Κατερίνα Καινούργιου εκπομπή: Ποιος αποχώρησε από το «Το Πρωινό» και πήγε στο «Ευτυχείτε»

Η πρωινή εκπομπή της Φαίης Σκορδά ”Το Πρωινό” κινείται σε ρυθμούς Γιώργου Λιάγκα αφού τις επόμενες μέρες θα τον δούμε να επιστρέφει. Ωστόσο η είδηση αυτή έχει προκαλέσει κάποιες αρνητικές αντιδράσεις ενώ κάποιοι συνεργάτες της Φαίης παραιτήθηκαν ήδη. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Μουτσινάς στην εκπομπή «Καλό μεσημεράκι» ο Δημήτρης Μοθωναίος δεν βρίσκεται πια στην ομάδα της Φαίης Σκορδά.

Οι αρμόδιοι έχουν ήδη προχωρήσει σε αναγκαίες προσθήκες. Η Νάνσυ Παραδεισανού και ο Τάσος Τεργιάκης φαίνεται πως πήραν μεταγραφή στον ΑΝΤ1 και την πρωινή ζώνη του σταθμού, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν από τον παρουσιαστή. Μάλιστα ο ρεπόρτερ δεν άργησε να βρει ξανά δουλειά. Ο Δημήτρης Μοθωναίος εντάχθηκε στο δυναμικό του OPEN και στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ”Ευτυχείτε”. Η Κατερίνα Καινούργιου καλωσόρισε και πάλι τον ρεπόρτερ στον αέρα της εκπομπής, σήμερα το πρωί και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την νέα αυτή προσθήκη.

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρόταση που είχε και την απέρριψε

Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια της εκπομπής, Ευτυχείτε με αφορμή την επιστροφή του Your Face Sounds Familiar, αποκάλυψε μια πρόταση που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια στην ίδια για να συμμετάσχει στο Dancing with the stars.

Συγκεκριμένα είπε: « Mε είχαν φωνάξει όταν ήμουν στο “Δέστε τους” και το λέω στον Μουτσινά και μου λέει “Κοίτα να δεις που θα γελάσουμε, σε θέλει για το Dancing”. Πάω λοιπόν και μου λέει “Θέλω να συζητήσουμε για τη συμμετοχή σου στο Dancing” λέω “Συγγνώμη με έχετε δει; ‘Όπου ρυθμός εγώ αλλού”. Η αλήθεια είναι ότι ήξερα ότι θα υπερξεφτιλιστώ και είπα όχι. Είχα και δουλειά, αν δεν είχα και χρειαζόμουν χρήματα δε ξέρω αλλά λέω, “Κοίτα ρε παιδί μου, βρήκαν το μεγαλύτερο αγγούρι της ελληνικής τηλεόρασης και σκέφτηκαν να το βάλουν στο Dancing with the stars»!