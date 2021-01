Lockdown Ελλάδα – Αττική: «Κλείδωσε» το click away

Η επιτροπή των ειδικών του υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα, μετά τη σημερινή συνεδρίαση προχώρησε σε σχετική εισήγηση για τη λήψη νέων μέτρων. Οι ειδικοί εξετάζοντας το ιικό φορτίο της Αττικής, την εντάσσουν πλέον στις κόκκινες «περιοχές» και γι αυτό εισηγούνται πιο σκληρό lockdown. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχετικά με το λιανεμπόριο στην Αττική, οι ειδικοί εισηγούνται να λειτουργήσουν τα καταστήματα με click away και με click in shop. Συγκεκριμένα οι καταναλωτές θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού για αγορές σε καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και τα κοσμηματοπωλεία. Ολα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με τη μέθοδο του click away.

Όσον αφορά στα σχολεία και συγκεκριμένα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια που είχε αποφασιστεί να ανοίξουν την 1η Φεβρουαρίου, οι ειδικοί εισηγήθηκαν να ανοίξουν τα γυμνάσια σε όλη τη χώρα, ενώ θα παραμείνουν κλειστά Λύκεια στις κόκκινες περιοχές. Στις Εκκλησίες θα επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα μέχρι 9 άτομα, ενώ θα ανοίξουν από τη Δευτέρα τα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε όλη τη χώρα, εκτός από τις κόκκινες περιοχές. Μπορεί η Αττική να μπήκε στις «κόκκινες» περιοχές, ωστόσο όπως όλα δείχνουν δεν θα αλλάξει το ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας και θα παραμείνει 21:00 με 05:00. Αν και αρχικά είχε πέσει στο τραπέζι η πρόταση να ισχύσει το ίδιο ωράριο με αυτό που ίσχυε σε όσες περιοχές έμπαιναν στο «κόκκινο», δηλαδή 18:00-05:00, ωστόσο κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσει στην Αττική.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στις 6: Δύσκολο για την Αττική, λέει η Πελώνη

«Πηγαίνουμε βήμα βήμα. Κάθε εβδομάδα αξιολογούνται τα στοιχεία. Αναμένουμε την τελική εισήγηση της επιτροπής», δήλωσε η Αριστοτελία Πελώνη αναφορικά με τα μέτρα για τον κορωνοϊό. Η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος μιλώντας στον Ρ/Σ «Παραπολιτικά» ανέφερε ότι υπάρχει προβληματισμός για την Αττική, ο οποίος εκδηλώνεται από τους ειδικούς και από μέλη της επιτροπής. «Παρεμβαίνουμε όποτε χρειάζεται. Θέλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Αν η Αττική μπει στο κόκκινο θα εξεταστεί ποιοι θα είναι οι κανόνες που θα εφαρμοστούν. Η Αττική, και λόγω μεγέθους και κλίμακας, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και ενδεχομένως να μην μπορούν να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού, τα οποία θα επέφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα», είπε, μεταξύ άλλων, σημειώνοντας μετά από σχετική ερώτηση ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 18.00 θα μπορούσε να προκαλέσει χειρότερη συμφόρηση.

Η κυρία Πελώνη σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει συνολικά καλή επιδημιολογική εικόνα και είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη στην οποία υπάρχουν ακόμα «πράσινες» περιοχές. Για τα σχολεία είπε ότι υπάρχει σχετική εισήγηση της επιτροπής από την περασμένη Παρασκευή και πως, αν η επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να υπάρξουν διορθωτικές αλλαγές, αυτές θα γίνουν.

Αττική κορονοϊός: Έκρηξη κρουσμάτων σήμερα

Εκρηξη κρουσμάτων κορωνοϊού παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στην Αττική, όπως μετέδωσε το Open. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέχρι σήμερα στις 10 το πρωί καταγράφηκαν 313 κρούσματα κορωνοϊού. Ο αριθμός αυτός ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς χθες τόσα ήταν περίπου τα κρούσματα (312) που εντοπίστηκαν στην περιοχή σε 24 ώρες.

Παρατηρητήριο Covid-19: Αύξηση κρουσμάτων 24,2% την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα – 23η στους 27 σε θανάτους

Αύξηση στον μέσο όρο κρουσμάτων και μείωση στο μέσο όρο των θανάτων και στον αριθμό των διασωληνωμένων δείχνει η 34η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου Covid-19 και αφορά το διάστημα 21 έως 27 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής Επιδημιολόγων (27/1/2021), από το σύνολο των 74 περιοχών της χώρας:

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Βοιωτία, Δυτική Αττική, Εύβοια, Θήρα, Λέσβος και Χαλκιδική

Σε επίπεδο αυξημένης επαγρύπνησης με τάση επιδείνωσης είναι Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Ζάκυνθος, Μαγνησία και Ρέθυμνο.

Η Ελλάδα με 544 θανάτους ανά 1 εκ. κατοίκους βρίσκεται στην 23η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών και ο δείκτης Rt για την επικράτεια στις 27 Ιανουαρίου εκτιμάται από τον ΕΟΔΥ σε 0,88.

Η αύξηση των κρουσμάτων εντοπίζεται στο 24,2%.

Το 46,4% των κρουσμάτων καταγράφηκε κατά μέσο όρο στην Αττική,

Το 9,2% στην Θεσσαλονίκη,

Τα υπόλοιπα κρούσματα είναι διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια.

Η επιτελική σύνοψη της 34ης έκθεσης προόδου του Παρατηρητηρίου Covid-19, για το διάστημα 21-27 Ιανουαρίου 2021:

Η 34η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 21 έως 27 Ιανουαρίου 2021 και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων.

Στον άξονα της υγείας και της πολιτικής προστασίας, η τελευταία εβδομάδα εμφανίζει αύξηση στον κυλιόμενο μέσο όρο κρουσμάτων και μείωση στο μέσο όρο των θανάτων και στον αριθμό των διασωληνωμένων.

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των ημερησίων κρουσμάτων διαμορφώνεται σε 7ήμερη κυλιόμενη βάση σε 596 κρούσματα, από 480 στην προηγούμενη έκθεση, εμφανίζοντας αύξηση 24,2%. Στο εξεταζόμενο διάστημα, το 46,4% των κρουσμάτων καταγράφηκε κατά μέσο όρο στην Αττική, το 9,2% στην Θεσσαλονίκη, ενώ τα υπόλοιπα κρούσματα είναι διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια.

Κρούσματα ανά ημέρα (κυλιόμενοι 7-ημεροι μέσοι όροι), 27.1.21

Χώρα Μέσος όρος Μ.Ο. ανά 1 εκ. κατοίκους

Πορτογαλία 12,417 1217.8

Ιταλία 12,194 201.7

Ισπανία 37,010 791.6

Βέλγιο 2199 189.7

Σλοβενία 1,239 596.1

Αυστρία 1,531 170

Ην. Βασίλειο 31,923 470.3

Γερμανία 13204 157.6

Σουηδία 3,211 318

Κροατία 551 134.1

Γαλλία 20,245 310.2

Δανία 762 131.5

Ρουμανία 2506 130.3

Ολλανδία 5,093 297.3

Β. Μακεδονία 253 121.3

Αλβανία 732 254.3

Βουλγαρία 498 71.7

Σερβία 1,629 239.5

Ελλάδα 596 58.5

Μέσος όρος ηλικίας τα 44 έτη

Ο μέσος όρος ηλικίας του συνόλου των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί από την αρχή της πανδημίας είναι τα 44 έτη. Επίσης, ο μέσος όρος του ημερήσιου αριθμού των θανάτων μειώθηκε σε 25,6 (από 27,3 στην προηγούμενη έκθεση) και το πλήθος των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ μειώθηκε σε 274 (από 300). Ο αριθμός των διασωληνωμένων, αν και μειούμενος, καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση στο σύστημα υγείας. Η πληρότητα σε κλίνες ΜΕΘ/ΜΑΦ για κρούσματα COVID-19 στην επικράτεια παρουσιάζει μείωση σε 46% (από 53% στην προηγούμενη έκθεση). Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, η πληρότητα κλινών ΜΕΘ/ΜΑΦ για κρούσματα COVID-19 ανέρχεται σε 61% και 48% αντίστοιχα (από 59% και 67% αντίστοιχα στην προηγούμενη έκθεση).

Συμπερασματικά, η κατάσταση στον άξονα υγείας συνεχίζει να απαιτεί πολύ αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των προληπτικών μέτρων που έχουν ανακοινωθεί. Ο κυλιόμενος μέσος όρος των τεστ ανά ημέρα διαμορφώθηκε σε 26.870, με 11.714 ημερήσια PCR τεστ και 15.156 ημερήσια rapid Ag τεστ την τελευταία εβδομάδα (σύνολο εβδομαδιαίων τεστ 188.090).

Σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή δεδομένα (26/1/21), η Ελλάδα με 544 θανάτους ανά 1 εκ. κατοίκους βρίσκεται στην 23η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών. Ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος θανάτων ανά 1 εκ. κατοίκους είναι 1013. Ο ρυθμός διπλασιασμού των κρουσμάτων διαμορφώθηκε σε 72 (από 66 ημέρες στην προηγούμενη έκθεση) και των θανάτων σε 54 (από 48 ημέρες). Συνολικά, με βάση τις προαναφερθείσες τάσεις, ο δείκτης Rt για την επικράτεια στις 27 Ιανουαρίου εκτιμάται από τον ΕΟΔΥ σε 0,88.