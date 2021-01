Νέα μέτρα από αύριο (30/1) lockdown: Τι ισχύει για μετακινήσεις, σχολεία, καταστήματα

Τα νέα πιο αυστηρά μέτρα λόγω κορωνοϊού που ισχύουν από αύριο, Σάββατο 30/1, στις 6 το πρωί και την επαναφορά σε «κόκκινες» και «κίτρινες» περιοχές του χάρτη της επικράτειας ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, επανέρχεται από αύριο (30/1) στις 6 το πρωί ο Χάρτης Μέτρων Υγειονομικής Ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19.

Διαμορφώνονται δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας, το Επίπεδο Α’-επιτήρησης (το οποίο απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα) και το Επίπεδο Β’-αυξημένου κινδύνου (το οποίο απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα), στο οποίο ισχύουν επιπλέον περιοριστικά μέτρα. Το επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας κάθε περιφερειακής ενότητας καθορίζεται από το επιδημιολογικό της φορτίο. Οι επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές κατατάσσονται στο κόκκινο επίπεδο, στο οποίο μπορούν να μπουν τόσο τοπικές κοινότητες και δημοτικές ενότητες όσο και δήμοι, περιφερειακές ενότητες και ολόκληρες περιφέρειες, αν το επιβάλουν τα δεδομένα.

Και στα δύο επίπεδα ισχύουν οριζόντια μέτρα για όλη την επικράτεια, που αποτελούν τη βάση της προσπάθειας.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

24ωρος περιορισμός κυκλοφορίας με χρήση SMS στο 13033 μόνο για έξι λόγους.

Εργασία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό (εκ περιτροπής, τηλεργασία) σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Τηλεκπαίδευση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ανοιχτά τα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες.

Λειτουργία ανώτατων δικαστηρίων και ειδικών δικαστηρίων.

Λειτουργία Super League 1 & 2 και Basketball League. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας παρουσιάζει καλή επιδημιολογική εικόνα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο Επίπεδο Α’-επιτήρησης.

Στο Επίπεδο Α’ ισχύουν τα εξής, πλέον των οριζόντιων μέτρων:

1ο. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.

2ο. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, λειτουργούν δια ζώσης.

3ο. Στους χώρους λατρείας, επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών με την παρουσία έως 25 ατόμων, όριο που αυξάνεται στα 50 άτομα στην περίπτωση μητροπολιτικών ναών. Και με τις αποστάσεις που προβλέπονται ήδη.

4ο. Το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια, τα κουρεία, τα κέντρα αισθητικής, καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ (πλην των ΟΠΑΠ Play) λειτουργούν.

Για τη μετάβαση απαιτείται αποστολή SMS με τον κωδικό 2 ή αντίστοιχη έντυπη βεβαίωση. Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033 προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής του και έγκρισης της μετακίνησης. Ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή εντός 2 ωρών από την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματός του. Επίσης, εντός των καταστημάτων επιτρέπεται 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Στο «κόκκινο», Επίπεδο Β’, μπαίνουν από αύριο στις 6 το πρωί οι εξής περιοχές:

Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ο Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ο Δήμος Χαλκιδέων και ο οικισμός Ρομά της δημοτικής ενότητας Δυστίων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ο Δήμος Νέας Προποντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ο Δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Σε αυτό το Επίπεδο Β’-αυξημένου κινδύνου θα ισχύουν τα εξής μέτρα:

Η απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές αυτές ισχύει από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί, πλην της Αττικής, που, λόγω μητροπολιτικότητας, αυξημένου πληθυσμού και του δικτύου μαζικών μεταφορών, η απαγόρευση ισχύει από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.

Λειτουργούν δια ζώσης μόνο τα Γυμνάσια (τα Λύκεια λειτουργούν με τηλεκπαίδευση).

Στους χώρους λατρείας επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα κατά την τέλεση Λειτουργιών.

Η λειτουργία καταστημάτων γίνεται με την μέθοδο click away και ειδικά τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κομμωτήρια, τα καταστήματα περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία λειτουργούν με τη διαδικασία του προκαθορισμένου ραντεβού (click in a shop).

Πώς θα λειτουργεί η αγορά στις «κόκκινες» περιοχές

«Οι εικόνες συνωστισμού προκαλούν αναμφίβολα μεγάλη ανησυχία και με δεδομένο ότι η Αττική περνάει σε κόκκινη ζώνη, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε επιπλέον μέτρα» σημείωσε από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είχε γίνει γνωστό από το πρωί, στις κόκκινες περιοχές το σύνολο της αγοράς θα λειτουργεί με το click away, ενώ για καταστήματα ενδυμάτων, υποδημάτων και βιβλιοχατροπωλείων θα επιτρέπεται η αγορά με ραντεβού για παραλαβή μέσα από το κατάστημα (click inside).

Παραμένει η υποχρέωση αποστολής SMS, στο 13033 με τον αριθμό 2, προκειμένου να κάνουν οι πολίτες τις αγορές τους, με περιορισμό, όπως ίσχυε έως σήμερα, τις δύο ώρες. Επιπλέον, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τις Κυριακές προκειμένου να περιοριστεί η μετακίνηση.

Στις «κόκκινες» περιοχές η Αττική

Οι ειδικοί, εξετάζοντας το ιικό φορτίο της Αττικής, την εντάσσουν πλέον στις «κόκκινες» περιοχές, και γι’ αυτό εισηγήθηκαν πιο σκληρό lockdown. «Ενοχλεί η μεγάλη διασπορά οριζόντια, σε όλες τις γειτονιές και όχι μόνο σε ένα τομέα ή σε έναn δήμο της Αττικής. Επίσης, ενοχλεί η αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας. Τέλος, παρατηρούμε μια αύξηση των νοσηλευόμενων ασθενών στην Αττική, όπου σήμερα έχουμε κατάληψη του 43% των απλών κλινών Covid και 61% των κλινών Covid ΜΕΘ» τόνισε η κυρία Παπαευαγγέλου.

Click away – Click in shop: Πρόεδρος ΕΣΕΕ – Σοβαρό πλήγμα στα ταμεία μας

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Καρανίκας δήλωσε:

«Είναι γεγονός πως οι συνεχείς μεταπτώσεις από τα ανοικτά καταστήματα σε υβριδικά και πολύπλοκα πλαίσια λειτουργίας. προκαλούν σύγχυση σε εμπόρους και καταναλωτές και νέο σοβαρό πλήγμα στα ταμεία των επιχειρήσεων. Ούτε το click in shop, ούτε ακόμη περισσότερο το click away, συνιστούν λύση για το εμπόριο. Τα δεχόμαστε περισσότερο ως αναγκαίο κακό. Προέχει πάντα η δημόσια υγεία και ο εμπορικός κόσμος έχει αποδείξει ότι δεν κάνει ‘εκπτώσεις’ σε αυτό το ζήτημα. Ρωτάμε όμως καλόπιστα, ως πολίτες της χώρας που ενδιαφέρονται, όχι μόνο για το επιχειρηματικό, αλλά και για το κοινό συμφέρον: Θα κάνουμε αυτή τη φορά, όλοι μας, Πολιτεία και κοινωνία, φορείς και κόμματα, την επιβεβλημένη αυτοκριτική μας για την τήρηση και την επιτήρηση των υγειονομικών κανόνων;

Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό που αναλογεί στον καθένα μας, για να έλθει πιο σύντομα η μέρα που θα συναντιόμαστε ξανά ελεύθερα στους δρόμους, τα καταστήματα και τα σπίτια μας; Δεν έχουμε άλλη επιλογή, από το να συνεργαστούμε με πλήρη συναίσθηση της ατομικής, πολιτικής και συλλογικής μας ευθύνης. Η ΕΣΕΕ και το σύνολο του εμπορικού κόσμου, αυτό θα συνεχίσει να κάνει και από την ερχόμενη Δευτέρα, ακόμη και αν το αντίκρισμα στο ταμείο είναι πενιχρό. Χωρίς να ξεχνάμε ότι χιλιάδες συνάδελφοι και οι οικογένειές τους θα χρειαστούν μεγαλύτερη στήριξη με στοχευμένα μέτρα, μετά τη νέα διάψευση των προσδοκιών τους. Και θα φροντίζουμε καθημερινά να το θυμίζουμε στους συναρμόδιους υπουργούς».

Αντιδρά και ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ

Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης δήλωσε:

«Οι φόβοι μας δυστυχώς επαληθεύτηκαν, αφού ο κίνδυνος της πανδημίας εξακολουθεί να είναι εδώ και συνεχίζει να μας απειλεί. Η Αττική είναι ξανά στο ‘κόκκινο’ επιδημιολογικά και η αγορά στα ‘μαύρα’ οικονομικά. Παρά το προσεκτικό άνοιγμα του λιανεμπορίου για δύο μόλις εβδομάδες εντός των καταστημάτων, η κινητικότητα και ο συνωστισμός εκτός αυτών, μας αναγκάζει σε “click back”. Για τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, το ραντεβού με τον πελάτη εντός καταστήματος, δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουν έστω με “click in shop”, αφού στις εκπτώσεις, το ενδιαφέρον των καταναλωτών επικεντρώνεται σε αυτές τις δύο δραστηριότητες.

Δίχως αμφιβολία, η περίοδος των εκπτώσεων χωρίς ανοικτά καταστήματα στο κοινό, δυσχεραίνει τη προσπάθεια όλων, αφού πολλά είδη, εάν δεν δοκιμαστούν, δύσκολα πωλούνται και αγοράζονται. Οι έμποροι είμαστε αναγκασμένοι να σεβαστούμε και να τηρήσουμε κάθε αναγκαίο μέτρο εντός καταστήματος, κάτι που όμως δεν μπορούμε να ελέγξουμε εκτός. Οι εικόνες συνωστισμού στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, απαιτεί αυτοέλεγχο και δεν πρέπει να επαναληφθούν, ώστε να μας επιτρέψουν να ανοίξουμε ξανά εγκαίρως, πριν παρέλθει η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων και πριν καταλήξουμε οριστικά στις παράπλευρες απώλειες της πανδημίας. Παρά την εναλλαγή των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, επί τα χείρω, εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Click in shop: Απαντήσεις σε 11 ερωτήματα εμπόρων και καταναλωτών

Σε μια ενδεκάδα ερωτήσεων εμπόρων και καταναλωτών για τη μέθοδο του «click in shop» απαντά το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής. Παράλληλα, παραθέτει επίσης και οδηγίες με τις λεπτομέρειες των περιορισμών, που θα ισχύουν για τα εμπορικά καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλεία, καθώς επίσης και τον τρόπο που θα εξυπηρετούνται οι καταναλωτές με ραντεβού εντός καταστήματος.

Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του click in shop;

Πρόκειται για αγορές εντός του καταστήματος με ραντεβού. Από τις «αγορές εκτός» θα επιτρέπονται οι «αγορές εντός», με τον πελάτη να μπαίνει κανονικά εντός του καταστήματος κατόπιν ραντεβού και να αγοράζει το είδος που έχει επιλέξει, έχοντας και τη δυνατότητα δοκιμής του.

Θα μπορεί να διαλέγει όποιο προïόν θέλει ο πελάτης;

Ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει και θα μπορεί να το έχει «δεσμεύσει» είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου, ενώ θα μπορεί ό,τι άλλο διαλέξει να το δοκιμάσει προ αγοράς, περιορίζοντας όμως την παραμονή του στο κατάστημα στον προβλεπόμενο χρόνο.

Επιτρέπεται η δοκιμή των προϊόντων με το click in shop;

Ναι, θα επιτρέπεται η δοκιμή προ αγοράς, ελαχιστοποιώντας έτσι το πρόβλημα αλλαγής του. Η έλλειψη δοκιμής ήταν από τους λόγους που καταναλωτές απέφευγαν να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια με το click away έναντι άλλων αγορών προϊόντων, που δεν απαιτείται δοκιμή.

Θα μπορεί να αλλάξει ο καταναλωτής το προϊόν;

Ναι, αλλά και πάλι αυστηρά με ραντεβού. Ο καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει το προϊόν και να παραλάβει ένα άλλο. Όλα τα δικαιώματα επιστροφής και εγγύησης που έχει ο καταναλωτής εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Θα μπορεί να πληρώσει με μετρητά;

Ναι, στο όριο μετρητών των 500 ευρώ, που επιτρέπεται. Είναι ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα του click in shop σε σχέση με το click away, το οποίο λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με κάρτα και e-banking. Σημειώνεται ότι το click in shop διευκολύνει τη διαδικασία συναλλαγής, αφού ο καταναλωτής, εφόσον μπαίνει στο κατάστημα, θα μπορεί να πληρώνει με την παραδοσιακή μέθοδο στο ταμείο.

Θα υπάρχουν περιορισμοί;

Ασφαλώς, ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον αριθμό των εργαζομένων θα πρέπει να προγραμματίζονται τα ραντεβού ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Η αναμονή πελατών εντός του καταστήματος, πέραν αυτών που θα έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, θα απαγορεύεται.

Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα προβλέπονται τα εξής:

Σε καταστήματα έως 100 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα συνολικά, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες

Σε καταστήματα άνω των 100 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα, συν 1 άτομο ανά 25 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων.

Θα υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί;

Ναι, άλλωστε στόχος της κάθε επιχείρησης είναι η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη στο δυνατόν συντομότερο χρόνο που θα περιλαμβάνει την είσοδο, τη δοκιμή του προϊόντος, τη πληρωμή και την έξοδο από το κατάστημα.

Θα εφαρμοστεί η νέα μέθοδος αγορών σε όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων;

H διάρκεια εφαρμογής της νέας μεθόδου θα εξαρτηθεί από τα υγειονομικά δεδομένα. Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά στις χειμερινές εκπτώσεις για να ξεπουλήσει το χειμερινό εμπόρευμα και θα προσπαθήσει να διασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας του click in shop.

Θα επιτραπεί το click in shop σε όλα τα εμπορικά καταστήματα;

Οχι, έχει αποσαφηνιστεί πως αρχικά θα επιτραπεί στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλεία, που έχουν πληγεί περισσότερο το διάστημα της πανδημίας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα θα συνεχίσουν την λειτουργία τους στις εκπτώσεις με το click away.

Θα επιτραπεί το click in shop και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα;

Το click in shop μπορεί να εφαρμοστεί στα εμπορικά κέντρα μόνο για τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοχαρτοπωλείων με τη προϋπόθεση ελέγχου στην είσοδο για το χρόνο παραμονής στο εμπορικό κέντρο.

Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click in shop θα εξακολουθούν να θεωρούνται πληττόμενες;

Ναι, σαφέστατα. Ειδικά για το δίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου έχει γίνει σαφές πως ισχύουν οι ρυθμίσεις για τα ενοίκια, τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, επιταγές, επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ θα επιδοτηθούν και οι πάγιες δαπάνες.