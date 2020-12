Ζόζεφιν J2US: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο

Ζόζεφιν J2US: Έπεσε η αυλαία για το φετινό J2US με τον μεγάλο τελικό να γίνεται τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Ένα εντυπωσιακό φινάλε επεφύλασε στους τηλεθεατές ο Νίκος Κοκλώνης. Το μεγάλο γεγονός μπορεί να ήταν η ανάδειξη του μεγάλου νικητή ωστόσο τα φώτα έπεσαν στη συνεργασία της Δέσποινας Βανδή με την Άννα Βίσση που βρέθηκε καλεσμένη για να τραγουδήσει live στον τελικό σπάζοντας έτσι την κόντρα πολλών ετών.

Στο διαγωνιστικό κομμάτι μεγάλοι νικητές του Just the 2 of us αναδείχτηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής ο Νάσος Παπαργυρόπουλος και η Ζόζεφιν. Το ζευγάρι που ήταν φαβορί από την πρώτη στιγμή κατάφερε τελικά να αναδειχτεί πρώτο, εντυπωσιάζοντας τόσο το τηλεοπτικό κοινό όσο και τα τέσσερα μέλη της κριτικής επιτροπής.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του μουσικού σόου, η Ζόζεφιν αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα δημόσιο μήνυμα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram προκειμένου να ευχαριστήσει τον κόσμο που τους αγάπησε και τους στήριξε. Έτσι, ανέβασε σε story μία φωτογραφία από την εμφάνισή τους με το τραγούδι το «Φάντασμα της Όπερας» και έγραψε ως λεζάντα «Σας ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε πολύ».

Η ανάρτηση του Νάσου Παπαργυρόπουλου

Λίγες ώρες μετά το τέλος του μουσικού σόου και ο Νάσος Παπαργυρόπουλος έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από την μεγάλη βραδιά στην οποία ποζάρει μαζί με τη Ζόζεφιν και έγραψε:

“Σας ευχαριστώ απ´ τα βάθη της καρδιάς μου που επιβραβεύσατε τις προσπάθειες μας με την ψήφο σας! Η νίκη είναι πλέον γεγονός, όμως το μέγα τρόπαιο είναι η ευτυχία που μου δίνετε να ξέρω πως χαίρεστε με τη χαρά μου! Γιατί η ευτυχία ανθίζει μόνον όταν μοιράζετε, χρόνια πολλά και καλά σε όλους!!!”.