Καπιτώλιο τώρα – επεισόδια: “Πόλεμος” στις ΗΠΑ, έκκληση Τραμπ για ηρεμία

Εικόνες σοκ και απόλυτης ντροπής αμαυρώνουν τη νίκη του Τζό Μπάιντεν στις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου, μετά την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να παραδεχθεί την ήττα του. Δεκάδες οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, με συνέπεια να διακοπεί η συνεδρίαση για την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος από το Κογκρέσο και να φυγαδευτούν οι βουλευτές. Κάποιοι εισήλθαν από την πίσω είσοδο δια της βίας.

Έσπασαν τα οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου και ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Ο αντιπρόεδρος Πενς φυγαδεύτηκε σε ασφαλή, αλλά άγνωστη τοποθεσία, ενώ η διαδικασία για την επικύρωση της νίκης Μπάϊντεν έχει διακοπεί.

Αστυνομικός έβγαλε όπλο μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων. Ένας Ρεπουμπλικάνος βουλευτής πραγματοποίησε ανάρτηση, υποστηρίζοντας ότι «τα γεγονότα που εξελίσσονται είναι πραξικόπημα». Μέλη του Κογκρέσου δέχτηκαν οδηγίες να κρυφτούν κάτω από τα καθίσματά τους. Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μίριελ Μπάουζερ, επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα και ως τις 06.00 το πρωί της επομένης, σύμφωνα με ανακοίνωση. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων και απενεργοποιήθηκε με ασφάλεια, ανέφερε δημοσιογράφος των New York Times.

Δείτε live το διάγγελμα Τζο Μπάιντεν -Για τα επεισόδια στο Καπιτώλιο

Διάγγελμα στον αμερικανικό λαό απευθύνει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μετά τα επεισόδια και την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο. “Καλώ τον πρόεδρο Τραμπ να βγει στην τηλεόραση και να εκπληρώσει τον όρκο του, να υπερασπιστεί το Σύνταγμα και να απαιτήσει να μπει ένα τέλος σε αυτή την πολιορκία.

«Με έχετε ακούσει και προηγούμενα να λέω ότι τα λόγια ενός προέδρου έχουν μεγάλη σημασία. Να βγει ο Τραμπ στην τηλεόραση και να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Τζο Μπάιντεν. «Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος για όσα συμβαίνουν στο Έθνος μας. Έχουμε φτάσει σε μία σκοτεινή περίοδο για τη Δημοκρατία μας. Η δουλειά των επόμενων τεσσάρων χρόνων πρέπει να είναι η ανάσταση της δημοκρατίας με σεβασμό στο κράτος δικαίου. ο ρόλος της πολιτικής είναι να λύνουμε προβλήματα και όχι να φτάνουμε σε σκηνές χάους», πρόσθεσε.

“Η Δημοκρατία είναι εύθραυστη και απαιτεί ηγέτες που δεν είναι αφοσιωμένοι στην αναζήτηση της δικής τους ισχύος. Σε μια δημοκρατία 250 χρόνων μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα από αυτά που είδαμε σήμερα. Θυμάμαι τα λόγια του Λίνκολν αναφορικά με το πως η δημοκρατία θα πρέπει να υπηρετείται από τους πατέρες του Έθνους. Ο Τραμπ να βγει μπροστά. Ο θεός να ευλογεί όσους προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη στην Ουάσινγκτον», συμπλήρωσε.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Καπιτώλιο: Μια γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση

Φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και μεταδόσεις τηλεοπτικών δικτύων έδειχναν νωρίτερα άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας να προσπαθούν να αποτρέψουν την είσοδο των διαδηλωτών κρατώντας στα χέρια τα περίστροφά τους. Όπως έγινε γνωστό από το CNN, έπεσαν και πυροβολισμοί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, μια γυναίκα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από πυρά που δέχθηκε μέσα στο Καπιτώλιο.

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

Βίντεο – ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πυροβολισμό

WARNING: GRAPHIC CONTENT Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. (Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E — David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021

Δόθηκαν αντιασφυξιογόνες μάσκες

Οι Αστυνομικοί τραβούν όπλα στο Καπιτώλιο για να προστατεύσουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους, δήλωσε ένας βουλευτής. “Οι φρουροί ασφαλείας και η αστυνομία στο Κάπιτολ Χιλ έβγαλαν τα όπλα τους, καθώς οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να εισβάλουν”, έγραψε στο Twitter ο βουλευτής Νταν Κίλντι. Βουλευτές δήλωσαν πως έγινε χρήση δακρυγόνων στη Ροτόντα του Καπιτωλίου μετά την εισβολή διαδηλωτών υπέρ του Τραμπ και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έλαβαν εντολή να φορέσουν αντιασφυξιογόνες μάσκες.

“Η αστυνομία μας ζήτησε να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες επειδή υπήρξε ρίψη δακρυγόνων στη Ροτόντα”, έγραψε σε tweet του ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς. “Μας δόθηκε εντολή να ξαπλώσουμε στο έδαφος και να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες “, πρόσθεσε ο Κίλντι.

We’ve been given gas masks on the House floor. Tear gas has been used in the Rotunda. — Rep. Gerry Connolly (@GerryConnolly) January 6, 2021

H Πελόζι κάλεσε την εθνοφρουρά να βάλει τάξη

Η Νάνσι Πελόζι κάλεσε εσπευσμένα την εθνοφρουρά να επέμβει και να «ασφαλίσει», ήτοι να αδειάσει από τους εισβολείς το Καπιτώλιο και τους χώρους περιμετρικά του κτιρίου. Ήδη ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν περιορίσει τους εισβολείς έξω από το λευκό κτίριο, ενώ ο Τραμπ, μέσω μηνυμάτων στο Twitter καλεί τους οπαδούς του να μείνουν ήρεμοι.

Ο ίδιος ο Τραμπ επιτέθηκε στον Μάικ Πενς για την άρνησή του να μπλοκάρει τη διαδικασία επικύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος. «Ο Μάικ Πενς δεν είχε το κουράγιο να κάνει όσα χρειάζεται για να προστατεύσει τη χώρα μας και το Σύνταγμά μας, δίνοντας στις Πολιτείες την ευκαιρία να επικυρώσουν μια σειρά από στοιχεία, όχι τα ψευδή και τα ανακριβή που τους ζητήθηκε νωρίτερα να επικυρώσουν. Οι ΗΠΑ απαιτούν την αλήθεια» έγραψε.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Έκκληση για ηρεμία

Λίγο αργότερα, αναγκάστηκε να απευθύνει έκκληση στους υποστηρικτές του να μην προκαλέσουν επεισόδια. Με νέο tweet, ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει: «Σας παρακαλώ υποστηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης. Είναι πραγματικά στο πλευρό της χώρας μας. Μείνετε φιλήσυχοι».

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Πενς: Να σταματήσει τώρα η βία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πένς ζήτησε μέσω Twitter από τους εισβολείς να εγκαταλείψουν το Καπιτώλιο.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Βγαίνει η Εθνοφρουρά στους δρόμους -Μετά τα επεισόδια στο Καπιτώλιο

Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς στέλνονται στο Καπιτώλιο μαζί ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας, δήλωσε μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, παρά το γεγονός ότι το υπ. Άμυνας απέρριψε το αίτημα αξιωματούχων της Ουάσιγκτον. Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ δήλωσε πως έπειτα από αίτημα της δημάρχου της Πόλης της Ουάσινγκτον η Πολιτεία του θα στείλει 200 μέλη της Εθνικής Φρουράς της Πολιτείας.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απέρριψε αίτημα αξιωματούχων της Πόλης της Ουάσινγκτον να αναπτύξει την Εθνική Φρουρά στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με δημοσιογράφο της Washington Post. Η πληροφορία έρχεται την ώρα που δεκάδες διαδηλωτές έχουν εισβάλει στο Καπιτώλιο προκαλώντας εκτεταμένα επεισόδια, αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό μια γυναίκας η οποία δέχτηκε πυροβολισμό στον ώμο.

Λίγο αργότερα, ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Ραλφ Νόρτχαμ, σημείωσε πως σκοπεύει να στείλει άνδρες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον ώστε να ανταποκριθούν στα βίαια επεισόδια εντός του Καπιτωλίου. «Έπειτα από αίτημα της δημάρχου, στέλνω μέλη της Εθνοφρουράς της Βιρτζίνια μαζί με 200 στρατιώτες» έγραψε ο Νόρτχαμ.

My team and I are working closely with @MayorBowser, @SpeakerPelosi, and @SenSchumer to respond to the situation in Washington, D.C. Per the Mayor's request, I am sending members of the Virginia National Guard along with 200 Virginia State Troopers. — Ralph Northam (@GovernorVA) January 6, 2021

BREAKING: Protesters have made their way INSIDE the United States Capitol pic.twitter.com/DnuFDlrFKE — Breaking911 (@Breaking911) January 6, 2021

‘Ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές’

Tον γύρο του διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένας από τους διαδηλωτές που εισέβαλλαν στο Καπιτώλιο να εισβάλλει στην αίθουσα της Γερουσίας. Ο διαδηλωτής κάθισε στη θέση του προέδρου και φώναξε υψώνοντας ψηλά την γροθιά του «Ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές». Όπως αναφέρεται στο Twitter όπου έχει αναπαραχθεί το εν λόγω στιγμιότυπο ένας δημοσιογράφος βρισκόταν στην αίθουσα και κατέγραψε με τον φακό του το στιγμιότυπο.

#Trump supporter sits on Senate chair and shouts "Trump has won the election". ▪️A journalist has captured that moment.pic.twitter.com/CttTtudBT0 — EHA News (@eha_news) January 6, 2021

Σε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας η Ουάσινγκτον

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μίριελ Μπάουζερ, επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα και ως τις 6.00 το πρωί της επομένης, σύμφωνα με ανακοίνωση. «Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, κανένας, εκτός από ανθρώπους που ορίζει η δημοτική αρχή, δεν μπορεί να περπατά, να κάνει ποδήλατο, να στέκεται ή να κινείται με κάποιο όχημα ή άλλο μέσο», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η δήμαρχος.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποδέχεται την ήττα

Νωρίτερα, ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον, δήλωσε πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί, ούτε να αποδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ.

Trump closes with this: "We're going to walk down Pennsylvania Ave … and we're going to [try] to give our Republicans — the weak ones because the strong ones don't need any of our help — we're to try and get them kind of pride and boldness they need to take back our country" pic.twitter.com/dzGgoXD8FQ — Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2021

Στόλτενμπεργκ: Σοκαριστικές οι σκηνές στην Ουάσιγκτον

Για σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στο Twitter. Ειδικότερα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοκρατικών εκλογών πρέπει να γίνει σεβαστό».

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Τριτοκοσμικού τύπου αναρχία

Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων με το ρεπουμπλικανικό κόμμα, ο Μάικ Τζόνσον, δήλωσε στο Foxe News πως η κατάσταση δείχνει πως «διαβήκαμε τον Ρουβίκωνα» και πως όλοι οι εκπρόσωποι του Κογκρέσου δείχνουν ιδιαίτερα λυπημένοι από τη βία. «Δεν υπάρχει τίποτα το πατριωτικό σε αυτό που συμβαίνει στον λόγο του Καπιτωλίου. Είναι τριτοκοσμικού τύπου αντιμαερικανική αναρχία» δηλώνει από την πλευρά του ο Γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο.

La fin du règne de Donald Trump se termine dans l'infamie avec des affrontements à l'intérieur du Congrès entre ses supporteurs et la police pic.twitter.com/qBRCHEHQSb — Philippe Berry (@ptiberry) January 6, 2021

Ακόμη και η πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ, Αλίσα Φάρα, κάλεσε τον απερχόμενο Αμερικανό πρόεδρο να καταδικάσει τα επεισόδια. «Μόνο εσάς θα ακούσουν. Για την πατρίδα μας!» έγραψε.

Condemn this now, @realDonaldTrump – you are the only one they will listen to. For our country! — Alyssa Farah (@Alyssafarah) January 6, 2021

Δείτε live όσα εκτυλίσσονται έξω από το Καπιτώλιο

