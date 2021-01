ΗΠΑ βουλευτής όπλο: Η Ρεπουμπλικανή Λόρεν Μπόμπερτ και το… Glock της

Η Λόρεν Μπόμπερτ είναι μία νεοεκλεγείσα βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, η οποία με ένα βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter προκάλεσε τις αντιδράσεις. Συγκεκριμένα η Μπόμπερτ, δήλωσε ότι θα έχει πάντα μαζί της το όπλο της Glock στη διάρκεια της θητείας της, ενώ στο βίντεο η βουλευτής φαίνεται να γεμίζει το πιστόλι της προτού βγει για να περπατήσει στους δρόμους της Ουάσινγκτον.«Θα έχω το όπλο μου στην Ουάσινγκτον και το Κογκρέσο», αναφέρει η Μπόμπερτ, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 2 εκατομμύρια φορές.

Η 34χρονη Μπόμπερτ είναι ιδιοκτήτρια ενός εστιατορίου, του Shooters Grill, στην πόλη Ράιφλ (Rifle, τουφέκι) του Κολοράντο από όπου κατάγεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Οι εργαζόμενοι στο εστιατόριο επιτρέπεται να φέρουν όπλα, κάτι που δεν είναι παράνομο βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας αυτής. Το ζήτημα της οπλοκατοχής ήταν κεντρικό στην προεκλογική εκστρατεία της Μπόμπερτ. «Αν και τώρα εργάζομαι σε μια από τις πιο φιλελεύθερες πόλεις της Αμερικής, αρνούμαι να απαρνηθώ τα δικαιώματά μου», αναφέρει η Μπόμπερτ. «Οπότε, καθώς είμαι μια γυναίκα με ύψος 1,52 και 45 κιλά βάρος, επιλέγω να προστατεύσω τον εαυτό μου νόμιμα, διότι είμαι η καλύτερη ασφάλεια του εαυτού μου».

Let me tell you why I WILL carry my Glock to Congress.

Government does NOT get to tell me or my constituents how we are allowed to keep our families safe.

I promise to always stand strong for our 2nd Amendment rights.https://t.co/E75tYpdN4B pic.twitter.com/qg7QGenrNo

— Lauren Boebert (@laurenboebert) January 4, 2021