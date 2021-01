Τσακ Νόρις Καπιτώλιο: Ο «σκληρός» του Χολύγουντ διαψεύδει τη φημολογία

Η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας ενός άνδρα που συμμετείχε στα γεγονότα στο Καπιτώλιο την περασμένη εβδομάδα και ο οποίος μοιάζει εκπληκτικά στον γνωστό ηθοποιό Τσακ Νόρις έβαλε φωτιά στα social media. Έτσι, ο «σκληρός» του Χόλιγουντ αναγκάστηκε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με την ακόλουθη δήλωση: «Έμαθα πρόσφατα ότι υπήρχε ένας σωσίας του Τσακ Νόρις στις ταραχές στο Καπιτώλιο. Δεν ήμουν εγώ αυτός, ούτε ήμουν εκεί. Κανενός είδους βία δεν χωρά στην κοινωνία μας. Είμαι και θα είμαι πάντα στην πλευρά του νόμου και της τάξης».

Προτού όμως ο ranger προλάβει να κλείσει το θέμα, ο ατζέντης του είχε σπεύσει να τον καλύψει διαψεύδοντας ότι απεικονιζόταν ο πελάτης του στην εν λόγω φωτογραφία, κάνοντας μάλιστα στον φίλο του και ένα κοπλιμέντο. «Παραμένει στο Τέξας μαζί με την οικογένειά του» δήλωσε ο Έρικ Κρίτζερ, παραδεχόμενος μεν ότι υπάρχει κάποια ομοιότητα ανάμεσα στα δύο πρόσωπα, όμως σπεύδοντας να διευκρινίσει ότι «ο Τσακ είναι πολύ πιο ωραίος».

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.

Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL

— Chuck Norris (@chucknorris) January 12, 2021