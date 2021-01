Τούνμπεργκ Τραμπ: Το φαρμακερό σχόλιο της ακτιβίστριας

Η εκατέρωθεν αντιπάθεια μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν είναι μυστικό. Η αρχή έγινε δύο χρόνια πίσω κατά τη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα στη Νέα Υόρκη, στην οποία η νεαρή ακτιβίστρια είχε προσκληθεί ως ομιλήτρια. Εκεί σε μια γεμάτη οργή και πάθος ομιλία κατηγόρησε τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας ότι «έκλεψαν τα όνειρά και την παιδική ηλικία της», συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλησε τότε να πατρονάρει την Τούνμπεργκ με ένα τουίτ του στο οποίο έγραψε «Ένα νεαρό κορίτσι πολύ ευτυχισμένο, που ανυπομονεί να ανακαλύψει ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον». Επίσης είχε γράψει ότι η νεαρή έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού.

Η Τούνμπεργκ σήκωσε το γάντι και σε κάθε ευκαιρία την «έλεγε» στον Ντόναλντ Τραμπ. Η ιδανική ευκαιρία όμως της δόθηκε τον Νοέμβριο που μας πέρασε, όταν ο Τραμπ σε συνεχόμενους παραληρηματικούς λόγους του επέμενε αποδέχεται τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών. Η Σουηδή ακτιβίστρια πέρασε έτσι σε πλήρη αντεπίθεση στο Twitter γράφοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να «χαλαρώσει» σχετικά με τις εκλογές. Ειδικότερα, η Γκρέτα είχε γράψει: «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ!: Τόσο γελοίο. Ο Ντόναλντ θα πρέπει να δουλέψει το πρόβλημά του Διαχείρισης Θυμού και μετά να πάει να παρακολουθήσει μια παλιομοδίτικη ταινία με έναν φίλο! Χαλάρωσε Ντόναλντ, Χαλάρωσε!».

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

Και βέβαια, επιβεβαιώνοντας τη ρήση ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, η η 18χρονη πλέον ακτιβίστρια του κλίματος αποφάσισε να δείξει την… αγάπη της για τον Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας σαφώς σκωπτικά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Η Τούνμπεργκ δημοσίευσε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, στα σκαλιά του ελικοπτέρου του. Ο απερχόμενος πρόεδρος έχει σκυθρωπό πρόσωπο, λίγες ώρες πριν λήξει η θητεία του. «Φαίνεται σαν ένας πολύ ευτυχισμένος ηλικιωμένος άνδρας, που ανυπομονεί να ανακαλύψει ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον. Είναι τόσο ωραίο να το βλέπει κανείς!», έγραψε η 18χρονη.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021