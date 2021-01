Παρέλαση 25 Μαρτίου 2021: 200 χρόνια από την Επανάσταση, υψηλοί προσκεκλημένοι

Λύση για να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι φετινοί εορτασμοί της 25ης Μαρτίου, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία του κορονοϊού αναζητά το ΓΕΕΘΑ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έπειτα από συνεχείς συσκέψεις για το ζήτημα έχει παρθεί ήδη απόφαση να γίνει στρατιωτική παρέλαση εκεί που διεξάγεται παραδοσιακά, δηλαδή μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Στο τραπέζι σύμφωνα με το “Βηματοδότη” είχε πέσει από το ΓΕΕΘΑ και η πρόταση του στρατιωτικού αεροδρομίου του Τατοΐου, η οποία όμως όπως φαίνεται απορρίφθηκε τελικά. Η κυβέρνηση επιθυμεί να γίνουν μεγαλοπρεπείς εορτασμοί για την επέτειο των 200 χρόνων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ωστόσο προσαρμοσμένοι στην πανδημία του κορονοϊού. Έτσι, αναμένεται στην παρέλαση να μην παρευρεθούν πολίτες, υπό το φόβο της έξαρσης της διασποράς του ιού.

Ωστόσο όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η παρέλαση θα γίνει παρουσία υψηλών προσκεκλημένων καθώς έχουν σταλθεί ήδη προσκλήσεις στο Γάλλο και το Ρώσο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς και στον Πρίγκηπα Κάρολο. Από τις εκδηλώσεις φυσικά δεν πρόκειται να λείπουν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου καθώς και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία να προσκληθούν οι τρεις χώρες, με αφορμή την επέτειο 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία θα στείλει ένα σαφές μήνυμα: Αφενός, για τους ισχυρούς δεσμούς της Ελλάδας με τις τρεις χώρες που την εποχή της απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό αποτελούσαν τις «προστάτιδες δυνάμεις», αφετέρου, στην Τουρκία, που όσο προκαλεί τόσο απομονώνεται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει τότε ότι η Ελλάδα είναι μεν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά αυτό «δεν μας εμποδίζει να διευρύνουμε τις διμερείς μας σχέσεις με τη Ρωσία». «Άλλωστε, το 2021 είναι ”Έτος Ιστορίας Ελλάδας και Ρωσίας” και η διπλή αυτή γιορτή θα μας προσφέρει μία ευκαιρία να θυμηθούμε τις στιγμές που συμπορευτήκαμε στο παρελθόν. Αλλά να οικοδομήσουμε και αυτές που θα μας συνοδεύουν στο μέλλον», είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Ρώσο ΥΠΕΞ. Από την πλευρά του, ο Σεργκέι Λαβρόφ είχε επισημάνει ότι «εμείς εκτιμούμε πάρα πολύ τις σχέσεις μας, που έχουν πολύ βαθιές ρίζες στην Ιστορία, στο βάθος των αιώνων, και βεβαίως τη σύνδεση που έχουν οι χώρες μας στο ιστορικό και πνευματικό επίπεδο».

Η στρατιωτική παρέλαση θα γίνει με στρατιωτικά πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα. Τα ελληνικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την Αθήνα, ενώ όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, το αεροπορικό επιτελείο έχει έρθει ήδη σε συνεννόηση με του Γάλλους που έχουν ενημερώσει ήδη πως θέλουν να τιμήσουν την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση στέλνοντας και αυτοί αεροσκάφη. Έτσι δίπλα στα ελληνικά, αναμένεται να πετάξουν και γαλλικά Ραφάλ. ΜΣύμφωνα μάλιστα με τον “Βηματοδότη”, στην παρέλαση θα περάσουν τιμητικά πάνω από την Αθήνα και πάνω από τον χώρο της παρελάσεως και αμερικανικά F-15, τα οποία εκείνη την περίοδο θα βρίσκονται στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα μετέχοντας σε άσκηση με ελληνικά F-16.

Είναι ενδεικτικό ότι στις 21 Οκτωβρίου 2020, με μια επετειακή ανάρτηση, η οποία πιθανόν να «κρύβει» μηνύματα και προς τη σημερινή ηγεσία της Τουρκίας, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας επέλεξε να τιμήσει την 193η επέτειο από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, με μια ανάρτηση:

⚔⛵ 193 years ago, the combined squadron of Russia, Great Britain and France defeated the Turkish-Egyptian fleet in the Bay of Navarino. The triumph of the allied fleet became one of the prerequisites for Greece's independence.

🔗https://t.co/Z2yhD6ltE3 pic.twitter.com/ruBDflldwB

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 20, 2020