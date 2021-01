Στο Mega η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου;

Το όνομα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου έχει πέσει στο τραπέζι για την πρωινή ζώνη του Mega. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα, ο Νίκος Κοκλώνης είναι αυτός που δρομολογεί την επιστροφή της παρουσιάστριας στη μικρή οθόνη ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας με κάτι δικό της. Συγκεκριμένα, ο παραγωγός φέρεται να έχει ζητήσει από την ομάδα του να του ετοιμάσει μία πρόταση που αφορά σε πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου στο Mega, με κεντρική παρουσιάστρια την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Αν, μάλιστα, όλα πάνε καλά θα γυριστεί και πιλοτικό επεισόδιο. Όπως τονίστηκε, πάντως, η συγκεκριμένη εκπομπή αποσκοπεί καθαρά στο κέρδος από τις διαφημίσεις, με το Mega να επιθυμεί να ενεργοποιήσει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακο για καθαρά διαφημιστικούς λόγους.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη Ρόδο. Αφού τελείωσε το λύκειο πέρασε στο πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Έχει γεννηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 1988. Παράλληλα με τη σχολή της ασχολήθηκε με το χώρο της ομορφιάς. Το 2007 διακρίθηκε μέσα από το διαγωνισμό «Miss Εurope Face». Στην πορεία συμμετείχε σε διαφήμιση της Cosmote. Το 2012 τη γνωρίσαμε μέσα από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ‘Μες στην καλή χαρά’ που προβαλλόταν κάθε Σαββατοκύριακο στον Alpha.

Τα ‘περάσματα’

Το 2013 ήταν συμπαρουσιάστρια στην ίδια εκπομπή με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου. Λίγο αργότερα ανέλαβε το ρόλο της παρουσιάστριας στην εκπομπή ‘Σπίτι μου σπιτάκι μου’ για 3 χρόνια. Το 2018 μπήκε ως παίκτρια στο ριάλιτι επιβίωσης Survivor που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ. Ήταν μία από τις παίκτριες στην ομάδα των διασήμων. Το Φθινόπωρο του 2018 παρουσίασε στο My style Rocks στον ΣΚΑΪ. Από το Μάρτιο του 2020 συμμετέχει στο Show Just the 2 of us στο Open, με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Στο παιχνίδι είναι ζευγάρι με τον Χρήστο Ζώτο.

Έχει κάνει διαφημιστικά για την τηλεόραση, έχει κάνει μια συμμετοχή σε τηλεοπτική σειρά σε μια σκηνή με το Μέμο Μπεγνή. Έχει βρεθεί ως μοντέλο στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μιλάει αγγλικά και γερμανικά, ενώ έχει παρακολουθήσει και μαθήματα βιολιού.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου – Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Το 2021 τη βρήκε ερωτευμένη

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι εδώ και λίγο καιρό στο πλευρό του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου και είναι ευτυχισμένη. Το ζευγάρι που μετρά μερικούς μήνες σχέσης είναι στα καλύτερά του και απολαμβάνει τον έρωτά του. Οι δύο τους αρχικά κράτησαν χαμηλό προφίλ στη σχέση τους, αλλά ο έρωτάς τους δεν κρύβεται πια. Και μπορεί η καραντίνα να τους έχει αναγκάσει να περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο σπίτι, οι δυο τους όμως, έχουν διάθεση να περνούν καλά.