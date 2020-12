Ζώδια και σχέσεις: Ποιοι είναι οι πιο παθιασμένοι

Ζώδια και σχέσεις: Το πάθος είναι πολύ σημαντικό τόσο στην αρχή μίας σχέσης όσο και αργότερα. Οι παθιασμένοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να σε κάνουν να μην βαριέσαι ποτέ, ενώ είτε μέσω των γλυκών τους πράξεων είτε επειδή καταφέρνουν να σε «ανάβουν» με τη μία. Επομένως μία σχέση με τέτοιους τύπους θα σου μείνει αξέχαστη και το πάθος θα ξεχειλίζει από παντού. Σε ποια ζώδια ανήκουν οι… παθιασμένοι; Το marieclaire αποκαλύπτει:

Κριός (21 Μαρτίου – 20 Απριλίου)

Τυφώνας Κατρίνα και λίγα λέμε. Αν αυτή η φράση δε σου λέει κάτι, ο Ηφαιστίωνας του ζωδιακού που τα σαρώνει όλα στο πέρασμά του είναι αναμφίβολα ο Κριός. Τα θέλουν όλα πολύ. Αλλιώς δεν θέλουν απολύτως τίποτα, τα χλιαρά πράγματα δεν είναι καθόλου του γούστου τους. Έτσι, αν δε μπορείς να τους ανταποδώσεις όσα σου δείχνουν ότι νιώθουν (γιατί τα δείχνουν όλα) ή έστω αν δεν καταλάβουν ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία μωρό μου, βρίσκουν άλλες πορτοκαλιές για να πιούν χυμό. Thank you next εν ολίγοις.

Ταύρος (21 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Μην ξεγελιέσαι από την σκληρή όψη του Ταύρου. Είναι μακράν τα πιο αισθησιακά πλάσματα του ζωδιακού, βέβαια για να σε βάλουν στη ζωή τους θα πρέπει να περάσεις δια πυρός και σιδήρου ακριβώς επειδή δεν έχουν σκοπό ύστερα να ξαναβγείς. Όοοοταν (γιατί θέλουν αποδείξεις και ονόματα) θεωρήσουν ότι είσαι για αυτούς, θα σου δείξουν πως είναι να λατρεύεσαι με κάθε τρόπο, θα σε κακομάθουν με τα καλύτερα. Αρκεί να μην θεωρήσουν ότι χάνουν τον πολύτιμό τους χρόνο μαζί σου.

Λέων (23 Ιουλίου – 23 Αυγούστου)

Για να σε ερωτευθούν θα σε σκάσουν, αν όμως το καταφέρεις αυτό θα σου είναι αιώνια πιστοί. Ή έστω περισσότερο πιστοί από οποιοδήποτε άλλο ζώδιο. Όταν αισθανθούν ότι μπορούν όντως να βγουν από το καβούκι τους, θα προσπαθήσουν να μεταδώσουν όλα τους τα συναισθήματα σε εκείνον που το κατόρθωσε. Ως ζώδια της φωτιάς, εκπέμπουν μία έμφυτη ζεστασιά και ένα είδος διαίσθησης που αποτελεί μαγνήτη για τους υπολοίπους, ενώ επειδή σιχαίνονται να έρχονται δεύτεροι, θα αφιερώσουν ολόκληρο το «είναι» τους για να αποκτήσουν την καλύτερη σχέση από όλους.

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Drama queens και kings σε όλο τους το μεγαλείο, όταν θεωρήσουν ότι έχουν βρει τον έναν ή τη μία δεσμεύονται για πάντα. Με το ενδιαφέρον τους θα σε κάνουν να αισθανθείς ότι είσαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον κόσμο και θα χτίσουν μία σχέση στοχευμένα με συναισθηματικές στιγμές και περιπετειώδες σεξ. Η ζήλια είναι στο πρόγραμμα, το ίδιο και η κτητικότητα, σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν του Ταύρου. Εννοείται πως δεν θες να μάθεις τι θα συμβεί σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι τους πρόδωσες.