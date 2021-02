MasterChef 5 Βίλλυ: Η παίκτρια που μάγεψε με την εμφάνισή της

Οι auditions του MasterChef συνεχίζονται. Τα τηγάνια έχουν πάρει ”φωτιά” και οι επίδοξοι σεφ προσπαθούν να φτιάξουν ένα πιάτο που θα εντυπωσιάσει. Οι κριτές από τη μεριά τους είναι πολύ αυστηροί καθώς φέτος όποιος πάρει 3 ”ναι” μπαίνει κατευθείαν στο σπίτι. Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος μας κρατούν συντροφιά κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη αλλά και Παρασκευή στις 21:00. Στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε μια από τις πιο όμορφες γυναικίες παρουσίες που πέρασαν από το MasterChef. Η Βίλλυ με καταγωγή από Καλαμάτα και Νάξο αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μαγειρική, παρά τις σπουδές της στην εγκληματολογία και την προϋπηρεσία της, ως αεροσυνοδός.

Με σικ εμφάνιση και υπέροχη παρουσία, η Βίλλυ κατά τη διάρκεια της μαγειρικής δοκιμασίας της, δυσκολεύτηκε αρκετά καθώς δεν ένιωθε άνετα μέσα στην κουζίνα του MasterChef ενώ υπήρξε κι εκείνη η στιγμή που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Στο εισαγωγικό της βίντεο η παίκτρια μοιράστηκε φωτογραφίες της καθημερινότητάς της. Η νεαρή μαγείρισσα, αν και ήταν υπερβολικά αγχωμένη, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές με την αλμυρή τάρτα με αρνίσιο συκωτάκι και σος γιαουρτιού που έφτιαξε. Τελικά με τριπλό «ναι» πέρασε κατευθείαν στο σπίτι του MasterChef 5. «Θα φύγω τρέχοντας για να μην το μετανιώσετε» είπε τρισευτυχισμένη η όμορφη Βίλλυ, φόρεσε τη λευκή ποδιά της και αποχώρησε από το πλατό του διαγωνισμού.

Η Βίλλυ δεν μπόρεσε να κρύψει το άγχος της και όταν ο Σωτήρης Κοντιζάς πήγε στον πάγκο της η κοπέλα του είπε πως δεν ξέρει πως λειτουργεί ο βραστήρας. Τότε εκείνος την ενημέρωσε πως για να λειτουργήσει πρέπει να μπει στην πρίζα. Βάζοντας «φωτιά» στο twitter. H παίκτρια επίσης αποκάλυψε και από πού βγαίνει το ”Βίλλυ”. «Το Βίλλυ βγαίνει από το Βασιλική», είπε η διαγωνιζόμενη με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να της λέει: «Ωραίο όνομα γιατί δεν το κράτησες» κι εκείνη να απαντά: «Είμαστε τέσσερα κορίτσια στην οικογένεια και ο μπαμπάς δεν μπορούσε να τα θυμάται όλα και τα έκοψε τα ονόματα»

Εγκληματολόγος ε; Και τελικά δεν είναι συκώτι από αρνί αλλά συκώτι εμπνευσμένο από τη σιωπή των αμνών… if you know what Ι mean. #MasterChefGR

