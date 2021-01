Δένδιας – Ιταλία ελληνοτουρκικά: Μήνυμα για τις κυρώσεις στην Τουρκία

Εφ’ όλης της ύλης ήταν η συζήτηση που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Ρώμη με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο, στον οποίο ωστόσο εξέφρασε την δυσαρέσκεια της Ελλάδας για τη στάση της Ιταλίας έναντι της Τουρκίας στο ζήτημα των κυρώσεων από την ΕΕ. «Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να έχουμε μία διαρκή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων με την Ιταλία. Του κατέστησα, επίσης, σαφές ότι παρά το ότι σεβόμαστε την απόφασή τους και τη στάση τους η ελληνική πλευρά θα επιθυμούσε μία ισχυρότερη ιταλική στήριξη στο θέμα των κυρώσεων» σημείωσε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας μετά την συνάντηση του με τον κ. Λ. Ντι Μάιο. bΣτο πλαίσιο της συνάντησής τους οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα διμερούς αλλά και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με αιχμή τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Είχαμε σήμερα μία πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Ιταλό ομόλογό μου Λουίτζι Ντι Μάιο. Καλύψαμε όλα τα θέματα και των διμερών μας σχέσεων, δηλαδή από την Ιταλική πλευρά την επικύρωση της συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες αλλά και τα οικονομικά θέματα, και από την άλλη τα ευρύτερα θέματα της περιοχής μας, δηλαδή την τουρκική προκλητικότητα» είπε ο κ. Δένδιας. «Τον ενημέρωσα για την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών στις 25 Ιανουαρίου, την ευρύτερη τουρκική συμπεριφορά στην Ανατολική Μεσόγειο και ακόμη τα ζητήματα που αφορούν τη Λιβύη και τον East Med. Δεν έλειψε από την ατζέντα μας και το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να έχουμε μία διαρκή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων με την Ιταλία. Του κατέστησα, επίσης, σαφές ότι παρά το ότι σεβόμαστε την απόφασή τους και τη στάση τους η ελληνική πλευρά θα επιθυμούσε μία ισχυρότερη Ιταλική στήριξη στο θέμα των κυρώσεων».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην Πορτογαλία, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. για το α’ εξάμηνο του 2021. Ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί στη Λισαβόνα με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Αουγκούστο Σάντος Σίλβα, και οι συζητήσεις θα εστιάσουν, μεταξύ άλλων, σε προτεραιότητες και θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των ευρω-τουρκικών σχέσεων.

Expanded talks between 🇬🇷🇮🇹 delegations. Further enhancing cooperation at bilateral & #EU level, regional developments on the agenda. pic.twitter.com/sahWsP9rVC

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 13, 2021