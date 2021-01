Έκλεισε στον Άρη ο Μήτρογλου – Το ανακοίνωσε ο Καρυπίδης

Ο κύβος ερρίφθη. Στον Άρη οριστικά ο Κώστας Μήτρογλου! Το ανακοίνωσε επίσημα ο Θόδωρος Καρυπίδης μέσω ανάρτησης στο instagram. Ο Κώστας Μήτρογλου φοράει οριστικά τα «κιτρινόμαυρα» χρώματα, καθώς λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου (23/1) ο Θόδωρος Καρυπίδης πέταξε τη “βόμβα”. Ο «Μητρογκόλ» αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Δευτέρα (25/1) και όπως όλα δείχνουν θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη για 1,5 χρόνο. Ο καλύτερος επιθετικός των τελευταίων ετών, είναι σίγουρο πως θα ανεβάσει την ομάδα, αλλάζοντας τις ισορροπίες.

Ο 32χρονος θα χρειαστεί λίγο χρόνο καθώς το τελευταίο διάστημα δεν είχε παιχνίδια στα πόδια του. Έκανε όμως κανονικά προπονήσεις και βεβαίως έχει κάνει και προετοιμασία. Μία κίνηση που έχει σημασία για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς αν ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής επιστρέψει -μέσω του Άρη- στα γνωστά του στάνταρ, τότε θα ωφεληθεί και η Εθνική μας ομάδας.

Ο Άρης θα γίνει λοιπόν η τέταρτη κατά σειρά ομάδα της Super League στην οποία θα αγωνιστεί ο έμπειρος φορ μετά από τους Ολυμπιακό, Πανιώνιο και Ατρόμητο, με τον παίκτη να έχει αγωνιστεί συνολικά σε πέντε ομάδες του εξωτερικού: Φούλαμ, Μπενφίκα, Μαρσέιγ, Γαλατάσαραϊ και Αϊντχόφεν.

Υπενθυμίζεται πως την ώρα που ο Μήτρογλου αποχαιρετάει την Μασσαλία, οι Φωκαείς υποδέχτηκαν άλλον στράικερ για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής αφού ήρθαν σε συμφωνία με την Νάπολι για το δανεισμό του Αρκάντιους Μίλικ ως το τέλος της σεζόν.

Η Μπενφίκα θυμήθηκε ένα από τα θαυματάκια του Κώστα Μήτρογλου πριν από ακριβώς πέντε χρόνια, με τον Έλληνα στράικερ να σχολιάζει με…νόημα. Ο Μήτρογλου είχε μια σπουδαία καριέρα αγωνιζόμενος σε σπουδαίες ομάδες, όπως αυτή της Μπενφίκα στην Πορτογαλία, με την οποία πέτυχε πολλά και σπουδαία γκολ.

Το τιμητικό ποστάρισμα από πλευράς Μπενφίκα, δεν έμεινε φυσικά ασχολίαστο από τον παίκτη, με τον Μήτρογλου να αναδημοσιεύει στο δικό του λογαριασμό το video και να κάνει το εξής σχόλιο..

Great memories @SLBenfica 🏆🙌

More to come 💪⚽️…🔜 https://t.co/fHetkJmADM

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) January 23, 2021