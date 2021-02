ΗΠΑ αστυνομία 9χρονη: Αντιδράσεις και έρευνα για το περιστατικό

Σε συνέχεια του σάλου που προκλήθηκε στις ΗΠΑ την Παρασκευή, όταν αστυνομικοί στην πόλη Ρότσεστερ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης πέρασαν χειροπέδες και ψέκασαν με σπρέι πιπεριου ένα 9χρονο κορίτσι, διατάχθηκε εσωτερική έρευνα από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση τέθηκαν σε διαθεσιμότητα χθες Δευτέρα, κατόπιν εντολής της (αφροαμερικανής) δημάρχου, καθώς η αστυνομία στις ΗΠΑ υπάγεται απευθείας στους δήμους. «Δυστυχώς, η πολιτειακή νομοθεσία (της Νέας Υόρκης) και η συλλογική σύμβαση με εμποδίζουν να λάβω ταχύτερα και σοβαρότερα μέτρα», σημείωσε η δήμαρχος, η Λόβλι Γουόρεν, σε μήνυμά της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δήμος δεν διευκρίνισε πόσοι ακριβώς αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Τα πλάνα βέβαια από τις κάμερες που φορούσαν οι αστυνομικοί, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν προχθές Κυριακή, δείχνουν ότι τουλάχιστον επτά εξ αυτών ήταν παρόντες στο συμβάν. Ωστόσο, το μέτρο που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι να αποπερατωθεί η εσωτερική έρευνα που διενεργεί η αστυνομία του Ρότσεστερ. Σύμφωνα με τον υπαρχηγό της αστυνομίας του Ρότσεστερ, τον Αντρέ Άντερσον, το κορίτσι είχε καταληφθεί νωρίτερα από μανία, παραληρούσε, απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του και να αυτοκτονήσει.

Here’s what the Rochester police union chief had to say:

“It’s very difficult to get someone into the back of a police car like that. And she’s 9 years old — imagine what happens when we have full grown individuals.” pic.twitter.com/k5WC8o5BBR

— The Recount (@therecount) February 1, 2021