηγάω πια τόσο πολύ με την τηλεόραση. Όταν χαλάρωσα ήρθαν τα πράγματα καλύτερα. Όταν έχασα τον μπαμπά μου ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Είχα πιάσει πάτο τότε. Εκείνη η χρονιά ήταν η χειρότερη της ζωής μου.».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Ο μπαμπάς μου πέθανε στα χέρια μου. Κάναμε πρεμιέρα με το Πρωινό και με πήρε η αδερφή μου και νόμιζα ότι ήθελε να μου πει πως με είδε κλπ… Και μου είπε ότι ο μπαμπάς έπαθε εγκεφαλικό και είναι στο νοσοκομείο. Όταν έφυγε ο μπαμπάς μου το μόνο που ήθελα ήταν να είμαι κρυμμένη στο παιδικό μου δωμάτιο και να κλαίω από το πρωί ως το βράδυ. Γύρισα αναγκαστικά στην Ελλάδα λόγω δουλειάς.».

Τέλος, αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής: «Έκανα το λάθος να βλέπω τους συντρόφους μου σαν πατεράδες. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη στην προσωπική μου ζωή που τα έχω βρει μπροστά μου. Είμαι μόνη μου δύο χρόνια και περνάω καλά με τη μοναξιά μου. Μετά από 13 χρόνια στο χώρο της τηλεόρασης έχω γίνει “χοντρόπετση”, αλλά κάποια σχόλια με στεναχωρούν. Πάλευα με τη βουλιμία, είναι δύσκολο να αγκαλιάσεις το σώμα σου. Ερχόντουσαν άνθρωποι της τηλεόρασης και μου έλεγαν “χάσε κάνα κιλό, κάνε κάτι με την κυτταρίτιδά σου”. Έχω πειράξει τα χειλάκια μου».

Λάουρα Νάργες: Τι αποκάλυψε για το Survivor

Καθώς το Survivor 4 δείχνει να κεντρίζει και πάλι έντονα το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, όλο και περισσότεροι πρώην παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης καλούνται να δώσουν «τα φώτα» τους αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης στο νησί.

Ανάμεσά τους και η Λάουρα Νάργες, η οποία είχε την τύχη να λάβει μέρος στο πρώτο Survivor, που έκανε εκείνα τα ασύλληπτα ρεκόρ τηλεθέασης για τον ΣΚΑΪ. Η παρουσιάστρια επανέλαβε, μιλώντας στην εκπομπή «Love It» και την Ιωάννα Μαλέσκου, πως αρχικά πίστευε πως οι παίκτες μετά τα αγωνίσματα θα επέστρεφαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου. «Δεν ήξερα τίποτα παιδιά, τίποτα. Μου είπαν ότι θα κάνετε κάποια αγωνίσματα, θα τρώτε καρύδες…», είπε η παρουσιάστρια. Ωστόσο, όπως λέει, ήξερε πως μπορεί να αντέξει στις δύσκολες συνθήκες του Survivor. «Περίμενα ότι θα αντέξω εκεί μέσα, γιατί μπορώ να κάνω παρέα με τον εαυτό μου, να προσαρμόζομαι, είμαι χαμαιλέοντας», είπε συγκεκριμένα.