Μητσοτάκης Κύπρος: Στη Λευκωσία τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός

Τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου, 2021, στις 11 το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου θα γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Αναστασιάδη. Ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο, με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό Λευκωσίας – Αθηνών ενόψει και της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης που προτίθεται να συγκαλέσει ο ΓΓ των ΗΕ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα παρακαθίσουν σε συνομιλίες, επικεφαλής των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα παραθέσει γεύμα εργασίας στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε χθες στο Λονδίνο συνομιλία με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ όπου παρατηρήθηκε σύμπτωση απόψεων όσον αφορά το Κυπριακό, αλλά και την ανάγκη εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου για την επίλυση των διαφορών. Το ελληνικό αίτημα για τη συνάντηση αυτή έγινε δεκτό από τη βρετανική πλευρά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τόνιζαν οι ίδιες πηγές. Επισημαίνεται ότι η τελευταία επίσκεψη Ευρωπαίου υπουργού Εξωτερικών στο Λονδίνο είχε λάβει χώρα το περασμένο καλοκαίρι. Σημειώνεται, επίσης, ότι η τελευταία επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στο Λονδίνο είχε λάβει χώρα το 2013.

Η βρετανική πλευρά έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές θέσεις όσον αφορά τόσο τις σχέσεις με την Τουρκία, όσο και το Κυπριακό. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία είναι στενές μεν, αλλά δεν είναι ανταγωνιστικές με την Ελλάδα δε. Αντιθέτως, τόνισε επανειλημμένα την ετοιμότητα του να μεταφέρει μηνύματα στην ‘Αγκυρα, όταν και εφόσον προκύψει η ανάγκη. Συμφώνησε απόλυτα με τον Έλληνα ομόλογό του όσον αφορά την καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, «στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Σινική Θάλασσα και στα στενά του Ορμούζ», όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε.

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Ράαμπ επανέλαβε, δίχως περιστροφές, ότι το μοναδικό πλαίσιο επίλυσης του ζητήματος είναι μια διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία, στη βάση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές. Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκαν οι προοπτικές της προσεχούς άτυπης πενταμερούς. Από πλευράς του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις θέσεις της χώρας μας και παράλληλα επισήμανε ότι δεν θα πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι η εν λόγω συνάντηση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού.

Statement following my meetings with the Foreign Secretary of the UK, @DominicRaab, and the Under-Secretary of State for European Neighbourhood and the Americas, @morton_wendy: https://t.co/aaB7j8J6vb pic.twitter.com/IosO6MEysI

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 2, 2021