Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2020: Πώς θα περάσει ευχάριστα

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2020: Τα Χριστούγεννα πέρασαν μα οι γιορτές δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς πλησιάζει και το θέμα είναι να περάσουμε όμορφα ακόμα κι αν θα μείνουμε στο σπίτι είτε με παρέα είτε χωρίς. Ιδού μερικές ιδέες για ένα ρεβεγιόν που θα θυμάσαι πάντα.

1.Βάλε τα καλά σου. Ανεξαρτήτως αν θα καλέσεις κόσμο ή όχι το τελευταίο βράδυ του χρόνου αφιέρωσε λίγο χρόνο σε σένα. Ακόμα και αν δεν θα σε δει κανείς, ντύσου όμορφα, περιποιήσου τον εαυτό σου, ώστε το νέο έτος να σε βρει με ανεβασμένη διάθεση.

2. Φτιάξε εύκολες συνταγές για τσιμπολόγημα. Δεν χρειάζεται να περάσεις όλη τη μέρα στην κουζίνα. Το θέμα είναι να ξεκουραστείς. Φτάνουν κάποια γρήγορα μεζεδάκια για να σε κρατήσουν χορτάτο μέχρι την αλλαγή του χρόνου.

3. Επιτραπέζια ή και… καραόκε. Αν είσαι από αυτούς που θα περάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με φίλο/ους, είναι η καταλληλότερη ευκαιρία για να γίνετε και πάλι παιδιά. Βγάλτε έξω τα επιτραπέζια and let the games begin. Αν έχετε και καραόκε, τότε θα κάνετε φοβερά γέλια. Tip: Καλά τα γέλια και οι μουσικές, αλλά προσοχή στην ένταση μην ενοχληθούν οι γείτονες.

4. Κάνε την «λίστα». Λίγο πριν μπει το 2021 γράψε σε ένα χαρτί τους στόχους και τις φιλοδοξίες σου. Φύλαξε το χαρτί και του χρόνου δες τι κατάφερες να πετύχεις.

5. Πέσε για ύπνο! Όλα φέτος είναι διαφορετικά. Πήγαινε με το ρεύμα λοιπόν και αντί να κάνεις κάτι από τα παραπάνω, πέσε νωρίς για ύπνο. Σκέψου πως κανείς δεν θα σε παρεξηγήσει.