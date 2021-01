Ενημέρωση live – κορονοϊός: Ανακοινώνονται τα νέα μέτρα, “τρομάζουν” τα κρούσματα στην Αττική

Το πώς θα λειτουργήσει η αγορά και τις τελικές αποφάσεις για το άνοιγμα των γυμνασίων και λυκείων της χώρας, μετά την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού ανακοινώνουν ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Η επιτροπή των ειδικών του υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα μετά τη σημερινή συνεδρίαση προχώρησε σε σχετική εισήγηση για τη λήψη νέων μέτρων. Οι ειδικοί, εξετάζοντας το ιικό φορτίο της Αττικής, την εντάσσουν πλέον στις «κόκκινες» περιοχές, και γι’ αυτό εισηγούνται πιο σκληρό lockdown. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχετικά με το λιανεμπόριο στην Αττική, οι ειδικοί εισηγούνται να λειτουργήσουν τα καταστήματα με click away και με click in shop. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού για αγορές σε καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και τα κοσμηματοπωλεία. Ολα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με τη μέθοδο του click away.

Τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης θα παραμείνουν ανοιχτά. Όσον αφορά στα σχολεία και συγκεκριμένα στα γυμνάσια και τα λύκεια, που είχε αποφασιστεί να ανοίξουν την 1η Φεβρουαρίου, οι ειδικοί εισηγήθηκαν να ανοίξουν τα γυμνάσια σε όλη τη χώρα, ενώ θα παραμείνουν κλειστά τα λύκεια στις «κόκκινες» περιοχές. Στις εκκλησίες θα επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα μέχρι εννέα άτομα, ενώ θα ανοίξουν από τη Δευτέρα τα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε όλη τη χώρα, εκτός από τις «κόκκινες» περιοχές.

Παραμένει 21:00 με 5:00 η απαγόρευση κυκλοφορίας

Μπορεί η Αττική να μπήκε στις «κόκκινες» περιοχές, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, δεν θα αλλάξει το ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας και θα παραμείνει 21:00 με 5:00. Αν και αρχικά είχε πέσει στο τραπέζι η πρόταση να ισχύσει το ίδιο ωράριο με αυτό που ίσχυε σε όσες περιοχές έμπαιναν στο «κόκκινο», δηλαδή 18:00-5:00, ωστόσο κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσει στην Αττική.

941 νέα κρούσματα τις τελευταίες ώρες – 22 νεκροί και 260 διασωληνωμένοι

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των κρουσμάτων του κορωνοϊού στη χώρα μας. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 941 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), εκ των οποίων 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 155.678, εκ των οποίων 52,1% είναι άνδρες. Κατά την ιχνηλάτηση βρέθηκε ότι 5.927 (3,8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 48.600 (63,9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Την ίδια ώρα, 260 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. Οι 193 (74,2%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 85,8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Παράλληλα, 1.099 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας. Τέλος, έχουμε 22 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5.764 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3.388 (58,8%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95,5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.