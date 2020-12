Εμβολιασμοί Ελλάδα σήμερα: Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία στη χώρα μας

Εμβολιασμοί Ελλάδα σήμερα: Ξεκίνησαν σήμερα οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού σε όλη την Ευρώπη, με τη χώρα μας να μπαίνει και εκείνη στη «μάχη». Μάλιστα πριν λίγη ώρα εμβολιάστηκε ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα, η Ευσταθία Καμπισιούλη, νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και λαμβάνει χώρα ο εμβολιασμός. «Νομίζω ότι σήμερα είναι πολλοί αυτοί που με ζηλεύουν. Πολλοί είναι αυτοί που θα ήθελαν να είναι στη θέση μου» δήλωσε στην ΕΡΤ η πρώτη γυναίκα που εμβολιάστηκε στην Ελλάδα εν αναμονή για τη λήψη του εμβολίου.

Στις 13:30 εμβολιάστηκε και ο δεύτερος άνθρωπος στη χώρα μας, επίσης στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο Μιχάλης Γιοβανίδης, φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έφτασε στις 12:30 ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος θα είναι παρών στον πρώτο εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας.

Κατά την είσοδό του στο νοσοκομείο, ο υπουργός τόνισε ότι «Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της αντίστροφης μέτρησης για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω»

Ο κ. Κικίλιας αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά δήλωσε: «Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της αντίστροφης μέτρησης για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Πρώτη εμβολιάζεται μια νοσηλεύτρια και μετά ένας υπέργηρος σε αυτή την επιχείρηση «Ελευθερία», και φυσικά σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός της χώρας σε μία συμβολική κίνηση αλλά και ουσιαστική προστασίας από την Covid-19», ενώ προσέθεσε ότι «προχωράμε με προσοχή χωρίς βιασύνες, βήμα, βήμα και θα πάμε καλά, με προσοχή».

Αναλυτικά, η διαδικασία του εμβολιασμού θα εξελιχθεί σε πέντε νοσοκομεία της Αττικής, δηλαδή:

· «Ο Ευαγγελισμός»,

· «Η Σωτηρία»,

· «Αττικόν»,

· «Θριάσιο» και

· «Ασκληπιείο» Βούλας,

όπου θα πραγματοποιούνται διαδοχικά οι εμβολιασμοί του υγειονομικού προσωπικού κατά του κορονοϊού.

13:00 Ευσταθία Καμπισιούλη, νοσηλεύτρια ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

13:30 Μιχάλης Γιοβανίδης, φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

14:00 Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

14:30 Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Νοσοκομείο Αττικόν

14:45 Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας στο Νοσοκομείο Αττικόν

15:00 Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

15:30 Γραμματέας Μέρα25 Γιάνης Βαρουφάκης στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

16:00 Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

16:30 Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

17:00 Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

11:45 ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας

12:15 ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας

12:45 ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μέσω των εμβολιασμών «θα συνεχίσουμε να σώσουμε ζωές και να γυρίσουμε σελίδα στην πανδημία» τόνισε η επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «οι εκστρατείες εμβολιασμού ξεκινούν σήμερα σε όλη την ΕΕ».

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί: σήμερα οι εμβολιασμοί ξεκινούν στην ΕΕ, μετά την έγκριση του εμβολίου BioNTech / Pfizer # COVID19 για χρήση στην ΕΕ» επισήμανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ η Κομισιόν αναφέρει: «Έχουμε ενεργήσει με ενότητα σε όλη αυτή την πανδημία. Σήμερα αρχίζουμε να γυρίζουμε μαζί τη σελίδα σε αυτό το κεφάλαιο, μαζί».

Σημειώνεται, ότι σήμερα ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί κατά του κορoνοϊού, σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο.

