Ηλίας Μπογδάνος σχέση: Η ανάρτηση με την κοπέλα του πριν μπει στο Survivor

Μεγάλες εξελίξεις έρχονται στο Survivor 4. Με την ομάδα των Διασήμων να μην μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή των Μαχητών η παραγωγή φέρνει ενισχύσεις. Ήδη στο παιχνίδι μπήκαν η Ανθή Σαλαγκούδη και η Ελίζαμπεθ Ελέτσι χωρίς όμως να φαίνεται να μπορούν να ανταγωνιστούν την αθλητική ομάδα των Μαχητών. Μάλιστα η Ανθή είναι και υποψήφια προς αποχώρηση. Δύο νέες προσθήκες έρχονται στο στρατόπεδο των Διάσημων. Αυτή του γνωστού τραγουδιστή Ηλία Μπογδάνου και της σχεδιάστριας ρούχων Βαλέριας Χοψονίδου. Οι δύο παίκτες δεν έχουν επιβεβαιώσει τα σενάρια ωστόσο πληροφορίες λένε ότι και οι δύο βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο.

Μεγάλη συζήτηση. όπως ήταν αναμενόμενο, έχει ξεσπάσει γύρω από τους δύο παίκτες. Σχετικά με τον Ηλία Μπογδάνο και τις φήμες που θέλουν να μπαίνει στο παιχνίδι, ο ίδιος έδωσε άτυπα μια απάντηση. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram δημοσίευσε μια φωτογραφία με την κοπέλα του την ώρα που ήταν στο αεροδρόμιο. Η σύντροφος του γνωστού τραγουδιστή είναι η Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, την οποία είχαμε γνωρίσει μέσα από το GNTM.

Ηλίας Μπογδάνος: Ποιος είναι ο νέος παίκτης του Survivor

Ο Ηλίας Μπόγδανος είναι ο frontman της pop-rock ελληνικής μπάντας Inco. Οι INCO ξεκίνησαν το 2014 χτίζοντας ένα φανατικό νεανικό κοινό, αφού έχουν εμφανιστεί σε πολλά events και σκηνές σε Ελλάδα και εξωτερικό και μάλιστα στην ίδια σκηνή με τεράστια ονόματα, όπως Robbie Williams, Kovacs, Kasabian, David Guetta, White Lies, Wiz Khalifa και Ellie Goulding.

Έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα festival όπως το Rockwave, το Eject και το Exit Festival, πραγματοποιούν συνέχεια εκρηκτικές talk of the town live εμφανίσεις και φυσικά ξεχωρίζουν οι sold out βραδιές που διοργανώνουν στο ιστορικό Rock n’ Roll, καθώς η ενέργεια και το performance του Ηλία είναι μοναδικά. Έχουν κυκλοφορήσει 4 singles και μάλιστα την τελευταία τους επιτυχία «ΜΗ Μ’ΑΓΑΠΑΣ» την έγραψε ειδικά για αυτούς, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Εκτός όμως από την μουσική, μεγάλο κομμάτι της ζωής του Ηλία από μικρός είναι και ο αθλητισμός. Αθλητής στο τρίαθλο, την πυγμαχία αλλά και spinning instructor γνωρίζει πως να επιβιώνει στα δύσκολα! Ο Ηλίας Μπόγδανος έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πάντειο, έχει αποφοιτήσει από την καλύτερη ιδιωτική σχολή γυμναστών και μέχρι πρότινος κάλυπτε καθημερινά τεράστιες αποστάσεις (από τον Άγιο Στέφανο μέχρι την Ηλιούπολη) για να παραδίδει μαθήματα spinning και να γυμνάσει τους πελάτες του.