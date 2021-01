Λιανεμπόριο άνοιγμα 18/1: “Ναι” από τους λοιμωξιολόγους για τα καταστήματα

«Πράσινο φως» άναψε η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων για το άνοιγμα του λιανεμπόριου τη Δευτέρα. Η σύσκεψη των λοιμωξιολόγων πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το πλάνο της κυβέρνησης για το άνοιγμα των καταστημάτων στις 18 Ιανουαρίου. Σημειώνεται πως οι αγορές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται είτε με click away είτε με click in shop, θα γίνονται σε όλη τη χώρα με πολύ αυστηρούς περιορισμούς.Από ό,τι γνωρίζουμε έως τώρα, οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται στα καταστήματα και να ψωνίζουν με click in shop.

Ωστόσο, θα υπάρχει όριο ατόμων και χρονικός περιορισμός δύο ωρών, ο οποίος θα ελέγχεται από την ώρα αποστολής του SMS στο 13033. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία που παραμένουν κλειστά, δηλαδή στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, οι λοιμωξιολόγοι θα συνεδριάσουν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα, με το σενάριο να δώσουν το «πράσινο φως» για επιστροφή των μαθητών στις τάξεις, να μην συγκεντρώνει -τουλάχιστον προς το παρόν- πολλές πιθανότητες.

Επίσημες ανακοινώσεις το απόγευμα

Οι επίσημες ανακοινώσεις για την επανεκκίνηση της αγοράς θα πραγματοποιηθούν στις 18:00 το απόγευμα από το Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Οι περιορισμοί θα είναι αυστηροί και θα επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες. Παράλληλα, προτείνεται στις «κόκκινες» περιοχές το λιανεμπόριο να λειτουργήσει μόνο με το μοντέλο του click away, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έξαρσης στο ιικό φορτίο.

To άνοιγμα της οικονομία είχε προαναγγείλει από τη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέροντας: «Κάθε μήνας lockdown στοιχίζει στην ελληνική οικονομία παραπάνω από τρία δισεκατομμύρια. Για αυτό και είναι ίσως η ώρα, όπως είπα και εφόσον αυτό μας υποδείξουν οι ειδικοί, να πάρουμε προσεκτικά το ρίσκο της σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομίας. Να ανακουφιστεί το λιανεμπόριο, μέσω της μεθόδου πωλήσεων εκτός καταστήματος ή και με οργανωμένο τρόπο μέσα σε αυτά. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη, εφόσον υπάρξει θετική εισήγηση, να υλοποιήσει αυτή την πολιτική από τη Δευτέρα πάντα με τήρηση των μέτρων προστασίας, με αυξημένους ελέγχους».