Πολωνία αμβλώσεις: Διαδηλώσεις για το διάταγμα που τις απαγορεύει

Η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου απαγορεύει ουσιαστικά τις αμβλώσεις στην χώρα και τέθηκε σε ισχύ αφού η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. «Το Συνταγματικό Δικαστήριο παρουσίασε μια γραπτή αιτιολόγηση της απόφασης για την προστασία της ζωής» ανέφερε στο Twitter το κυβερνητικό κέντρο πληροφοριών. Επί της ουσίας, με την απόφαση του δικαστηρίου απαγορεύονται όλες οι αμβλώσεις, εκτός αν πρόκειται για περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας ή αν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας.

Εκατοντάδες Πολωνοί βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν στη Βαρσοβία αψηφώντας τους περιορισμούς που ισχύουν λόγω της πανδημίας του covid-19 μετά τη δημοσίευση του διατάγματος. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Πολωνίας για δεύτερη συνεχή νύχτα. “Συγκεντρωνόμαστε εδώ διότι αυτό το κράτος πιστεύει ότι μπορεί να καταπατήσει την ελευθερία μας”, κατήγγειλε η Μάρτα Λέμπαρτ, μία από τις επικεφαλής της “Απεργίας των Γυναικών” του βασικού κινήματος που διοργανώνει τις κινητοποιήσεις, απευθυνόμενη στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στη Βαρσοβία.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν “Αρκετά” ή “Αυτό σημαίνει πόλεμο” και φορούσαν μάσκες ζωγραφισμένες με κόκκινη μπογιά, σύμβολο των ακτιβιστών υπέρ της άμβλωσης. Κάποιοι έριξαν κόκκινη μπογιά μπροστά από την έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η αστυνομία συνέλαβε πολλούς διαδηλωτές που προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο. Το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε αποφανθεί τον Οκτώβριο ότι η άμβλωση σε περίπτωση δυσμορφίας του εμβρύου “αντίκειται” στο Σύνταγμα της Πολωνίας.

Σήμερα γίνονται ετησίως λιγότερες από 2.000 νόμιμες αμβλώσεις στη χώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Φεμινιστικές οργανώσεις εκτιμούν όμως σε περίπου 200.000 τις αμβλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο παράνομα ή στο εξωτερικό.

