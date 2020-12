Μέτρα τα Χριστούγεννα – μετακινήσεις 25/12: Ξεκίνησε η απαγόρευση κυκλοφορίας

Μέτρα τα Χριστούγεννα – μετακινήσεις 25/12: Σε ισχύ είναι από τις 10:00 το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων μέχρι τις 5:00 το πρωί ανήμερα τα Χριστούγεννα, η απαγόρευση κυκλοφορίας. Με τα αυστηρά μέτρα εξαιτίας του κορωνοϊού, ο κόσμος κάνει ρεβεγιόν με ελάχιστα άτομα. Οι εφετινές γιορτές δεν θυμίζουν σε τίποτα εκείνες των περασμένων ετών. Με τους ειδικούς να ανησυχούν για αύξηση των κρουσμάτων αυτή την περίοδο, αποφασίστηκαν πρόσθετα μέτρα, τα οποία από σήμερα είναι σε ισχύ. Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 873 κρούσματα, 55 νεκρούς και 476 διασωληνωμένους.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 301 νέες μολύνσεις και στη Θεσσαλονίκη 111. Μάλιστα, στον κεντρικό τομέα Αθηνών εντοπίστηκαν 72 κρούσματα, στον νότιο τομέα 44, στον δυτικό τομέα 37 μολύνσεις, στον ανατολικό τομέα 24 και στον βόρειο τομέα 46 κρούσματα. Ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων παραμένουν Πιερία, Λάρισα, Κοζάνη, Ροδόπη, Σέρρες, ενώ 5 κρούσματα ιχνηλατήθηκαν στο Αγιο Ορος. Την ίδια ώρα, το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό σε συγκεκριμένες περιοχές. Ετσι, η γ.γ. Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε παράταση του lockdown σε Δυτική Αττική και Κοζάνη μέχρι τις 30/12, αλλά και αυστηρό lockdown στις Θεσπιές από αύριο, ανήμερα τα Χριστούγεννα, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου.

Τα βασικά μέτρα

Ουσιαστικά, τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ισχύουν τα μέτρα που είναι σε ισχύ εδώ και καιρό στο πλαίσιο του lockdown. Αυτό σημαίνει πως ισχύει κανονικά η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10:00 το βράδυ έως τις 5:00 το πρωί, με εξαίρεση τους λόγους υγείας, εργασίας και κίνησης με κατοικίδιο σε μικρή απόσταση. Για τις ημέρες των εορτών δεν θα γίνει κάποια επιπλέον εξαίρεση, ισχύει ό,τι και τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, αναμένεται να είναι αυξημένοι οι έλεγχοι της αστυνομίας. Στα οικογενειακά τραπέζια συστήνεται να βρίσκονται μέχρι εννέα άτομα από δύο οικογένειες, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι καλό είναι, όσο το δυνατόν, να περάσουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με τους ίδιους ανθρώπους, ώστε να μη μεγαλώνει ο κύκλος των επαφών.

SMS και κατά την επιστροφή από το ρεβεγιόν

Οσοι επιθυμούν να μεταβούν σε ρεβεγιόν φιλικής οικογένειας, πρέπει να στείλουν SMS στο 13033 τόσο κατά τη μετάβαση, με τη χρήση του κωδικού «6», όσο και κατά την επιστροφή, που δεν θα πρέπει να καταγραφεί μετά τις 22:00.

Τι ισχύει για τις εκκλησίες

Οσον αφορά τις εκκλησίες, οι Λειτουργίες θα γίνουν κανονικά αύριο, Χριστούγεννα, αλλά με περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, τόσο τα Χριστούγεννα όσο και την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα θα ισχύουν τα εξής μέτρα:

Ενα άτομο ανά 15 τ.μ., με 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των ατόμων προς κάθε κατεύθυνση μέσα στον ναό.

25 άτομα για ενοριακούς ναούς, ενώ στην περίπτωση των Μητροπολιτικών Ναών 50 άτομα.

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας στον χώρο λατρείας.

Ήδη, αρκετές ενορίες έχουν ενημερώσει τους πιστούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία να δηλώσουν συμμετοχή ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα αυτή, ενώ άλλες ενορίες, ειδικά οι μεγαλύτερες, έχουν δηλώσει πως οι πόρτες τους θα κλείσουν μόλις συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός.

Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όσους το δυνατόν περισσότερους πιστούς να συμμετάσχουν στη χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, πολλοί ναοί έχουν προγραμματίσει να τελέσουν δύο και τρεις Θείες Λειτουργίες, αλλά αυτό θα είναι εφικτό μόνο στις ενορίες όπου υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός ιερέων.

Οι οδηγίες που έχει δώσει η Ιερά Σύνοδος στις κατά τόπους μητροπόλεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τους ιερείς να καλούνται να τηρήσουν κατά γράμμα όσα προβλέπει η ΚΥΑ ώστε να αποφευχθούν προβλήματα.

Κλειστοί οι ναοί στη Δράμα

Ωστόσο, στη Δράμα οι ναοί θα παραμείνουν κλειστοί για τους πιστούς, αφού, σύμφωνα με απόφαση του Μητροπολίτη Παύλου, η χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στους ναούς της πόλης θα τελεσθεί κεκλεισμένων των θυρών, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα συνωστισμού, αλλά και για να μην αναγκαστούν οι ιερείς να μπουν στη διαδικασία να επιλέξουν ποιος θα μπει και ποιος όχι. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, οι ναοί θα ανοίξουν τις πόρτες τους ώστε όσοι το επιθυμούν να μπορούν να προσευχηθούν.

Πέτσας: Τήρηση μέτρων τα Χριστούγεννα, αλλιώς έρχονται πιο αυστηρά

Από το κατά πόσο θα τηρηθούν τα μέτρα τις γιορτές, θα εξαρτηθεί και πώς θα περάσουμε την Πρωτοχρονιά, καθώς κυβερνητικά στελέχη έχουν προειδοποιήσει για πιο αυστηρά μέτρα, αν διαπιστωθεί πως τα Χριστούγεννα υπάρξει απειθαρχία. «Αν κατά την παραμονή των Χριστουγέννων και ανήμερα παρατηρηθούν φαινόμενα μη τήρησης των μέτρων, υπάρχει ενδεχόμενο να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα για τις αντίστοιχες μέρες της Πρωτοχρονιάς», είπε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Πέτσας σε ενημέρωση των ΜΜΕ.

«Οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα εύθραυστες και δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για πειραματισμούς ούτε για λάθη ούτε για ρίσκο. Θέλουμε μετά τις γιορτές να πάμε μπροστά, όχι να γυρίσουμε πίσω. Θέλουμε, καθώς θα ξεκινήσει και ο εμβολιασμός, να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Θέλουμε -και μπορούμε- να τα καταφέρουμε. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε με τα ίδια πρόσωπα -το πολύ με άλλη μία οικογένεια- τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ας μην παίξουμε με τις ζωές μας και τις ζωές των ανθρώπων που αγαπάμε. Ας παίξουμε άμυνα. Πολύ περισσότερο τώρα που έρχεται το εμβόλιο και η ελπίδα δεν είναι ευχή, αλλά ορατή πραγματικότητα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις εκτός νομού

Προκειμένου να μην επιχειρηθούν μεγάλες, αναιτιολόγητες μετακινήσεις εκτός νομού, η ΕΛ.ΑΣ. θα προβεί σε ένα πραγματικό «σαφάρι» ελέγχων.

Ελέγχους σε οχήματα και μετακινούμενους πολίτες μπορούν, ωστόσο, να κάνουν και η Δημοτική Αστυνομία και οι λιμενικές αρχές. Το πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση εκτός νομού ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Οι έξι εξαιρέσεις

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου η μετακίνηση εκτός νομού θα επιτρέπεται.

Οι 6 εξαιρέσεις για τις μετακινήσεις εκτός νομού είναι οι εξής:

Μετακίνηση εκτός νομού για εργασία -Πρέπει να πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση εργοδότη (επιστροφή με αποδεικτικό κύριας κατοικίας)

Μετακίνηση εκτός νομού για λόγους υγείας -Με επίδειξη στο αστυνομικό όργανο της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης

Μετακίνηση εκτός νομού για τελετή (π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δεύτερου βαθμού) -Πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη

Μετακίνηση εκτός νομού για επικοινωνία γονέων με τα τέκνα τους -Αφορά διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς

Μετακίνηση εκτός νομού για μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας (με τη βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης από την ΑΑΔΕ ή με το Ε1)

Μετακίνηση εκτός νομού για φοιτητές (με επίδειξη αποδεικτικού κύριας κατοικίας και έγγραφο της σχολής, για την επιστροφή σε αυτή)

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των εμπορικών καταστημάτων, που λειτουργούν με τη μέθοδο του click away, φέτος ισχύει μια διαφορετική πραγματικότητα. Τα καταστήματα θα εξυπηρετήσουν με τη μέθοδο του click away, δηλαδή τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές παραγγελίες. Να σημειωθεί ότι τα καταστήματα που «δουλεύουν» το click away μπορούν προαιρετικά να μένουν ανοικτά από τις 7:00 έως τις 21:00. Τα εμπορικά καταστήματα, όπως και τα σούπερ μάρκετ, θα έχουν τη δυνατότητα ωστόσο να ανοίξουν -αποκλειστικά για παραλαβές παραγγελιών- και την τελευταία Κυριακή του χρόνου. Υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξουν τα καταστήματα την Κυριακή, καθαρά λόγω του εορταστικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, «οι επίσημες αργίες δεν θα αλλάξουν φέτος. Δηλαδή, τα Χριστούγεννα, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά τα καταστήματα θα είναι κλειστά». Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, καταλήγοντας, επισημαίνει ότι «παραμένουμε λοιπόν με το σύστημα του click away μέχρι τις 7 Ιανουαρίου και εύχομαι από τις 8 Ιανουαρίου να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Και λέω εύχομαι γιατί, δυστυχώς, τίποτε δεν είναι δεδομένο». Να σημειωθεί ότι πληροφορία που διέρρευσε περί κανονικού ανοίγματος των καταστημάτων, για διάστημα δύο-τριών ημερών, την προσεχή εβδομάδα, διαψεύδεται κατηγορηματικά από το υπουργείο Ανάπτυξης.