Click in shop τι είναι: Νέες αγορές, πιο αυστηρά τα μέτρα για τα καταστήματα

Ακόμη δεν μάθαμε το click away και…έρχεται το click in shop, ή αλλιώς click inside εν μέσω κορονοϊού! Η παραλαβή των προϊόντων στην πόρτα των καταστημάτων, που οι περισσότεροι δεν βρήκαμε και εύκολη διαδικασία, φαίνεται πως θα δώσει τη θέση της στα ραντεβού και την επίσκεψη των καταναλωτών μέσα στα καταστήματα (click in shop). Με το click in shop οι καταναλωτές θα μπορούν να πηγαίνουν στα καταστήματα με προγραμματισμένο ραντεβού και να δοκιμάζουν τα προϊόντα. Αυτό που εξετάζει το κυβερνητικό επιτελείο, είναι εάν θα εξυπηρετείται ένας μόνο πελάτης μέσα στο κατάστημα ή θα επιτραπεί ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πελατών, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται βάσει των τετραγωνικών του καταστήματος. Στόχος πάντως είναι το άνοιγμα των καταστημάτων να μην απέχει πολύ από τις χειμερινές εκπτώσεις, που ξεκινούν στις 11 Ιανουαρίου.

Την ίδια ώρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε αυστηρότερο τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων. Αναφερόμενος στο μέτρο του click inside που σχεδιάζεται, δηλαδή να μπορεί κάποιος να κλείνει ραντεβού και να επιτρέπεται η είσοδος στο κατάστημα με κανόνες και περιορισμούς, ο υπουργός τόνισε πως τα μέτρα θα είναι πιο σκληρά από αυτά του Ιουνίου.

Click in shop: Ξεχνάμε το click away!

Click in shop τι είναι: Δέκα ερωτοαπαντήσεις που θα σας βοηθήσουν

1. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του click inside;

Στην πραγματικότητα πρόκειται για αγορές εντός του καταστήματος με ραντεβού. Από το “αγορές εκτός” (click away) πάμε στο “αγορές εντός” (click inside ή click inshop). Ο καταναλωτής δεν περιμένει τη σακούλα στο πεζοδρόμιο ούτε δοκιμάζει παντελόνια και παπούτσια μπροστά στα μάτια των περαστικών (παράνομα). Μπαίνει κανονικά εντός του καταστήματος και αγοράζει το είδος που θα έχει επιλέξει

2. Θα μπορεί να διαλέγει όποιο προïόν θέλει ο πελάτης;

Η λογική είναι ότι ο καταναλωτής θα έχει προεπιλέξει το προϊόν που θα θέλει να αγοράσει και θα το έχει “δεσμεύσει” είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του καταναλωτή. Για υγειονομικούς λόγους, το ζητούμενο είναι να αποφευχθεί η παρατεταμένη παραμονή πελατών εντός του καταστήματος και φυσικά η πολυκοσμία. Άρα το μοντέλο θα είναι “παραγγέλνω-κλείνω ραντεβού-μπαίνω στο κατάστημα για να ολοκληρώσω τη συναλλαγή”. Το… shopping therapy και το “κατέβασμα προϊόντων από τα ράφια” μέχρι να γίνει η τελική επιλογή, δεν θα επιτρέπεται.

3. Επιτρέπεται η δοκιμή των προϊόντων με το click inside;

Ναι, θα επιτρέπεται. Η έλλειψη δυνατότητας δοκιμής των προϊόντων είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές απέφυγαν να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια με το click away κάτι που έχει ήδη γίνει σαφές στο υπουργείο Ανάπτυξης. Τα έτοιμα συσκευασμένα προϊόντα (ηλεκτρονικά είδη, παιχνίδια κλπ) είχαν πολύ μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με τις πωλήσεις ρούχων και παπουτσιών και τώρα το click inside θεωρείται ότι είναι μια ευκαιρία για “πάρουν μπροστά” και αυτές οι επιχειρήσεις ειδικά που το νέο εύρημα για τη διενέργεια συναλλαγών θα συμπέσει χρονικά και με τις χειμερινές εκπτώσεις.

Click in shop: Πληρωμές & αλλαγές

4. Θα μπορώ να πληρώνω με μετρητά;

Το πιθανότερο είναι πως ναι και αυτό θεωρείται ακόμη ένα πλεονέκτημα του click inside σε σχέση με το click away το οποίο λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με “ηλεκτρονικό χρήμα” (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα). Το click inside θα μπορεί να εξυπηρετήσει και ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πληρώνουν με πλαστικό χρήμα.

5. Θα μπορώ να αλλάξω το προϊόν;

Ναι αλλά και πάλι με ραντεβού. Φυσικά, θα είναι πιο εύκολο καθώς ο καταναλωτής θα μπορεί για παράδειγμα με το ίδιο ραντεβού να παραδώσει το προϊόν που δεν θέλει και να παραλάβει το καινούργιο (π.χ ένα διαφορετικό νούμερο). Σε περίπτωση όλα τα δικαιώματα υπαναχώρησης, εγγύησης κλπ που έχει ο καταναλωτής, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν κανονικά.

6. Θα υπάρχουν περιορισμοί;

Ασφαλώς. Ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον αριθμό των εργαζομένων θα πρέπει να προγραμματίζονται τα ραντεβού ώστε να αποφεύγεται η κοσμοσυρροή. Αναμονή πελατών εντός του καταστήματος πέραν αυτών που θα έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, θα απαγορεύεται.

7. Θα υπάρχουν και χρονικοί περιορισμοί;

Είναι σαφές ότι το μέτρο δεν σχεδιάζεται με στόχο να μπαίνει ο πελάτης στο μαγαζί και να διαλέγει επί μια ώρα. Άλλωστε δεν συμφέρει και τον καταστηματάρχη ο οποίος θα θέλει να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Το θέμα είναι αν ο χρονικός περιορισμός θα μπει στην υπουργική απόφαση (είναι πολύ πιθανό) όπως συνέβη και με το click away.

8. Θα συμπέσει χρονικά η έναρξη εφαρμογής της νέας μεθόδου αγορών με τις χειμερινές εκπτώσεις;

Το πιθανότερο είναι πως ναι αλλά ο χρόνος ενεργοποίησης του μέτρου θα αποφασιστεί αφού ληφθούν υπόψη τα υγειονομικά δεδομένα. Άλλωστε και οι ίδιοι οι έμποροι θέλουν οι χειμερινές εκπτώσεις να αποτελέσουν μια αιτία για αύξηση των πωλήσεών τους ύστερα από τα καταστροφικά Χριστούγεννα του 2020.

9. Θα επιτραπεί το click inside και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα;

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείται καθόλου δεδομένου. Δεδομένου ότι τον Γενάρη θα υπάρχει ο φόβος για ένα πιθανό τρίτο κύμα της πανδημίας, οι επιδημιολόγοι θα είναι αρνητικοί στο να δημιουργηθούν προϋποθέσεις συνωστισμού σε κλειστούς χώρους. Το click away έχει επιτραπεί στα κλειστά εμπορικά κέντρα μόνο για κεντρική διαχείριση των παραδόσεων ή με την μέθοδο του drive through. Το click inside δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει καθώς ακόμη και αν τα καταστήματα λειτουργήσουν με τη μέθοδο των ραντεβού είναι ένα ερώτημα το κατά πόσο θα μπορεί να ελεγχθεί η είσοδος στο εμπορικό κέντρο μόνο όσων θα επιδεικνύουν το μήνυμα που θα αποδεικνύει ότι έχει κλειστεί κάποιο ραντεβού. Πάντως, αν τελικώς λειτουργήσουν και τα εμπορικά κέντρα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει περιορισμός ώστε να εισέρχονται στον κλειστό χώρο μόνο οι έχοντες ραντεβού.

10. Οι εμπορικές επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click inside θα εξακολουθήσουν να θεωρούνται πληττόμενες;

Ούτως ή άλλως, για τον Γενάρη και τον Φλεβάρη, θα ισχύσει για τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις η μείωση του ενοικίου κατά 80%. Επίσης, θα εξακολουθήσει να ισχύει το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας ενώ οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι δεδομένο ότι θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5. Το μέτρο θα εφαρμοστεί στην κατεύθυνση του να αρχίσει να παράγεται κάποιος τζίρος και δεν θα αντιμετωπιστεί ως πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα.

Click away: Πάνω από 400.000 ραντεβού

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, Σταύρος Καφούρης χαρακτήρισε το click away ως θετικό μέτρο για την λειτουργία της αγοράς, τονίζοντας ωστόσο πως δεν υποκαθιστά την λειτουργία του λιανεμπορίου, εφόσον οι επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν θεωρούνται κλειστές.Όπως είπε, έδωσε μια μικρή σχετική ανάσα στην αγορά αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν αφορά στο σύνολο του λιανεμπορίου, αφού άλλοι κλάδοι πήγαν καλύτερα κι άλλοι όχι, τονίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο «που δεν μπορεί να μας πάει μακριά».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Πάνος Σταμπουλίδης συμφώνησε πως το click away είναι μια προσωρινή λύση, προσθέτοντας ωστόσο πως τις ημέρες αυτές πραγματοποιήθηκαν πάνω από 400.000 ραντεβού για click away, «πράγμα πολύ σημαντικό».