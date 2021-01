Ερμού τώρα: Απίστευτες εικόνες συνωστισμού λίγο πριν τα νέα αυστηρότερα μέτρα

Εν αναμονή της ανακοίνωσης των μέτρων για αυστηρότερο lockdown οι Αθηναίοι έσπευσαν να κάνουν τα τελευταία ψώνια στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στα εμπορικά καταστήματα στον πεζόδρομο της οδού Ερμού επικράτησε το αδιαχώρητο, καθώς πλήθος καταναλωτών έσπευσε να κάνει τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Τις σχετικές ανακοινώσεις για τα αυστηρότερα μέτρα θα κάνει από λεπτό σε λεπτό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Με ραντεβού και click away οι αγορές

Σχετικά με το λιανεμπόριο στην Αττική, οι ειδικοί εισηγήθηκαν να λειτουργήσουν τα καταστήματα με click away και με click in shop. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού για αγορές σε καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και τα κοσμηματοπωλεία. Ολα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με τη μέθοδο του click away.

Τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης θα παραμείνουν ανοιχτά.

Παραμένει 21:00 με 5:00 η απαγόρευση κυκλοφορίας

Μπορεί η Αττική να μπήκε στις «κόκκινες» περιοχές, ωστόσο δεν θα αλλάξει το ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας και θα παραμείνει 21:00 με 5:00. Αν και αρχικά είχε πέσει στο τραπέζι η πρόταση να ισχύσει το ίδιο ωράριο με αυτό που ίσχυε σε όσες περιοχές έμπαιναν στο «κόκκινο», δηλαδή 18:00-5:00, ωστόσο κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσει στην Αττική.

Ανοίγουν τα γυμνάσια σε όλη τη χώρα, κλειστά θα παραμείνουν τα λύκεια στις «κόκκινες» περιοχές

Όσον αφορά στα σχολεία και συγκεκριμένα στα γυμνάσια και τα λύκεια, που είχε αποφασιστεί να ανοίξουν την 1η Φεβρουαρίου, οι ειδικοί εισηγήθηκαν να ανοίξουν τα γυμνάσια σε όλη τη χώρα, ενώ θα παραμείνουν κλειστά τα λύκεια στις «κόκκινες» περιοχές.

Ανοίγουν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, εκτός από τις «κόκκινες» περιοχές

Στις εκκλησίες θα επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα μέχρι εννέα άτομα, ενώ θα ανοίξουν από τη Δευτέρα τα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε όλη τη χώρα, εκτός από τις «κόκκινες» περιοχές.