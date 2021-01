Παναιτωλικός – Ολυμπιακός LIVE: Με στόχο το προβάδισμα πρόκρισης οι «ερυθρόλευκοι»

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη και αντιμετωπίζει σήμερα τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Οι Πειραιώτες έρχονται από τη δύσκολη νίκη με 1-0 κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα όπου ο Χασάν λύτρωσε την ομάδα του με κεφαλιά στο 90+3. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 45 βαθμούς, 10 παραπάνω από τον ΠΑΟΚ, ενώ παραμένει αήττητος. Η ομάδα του Αγρινίου από την άλλη δεν δείχνει καλό πρόσωπο αγωνιστικά και βρίσκεται 12 θέση έχοντας μόλις 11 βαθμούς. Ο Παναιτωλικός συνεχίζει την κακή πορεία που είχε πέρσι και φέτος. Υπενθυμίζουμε πως λίγο έλειψε να πέσει κατηγορία, ωστόσο οι δύο τελευταίες νίκες που πήρε στα play-off τον κράτησαν στην Α’ Κατηγορία.

Σήμερα οι ”ερυθρόλευκοι” θα παραταχθούν με πολλές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βαρύ πρόγραμμα και ο Πέδρο Μαρτίνς θέλει να ξεκουράσει πολλούς παίκτες, προκειμένου να τους έχει ετοιμοπόλεμους στα παιχνίδια που ακολουθούν σε Europa League και Super League. Επιπλέον, θέλει να δει να βρίσκουν ρυθμό και παίκτες που δεν είναι πρώτης γραμμής. Από τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα, μόνο οι Μπουχαλάκης και Σισέ θα κρατήσουν τη θέση τους στη βασική ενδεκάδα.

Η ενδεκάδα των “ερυθρόλευκων”: Κρίστινσον, Ανδρούτσος, Αβραάμ, Σισέ, Χολέμπας, Πέπε, Μπουχαλάκης, Τιάγκο Σίλβα, Μπρούμα, Βρουσάι, Χασάν.

Στον πάγκο: Τζολάκης, Σουντανί, Κάιπερς, Ντρέγκερ, Λοβέρα, Χριστοφιλόπουλος, Τσέλιος, Σουρλής, Ραντζέλοβιτς.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό, από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against Panetolikos FC is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #PANOLY #GreekCup #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/Ip7PmyAyKs

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) January 20, 2021